Картина делового дня 31 октября: Украина в рейтинге Doing Business, маски-шоу стоп-2 и санкции РФ против украинских компаний

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 31 октября.

Главное

Петр Порошенко подписал закон возобновлении кредитования, передает корреспондент НВ Бизнес. Закон должен уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, а это должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов. Ожидается, что банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике.

Украина поднялась на 5 позиций в мировом рейтинге Doing Business-2019 и заняла 71 место, сообщил президент Петр Порошенко. Так, за последний год показатель Украины в номинации международная торговля поднялся на 41 пункт, в части выполнения контрактов - на 25 пунктов. Также с 2014 года наибольшего прогресса Украина достигла в категориях налогообложения с плюсом в 110 пунктов, международная торговля - плюс 70 ступенек, а в защите инвесторов добавили 56 пунктов. В легкости получения разрешений на строительство Украина занимает 30 место в мире.

Петр Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп-2", передает корреспондент НВ Бизнес. По словам президента, этот закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Также Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене.

Новые санкции России против Украины затронут более 300 компаний и 50 физлиц, сообщило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве РФ. Источник заверил, что в списке "будет много интересных открытий для граждан Украины". Ожидается, что в ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован.

В Киеве с 1 ноября начинают тестирование работы электронного билета, сообщил столичный глава Виталий Кличко. Электронный билет будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты. На сегодняшний день уже установили около 1,2 тыс. валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Купить карты можно будет в кассах метрополитена, Киевпасстранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

Компании и рынки

Dragon Capital купила крупнейший бизнес-парк в Киеве, сообщила пресс-служба инвесткомпании. В частности компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению у Укрсоцбанка Horizon Park Business Center (БЦ Горизонт Парк) площадью 69 тыс. кв. м. Стоимость сделки, ставшей крупнейшей на рынке офисной недвижимости Украины за последние десять лет, не раскрывается. Команда Dragon Capital работала над ней с конца 2015 года.

Приватбанк вышел в многомиллиардную прибыль, свидетельствуют данные отчетности банка, опубликованные в системе раскрытия информации НКЦБФР. Так, за январь-сентябрь 2018 года Приватбанк получил 5,1 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,6 млрд грн.

Французская Leroy Merlin откроет первый строительный гипермаркет в регионе, сообщила пресс-служба ритейлера. Первый за пределами Киева и пятый по счету гипермаркет сети Leroy Merlin в Украине (четыре уже работают в столице) разместится в Одессе, в ТРЦ Riviera. Открытие запланировано на весну 2019 года, сейчас компании ищет сотрудников для работы в нем.

Минимальную оплату за услуги нотариусов отменили. Соответствующее решение приняло правительство, отменив указ президента от 1998 года. Этот указ устанавливал ограничение на минимальную оплату таким образом, чтобы она не была ниже ставок государственной пошлины, которая справляется государственными нотариусами за аналогичные услуги.

НБУ забрал лицензии сразу у двух банков. Лицензии отозваны у банка Центр и VS Банка, сообщила пресс-служба регулятора. Отозваны банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций. Причиной является присоединение банка Центр к МТБ Банку, а VS Банка к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре.

Укртелеком отключил от кабеля провайдера PeopleNet из-за долгов. Как заявили в Укртелекоме, компания отключила услугу кабельной канализации электросвязи киевском провайдеру Телесистемы Украины из-за задолженности в 1,4 млн грн. Укртелеком готов возобновить услуги сразу после погашения накопленного долга.

Генпрокуратура закрыла дело против сети заправок ОККО, сообщила пресс-служба компании. Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием уголовного нарушения. Галнафтогаз подозревали в финансировании терроризма и ведении деятельности на оккупированных и аннексированных территориях. Также на основании соответствующих жалоб компании, суд установил, что во время проведения обысков следователи неправомерно изъяли отдельное имущество, и обязал их вернуть это имущество, что и было исполнено.

Международный инвестиционный банк сократил чистую прибыль вдвое, говорится в финансовом отчете банка, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР. Так, за январь-сентябрь банк получил 38,7 млн грн чистой прибыли. Основной вклад в итоговый показатель оказали возросшие в три раза – до 143,3 млн – отчисления в резервы. Операционные расходы банка возросли на 43,5% – до 131,7 млн грн. Активы банка за 9 месяцев сократились на 12,3% – до 7,8 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 9,15%, до 1,8 млрд грн.

Inditex Group намерен открыть 7 магазинов в ТРЦ River Mall в Киеве, сообщили в ТРЦ. Испанский ритейлер арендовал 3,5 тыс. кв. м под 2-этажный магазин Zara, 932 кв. м под магазин Bershka и 798 кв. м под магазин Pull&Bear. Магазин Massimo Dutti займет площадь 678 кв. м, Stradivarius – 557 кв. м, Zara Home – 529 кв. м. Также 408 кв. м будет отведено под магазин Oysho. Общая площадь магазинов составит более 7,4 тыс. кв. м.

Укрпошта может получить монополию на посылки до 10 кг, написал совладелец компании Новая Почта Вячеслав Климов в своей колонке на ЭП. По его словам, в проекте закона О почтовой связи все наиболее выгодные почтовые услуги отнесли к универсальным, которые может предоставлять только государственный оператор. Таким образом, если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то у них не будет шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом, подчеркнул он.

Цифра дня

71 место

Украина заняла в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Doing Business-2019, поднявшись с 76-го места среди 190 стран мира.

Цитата дня

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом о создании Национального бюро финансовой безопасности в Украине:

"Законопроект о создании Нацбюро финбезопасности в апреле признал как неотложный. Но "воз и ныне там". И мне порой кажется, что его принятие блокирует межфракционное лобби силовиков, потому что оно в случае принятия закона теряет доильный аппарат, которым выцеживались из бизнеса все соки".