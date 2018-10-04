Картина делового дня 4 октября: упрощение на таможне, негатив для экономики и проблемы банков

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 4 октября.

Главное

В Украине вступил в силу закон о "едином окне" на таможне. Документ опубликовали в официальном парламентском издании Голос Украины накануне в среду, 3 октября. В частности, закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Госорганы, выдавшие разрешительные документы на таможенное оформление, отныне обязаны представить их в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли. В свою очередь, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом они должны быть в системе "единое окно". Закон также отменил радиологический контроль. Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан. По его словам, в 2018 году ожидается рост ВВП на уровне 3,3% вместо 3,5%. Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году рост украинской экономики будет на уровне 3,5%. В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, этот показатель может упасть до 2%.

Нафтогаз готовит мировое соглашение с Киевтеплоэнерго, сообщил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома. Компания надеется на его заключение 10 октября. По словам Переломы, после этого НАК имеет все возможности для того, чтобы заключить договора и начать поставки природного газа населению города. Он также отметил, что основная проблема с заключением договоров состояла в правопреемстве по долговым обязательствам Киевэнерго олигарха Рината Ахметова.

Восемь украинских банков попали в зону риска, сообщили в Нацбанке. По итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год эти финучреждения необходимо докапитализировать на 6,1 млрд грн. Банки обязаны выполнить программу капитализации до конца текущего года. В рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализации требуют еще пять банков. Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию они должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации.

Прокуратура пришла с обысками к главе Госрезерва Вадиму Мосийчуку, сообщил он на своей Facebook-странице. Мосийчук отметил, что ему вручают подозрение, а "адвоката и соседей не допускают". Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что в 2017 году глава ведомства решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости к региону проведения АТО. Следствие должно установить, что на самом деле стояло за изменением места хранения. По словам Луценко, убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн.

Компании и рынки

Приватбанк запустил кредитования физических лиц под залог госбумаг – портфеля облигаций государственного займа, сообщили в банке. Получить деньги под залог ОВГЗ можно на срок от 1 месяца до 1 года, но менее срока погашения государством ОВГЗ на 60 дней. Минимальная сумма кредитования составляет 50 тыс. грн, максимальная – 75% от справедливой (рыночной) стоимости портфеля госбумаг, размещенных на счетах депозитарного учреждения Приватбанка. Ставка по кредитам под залог ОВГЗ в Приватбанке составит 18% годовых.

Стоимость нефти Brent выросла выше $86 за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по Киеву подешевели на $0,14 (0,16%) – до $86,15 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на $0,14 (0,18%) – до $76,27 за баррель. Нефть подорожала примерно на 17% с середины августа на опасениях, что Саудовская Аравия и Россия не смогут компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.

В Украине заработал сервис быстрой доставки товаров Glovo, сообщили в международной компании. Приложение уже работает в Киеве. С его помощью можно покупать, получать и отправлять любой продукт в пределах города. Чтобы начать пользоваться Glovo, нужно скачать приложение в AppStore и Google Play и создать в нем аккаунт. Пользователь сможет отслеживать заказ и оплатить его картой или наличными, когда товар будет доставлен.

АМКУ закрыл дело об отсутствии конкуренции между Киевстар и Vodafone, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен. Открытое в 2015 году дело по заявлению украинского мобильного оператора lifecell касалось возможности отсутствия конкуренции между двумя крупнейшими операторами в регионах, где те имеют численное преимущество. Как отмечается, решение было принято единогласно. Однако, lifecell не согласился с отказом АМКУ признавать нарушения. Мобильный оператор считает, что значительный объем вопросов по сути нарушений не был исследован и освещен комитетом.

Инфляция в Турции побила 15-летний рекорд, свидетельствуют данные Турецкого статистического института. Так, инфляция в сентябре составила 6,3%, годовой показатель, в сравнении с сентябрем 2017 года, составил 25,5%. В августе инфляция равнялась 17,9% и 2,3% соответственно. Отметим, что средние темпы повышения потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,7% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4% была отмечена в июне 1968 года.

McDonald's открыл в Киеве первый ресторан на АЗС и с солнечными батареями, сообщили в пресс-службе компании. Он работает на территории заправки KLO на Окружной дороге, по адресу по ул. Киевская, 2. На крыше ресторана установлено почти 100 солнечных панелей. Это позволит экономить 25% электроэнергии в солнечный период года.

Инвесткомпания Тессера Капитал покинула банковскую группу ПУМБ. Такое решение принято 1 октября, свидетельствуют данные Нацбанка. Сейчас в состав группы ПУМБ входит одноименный банк и четыре страховые компании: АСКА, АСКА-Жизнь, Ильичевская, АСКО-Донбасс Северный. Владельцем ПУМБ и Тессера Капитал является Ринат Ахметов.

Киевский метрополитен начал продавать сувениры, сообщили на Facebook-странице коммунального предприятия. Метрополитен будет продавать брелоки и магниты в форме жетона метро, магнит с изображением станции Золотые ворота, кружка и футболка с надписью "Не притулятися". Купить продукцию можно в музее метрополитена на станции Политехнический институт, предварительно договорившись о его посещении.

Агрогигант Нибулон заинтересовался концессией Херсонского порта, говорится в сообщении порта. Представители компании во главе с гендиректором Алексеем Вадатурским посетили Херсонский торговый морпорт, чтобы ознакомиться с его работой. В ХТМП считают, что рост интереса к инвестированию поможет развитию порта в масштабах Украины.

Dragon Capital заинтересовалась киевским ТЦ Aladdin, сообщили три источника – топ-менеджер сети торговых центров, глава инвестиционной компании и консультант по недвижимости изданию liga.net. Договор еще не подписан, но стороны уже согласовали сумму сделки – $23 млн. В пресс-службе Dragon Capital отказались комментировать слухи. Консультант по продаже ТЦ – компания Cushman & Wakefield также пока ничего не комментирует. ТЦ Aladdin был выставлен на продаж еще в мае.

Цифра дня

42,1 млрд грн

Составляет общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию Нацбанка.

Цитата дня

Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко о стоимости полного цикла добычи газа для компании:

"Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи – $100, можно, но это неправильно. Вас обманывают. Это манипулятивная цифра ... Если мы говорим о стоимости полного цикла – от бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от $180 за тыс. куб. м до $250 за тыс. куб. м".