Картина делового дня 4 декабря: победа Коломойского над Приватбанком, продление земельного моратория и проверки застройщиков Сегодня, 21:11 3 Цей матеріал також доступний українською

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 4 декабря.

Главное

Россия частично разблокировала порты Мариуполь и Бердянск, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено. Сейчас на вход в море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Иск Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову вырос до $3 млрд, сообщили в пресс-службе финучреждения со ссылкой на официально вынесенное 4 декабря решение Высоким судом Лондона. Как заявили в банке, судья счел, что у Приватбанка достаточно доказательств факта мошеннических действий со стороны бывших собственников. В то же время в юрфирме Fieldfisher, которая представляет интересы Коломойского, заявили о полной победе в деле. В частности, о снятии ареста с активов обоих бизнесменов на сумму $2,5 млрд. В свою очередь Приватбанк сообщил, что намерен подать апелляцию в трехнедельный срок.

Депутаты предложили продлить мораторий на продажу земли до 2020 года, сообщили в Всеукраинской аграрной раде. По словам заместителя председателя ВАР Дениса Марчука, до сих пор не был представлен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Так как это чрезвычайно волнует украинских аграриев и вызывает множество вопросов, говорить о снятии моратория еще рано. В ассоциации считают, что перед введением оборота земель сельхозназначения сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации.

Украина собралась заморозить активы компаний РФ в рамках новых санкций, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Администрация президента потребовала списки юридических и физических лиц России для заморозки активов в рамках санкций. По словам Луценко, что в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершатся решением СНБО.

ЕС начал выпуск евробондов, чтобы предоставить €500 млн помощи Украине, анонимно сообщил чиновник ЕС британскому агентству Reuters. Из привлеченных средств €15 млн направят Грузии. По словам источника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС – на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

Новости компаний и рынков

Укрнафта требует от АМКУ уничтожить часть материалов по делу АЗС группы Приват, говорится в определении Окружного админсуда Киева от 22 ноября. В Укрнафте считают, что материалы были получены комитетом от НАБУ и это является нарушением тайны досудебного расследования и вмешательством в его права и права других участников дел. Под другими участниками дела Укрнафта подразумевает 173 юрлица, часть из которых в разные периоды времени управляли 1100 АЗС под брендами Авиас, ANP, Sentosa и пр.

Укрпочта предупредила о возможном прекращении доставки счетов за газ, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. Такое решение может быть ответом на прекращение газоснабжения почтовых отделений в ряде регионов. Смелянский призвал газораспределяющие компании прекратить такую практику и пригрозил, что Укрпочта перекроет доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет.

Суд возбудил дело о банкротстве крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин Росава, говорится в в определении Хозсуда Киевской области от 27 ноября. Глава ликвидационной комиссии выявил 20,5 млрд грн кредиторской задолженности. Суд также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил дело о признании Росавы банкротом на 4 декабря. Согласно материалам дела, собрание акционеров компании еще 30 апреля решило добровольно ликвидировать общество.

Аграрная группа Кернел запустит зерновой терминал в Черноморске, говорится в отчете компании за первый квартал 2019 финансового года. Крупнейший украинский производитель подсолнечного масла намерен запустить первую очередь нового терминала уже в январе следующего года. Это увеличит перевалку зерна на 1 млн тонн. Окончательно терминал должны ввести в эксплуатацию в октябре 2019 года. В целом годовая мощность на терминале после завершения строительства всех очередей составит 4 млн тонн.

Судостроительный завод в Николаеве продали в 10 раз дешевле стартовой цены, сообщила ликвидатор НСЗ Океан Ирина Сербин. В ходе торгов цену снизили с начальной в 1,1 млрд грн до 99 млн грн. После этого двое участников подняли ее до 122,2 млн грн. Завод приобрел Торговый дом Аннона, который принадлежит главе комитета кредиторов Океана, владельцем и директором которого является Игорь Волошин. Он является племянником экс-начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны. Сейчас проходит оформление документов.

В Одессе на месяц приостановят все строительные работы, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова и министра внутренних дел Арсена Авакова провести остановку всего строительства, провести проверки документов. Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы.

Завод Запорожтрансформатор закрывает представительство в Москве, сообщили в пресс-службе крупнейшего в Украине производителя трансформаторов. Такое решение приняли в связи с отсутствием необходимости его существования, а также для оптимизации издержек.

Киев лидирует по количеству активных платежных карт, сообщили в пресс-службе Нацбанка. Если по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, то в Киеве вдвое больше – две активные карточки на одного киевлянина. Кроме того, в Киеве на одну тысячу населения приходится 17,8 POS-терминалов. Также столица является одним из лидеров по внедрению бесконтактных выплат.

McDonald's решил судиться с украинской компанией из-за торговых марок, говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 29 ноября. Американская компания подала иск к МЭРТ и холдингу Аскания-Трейдинг с требованием запретить использование торговых марок Mc'Corn и MacCorn. Однако на сайте Аскании Трейдинг говорится, что Mc'Corn - собственный бренд. Судебные тяжбы длятся уже третий месяц, но подготовительное заседание по делу все время переносят – процесс затягивается.

Цифра дня

$70 млрд

Столько недополучила Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение последних 5 лет.

Цитата дня

Генеральный прокурор Юрий Луценко о проверках застройщиков в Одесской области:

"Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли".