Картина делового дня 5 ноября: налог на посылки из-за рубежа, ревизоры от МВФ и списание кредитов Приватбанка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 5 ноября.

Главное

В Украине начал действовать закон "Маски-шоу стоп-2". Документ опубликован в газете Голос Украины 3 ноября, и вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий. По словам министра юстиции Павла Петренко, данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".

Fitch прогнозирует падение курса гривни, говорится в пресс-релизе международного агентства о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины. Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 – в 2020 году.

Генпрокуратура установила активы, которые покупали за выведенные из Приватбанка $5,5 млрд. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, за выведенные средства покупали "от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости". Для того, чтобы применить к указанным активам какие-либо меры воздействия, необходимо установить их конечного собственника – бенефициара. По словам Луценко, если это действительно экс-собственники Приватбанка, тогда ГПУ сможет наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций.

В Киев прибыли эксперты МВФ для консультаций по госбюджету-2019, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Они приехали в Украину по обращению власти, команда МВФ пробудет в Киеве с 4 по 9 ноября. Принятие бюджета является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by.

Кабмин предложил обложить налогом посылки из-за границы. Соответствующий правительственный законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября. Так, с 2019 года предлагается уплачивать НДС при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях, стоимость которых превышает сумму в €100 для одного получателя-физлица. При этом, в первом полугодии 2019 года налогом будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать €150. Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Компании и рынки

Fitch сомневается, что Нафтогаз получит деньги от Газпрома в Стокгольмском арбитраже, говорится в пресс-релизе международного агентства. При этом, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко считает, что когда рейтинговое агентство, такое как Fitch, пишет о своих предположениях при определении рейтинга эмитента, то оно не отрицает возможность тех или иных событий. Он напомнил, что агентство также не верило, что Нафтогаз выиграет арбитраж. "Эти предположения обычно относительно консервативные, так работают авторитетные рейтинговые агентства", - добавил он.

Саудовская SALIC завершила покупку агрогиганта Мрия, говорится в пресс-релизе украинской компании. Британские компании Mriya Farming PLC и SALIC UK Ltd купили все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка Мрии. Сумма и условия сделки не разглашаются.

Приватбанк планирует масштабную реструктуризацию кредитов, сообщил топ-менеджмент банка. Под реструктуризацию попадут розничные кредиты и ссуды малому и среднему бизнесу, выданные до 19 декабря 2016 года. По примерным подсчетам, банк планирует вернуть около 3,5 млрд грн. Заемщикам предложат 47 разных типов реструктуризации. Если они не не согласятся на реструктуризацию, Приватбанк "простит" задолженность.

НБУ разрешил физлицам дистанционно открывать счета в банках, сообщила пресс-служба регулятора. Этот механизм предполагает, что первая идентификация физлица должна проводиться в его присутствии одним из банков – участников системы. Уже после этого это физлицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к BankID. Идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых клиент обслуживается (bank-to-bank). При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требования финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников.

В Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей, сообщает профильная ассоциация Укравтопром. С начала 2018 года на украинском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых коммерческих автомобилей. Это на 13% больше чем за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи выросли на 10% относительно октября прошлого года – за месяц свою первую регистрацию прошли 1 105 новых коммерческих автомобилей. Лидером с продаж стали автомобили марки Renault.

Украина почти на четверть сократила импорт газа из Европы, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины Укртрансгаза. За первые 10 месяцев этого года Украина импортировала 9,1 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м газа меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт газа со стороны Словакии уменьшился на треть – до 5,6 млрд куб. м, Польши – на 40,6%, до 601,3 млн куб. м, со стороны Венгрии вырос на четверть – 2,9 млрд куб. м.

Нацкомиссия по энергетике выдала первую "быструю" лицензию на поставку электроэнергии Николаевоблэнерго, сообщила пресс-служба регулятора. Как сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, такую опцию запустили для эффективной имплементации законодательства. Всего должно быть лицензировано около 40 распределительных компаний.

Нацбанк применил санкции к украинским банкам, сообщил регулятор. Так, банк Центр оштрафован на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Еще три банка – Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк получили письменные предупреждения.

Украина увеличила товарооборот с Китаем на 21%, до $5,8 млрд, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. По его словам, через 5 лет Украина и Китай планируют увеличить объем торговли минимум до $10 млрд. Достичь этого можно будет за счет украино-китайского плана действий по реализации инициативы Большого шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия. В 2017 году объем торговли составлял $7,7 млрд.

Цифра дня

108 млрд грн

Такую сумму возместили плательщикам налога на добавленную стоимость с начала 2018 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цитата дня

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко об установленных активах на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из Приватбанка средства:

"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, – от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс".