Картина делового дня 5 декабря: меморандум для кредита МВФ, миллиард за аренду госимущества и убытки ОККО Сегодня, 20:05 35 Цей матеріал також доступний українською

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 5 декабря.

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Кабмин утвердил меморандум для нового кредита от МВФ, передает Интерфакс-Украина. Утверждены проекты письма о намерениях правительства и Национального банка к МВФ и меморандума об экономической и финансовой политике. Совет директоров МВФ может рассмотреть новую программу сотрудничества с Украиной на своем заседании после 10 декабря.

Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2019. Об этом Андрей Парубий написал в своем Twitter. Он также отметил, что принятый документ является бюджетом "развития и роста". Документ отправлен на подпись президенту Украины.

ФГИ перечислил в бюджет 1,3 млрд грн за аренду госимущества, сообщили в пресс-службе фонда. Так, за три месяца малой приватизации удалось продать 204 объекта на сумму 301 млн грн. На данный момент на торги выставлено 340 объектов. Глава Фонда Виталий Трубаров ожидает, что до конца 2018 года фонд перевыполнит годовой план по отчислениям от аренды госимущества на 44% и выйдет на 1,4 млрд грн.

Нацбанк ожидает роста темпов кредитования в 2019 году, заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. По ее словам, темпы роста портфелей розничных кредитов в банках увеличиваются на 40% в год. Эта тенденция началась в начале 2017 года, ожидается, что в следующем году рост кредитования продолжится, заявила Рожкова. Лидером было потребительское кредитование или залоговые кредиты. В 2019 году особое внимание НБУ намерен уделить потребительскому кредитованию. "Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы", - сказала она.

Новости компаний и рынков

Кабмин согласовал мировую между ГФС и Филипп Моррис в споре на 635 млн, сообщается в проекте распоряжения правительства. Это соглашение должно обеспечить мирное урегулирование инвестиционного спора, предотвратить предъявление к международному инвестиционному арбитражу иска к Украине, избежание значительных расходов из госбюджета в ходе арбитража, а также продемонстрировать партнерам Украины и иностранным инвесторам соблюдение правительством обязательств по поощрению и защите иностранных инвестиций.

Совладелец ОККО оценил в $80 млн убытки от потери активов в Крыму и на Донбассе. В интервью изданию ЭП президент Галнафтогаза Виталий Антонов сообщил, что в Крыму потеряно 12 АЗС, а на оккупированной части в Донецкой и Луганской областях - 25 заправок. Он также отметил, что заправками в оккупированном Крыму управляют бывшие сотрудники компании, которые взяли их в аренду без права использования бренда.

Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанк, свидетельствуют данные регулятора. Решение о признании банковской группы принято 3 декабря. В нее, кроме самого Укрэксимбанка, также вошел Эксимлизинг. Контролером группы является банк.

Агрокомпания Нибулон решила построить новый морской порт за $400 млн, сообщил генеральный директор Нибулона Алексей Вадатурский. Новый морской порт будет расположен на Днепровском лимане возле села Александровка в Белозерском районе. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Wizz Air рассматривает аэропорт Борисполь в качестве альтернативы Жулянам, заявил главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади. По его словам, сейчас в аэропорту Киев (Жуляны), в который авиакомпания выполняет рейсы, существуют некоторые факторы, которые ограничивают развитие венгерского лоукостера.

Суд запретил передавать личные данные потребителей газа Минфину. Такое решение принял Окружной административный суд Киева, приостановив часть положений постановления правительства Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа от 19 октября 2018 года. Как заявили в пресс-службе Региональной газовой компании (РГК), в данном процессе не оспаривались те части постановления, касающиеся цены на газ и не затрагивающие договоренностей с МВФ.

Укрзализныця в декабре запускает новый рейс в польский Вроцлав, сообщили в пресс-службе компании. Поезд будет останавливаться на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. Также и. о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что в новом расписании компании предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 - в страны Евросоюза.

В НБУ рассказали, когда Ощадбанк сможет взыскать с России $1,3 млрд компенсации. Как заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ, для того чтобы получить эти деньги, госбанку нужно вместе со своими юридическими советниками пройти определенные юридические процедуры.

Укрзализныця сократила количество рейсов экспресса в Борисполь, свидетельствует обновленное расписание. Компания отменила ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее, а общее число пар поездов в сутки сокращено с 30 до 21. Корректировка количества пар поездов в дальнейшем будет происходить в зависимости от пассажиропотока.

Цифра дня

244 тыс.

Пассажирских билетов продала Укрзализныця в течение 4 декабря. Это является рекордным показателем для компании. Отметим, что похожая активность наблюдалась летом 2018 года, когда за сутки пассажиры приобрели более 176 тыс. билетов на поезда.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян о разблокировании Керченского канала Россией:

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". О соблюдении свободы судоходства и препятствовании прохождению Керченским проливом даже речь не идет. Как результат такого подхода, два украинские порта сократили грузопоток более чем вдвое, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников".