Картина делового дня 30 ноября: €500 млн от ЕС, экспресс в Борисполь и возвращение банков к обычной работе

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 30 ноября.

Главное

Евросоюз выделил Украине первые €500 млн финансовой помощи, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Деньги выделены в рамках транша программы макрофинансовой помощи ЕС. "Это решение принято в решающий момент, когда Украина сталкивается с новой агрессией со стороны России и нуждается в солидарности со своими друзьями по всему миру", – отметил Домбровскис. Таким образом, с учетом этого транша общая сумма макрофинансовой помощи ЕС достигла €3,3 млрд.

В Украине отложили переход на новую схему работы газового рынка на 1 марта. Такое решение утвердил регулятор – Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Речь идет о запуске суточного балансирования газа. Причиной стала неготовность операторов газораспределительной системы работать с платформой балансирования в полноценном режиме. Врио президента Укртрансгаза – оператора газотранспортной системы, отвечающего за тестирование платформы суточного балансирования – заявил о низкой активности операторов ГРС в тестировании электронной платформы.

Владимир Гройсман предложил задерживать российские суда в ответ на действия РФ, заявил премьер в интервью немецкому изданию Die Welt. Если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС", то следует "задержать российские суда", объяснил Гройсман. Также он призвал ЕС к более жестким санкциям в отношении России. По его мнению, инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что РФ является "агрессором и оккупантом".

Новости компаний и рынков

Нацбанк отменил особый режим банковской системы в условиях введенного военного положения. Решением, которое утвердило правление регулятора, закреплен обычный режим работы банковской системы. В документе указано, что необходимость, порядок, объем, и срок действия мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами Нацбанка о функционировании банковской системы в особый период, будет определяться отдельными решениями центробанка.

Укрзализныця запустила экспресс в аэропорт Борисполь, сообщили в пресс-службе компании. Железнодорожное сообщение будет функционировать в режиме 24/7. На маршруте экспресс будет делать остановку на станции Дарница. Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания. Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн. На маршруте будут работать 4 рельсовых автобуса производства Pesa Bydgoszcz SA. Поезда вмещают по 120 пассажиров, также обустроены зоны для перевозки багажа. Общая стоимость реализованного проекта составляет 480 млн грн.

Мироновский хлебопродукт ликвидирует филиал по производству бетонных изделий в Днепропетровской области, сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР. Отметим, что в 2016 году МХП начал реконструкцию птицефабрики Орель-Лидер со строительством нового птичника и расширением инкубатора для яиц. По информации на сайте агрохолдинга, производство мяса птицы на данном комплексе в 2017 году достигло 105 тыс. тонн, мощность инкубатора – 75 млн яиц в год.

ДТЭК Энерго Рината Ахметова стала менее прибыльной, говорится в отчете компании. Она завершила январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,4 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2 млрд грн чистого убытка. В частности, влияние на финансовый результат оказало снижение курса гривни. Убыток по курсовым разницам за девять месяцев составил 600 млн грн. Напомним, что прибыль ДТЭК Энерго в первом полугодии была на уровне 5,4 млрд грн.

Главный импортер украинского сахара Узбекистан неожиданно остановил поставки, сообщили в ассоциации Укрцукор. В связи с запретом не принимать грузы из Украины, экспортируемые товары в Узбекистан не разгружаются и не растамаживаются. В ассоциации утверждают, что Украина теряет основной рынок сбыта. Укрцукор попросил Министерство АПК и Минэкономразвития помочь решить эту ситуацию.

ЕБРР выделит 150 млн "дочке" норвежской NBT для ветроэлектростанций в Украине, сообщили в пресс-службе банка. Сивашэнергопром построит электростанции мощностью 250 МВт в Херсонской области. Кредитное соглашение должны подписать до конца. Общая стоимость возведения ветроэлектростанции оценивается в €369 млн.

Антимонопольные органы Германии проверят работу Amazon, сообщило Федеральное бюро по картелям Германии британскому агентству Reuters. Бюро намерено выяснить, пользуется ли Amazon своим доминирующим положением на рынке при взаимодействии со сторонними ритейлерами, которые используют сайт компании в качестве торговой платформы. В последнее время продавцы часто жаловались на методы работы Amazon.

Marriott объявила об утечке данных 500 млн клиентов, сообщили в пресс-службе группы гостиниц. Персональные данные клиентов, которые останавливались в гостиницах по всему миру, могли оказаться в руках злоумышленников. В частности компания сообщает об "инциденте в области безопасности данных" в системе бронирования Starwood. Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола. Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.

Экспорт украинской агропродукции вырос на $165 млн, сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия. Аграрный и пищевой экспорт за январь-октябрь составил $14,8 млрд, импорт – $4,3 млрд. Внешнеторговый оборот продукции АПК составил $19,2 млрд, что на 5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главными партнерами Украины остаются страны Азии, занимают первое место в региональной структуре экспорта, второе – Европейский Союз, третье – страны Африки.

Цифра дня

18 млрд грн

Столько налоговых рассрочек преимущественно представителям крупного бизнеса выдал бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, по данным издания Экономическая правда.

Цитата дня

Глава НАК Нафтогаза Украины Андрей Коболев о переносе перехода на суточное балансирование газа:

"Крайне важно, чтобы за предоставленное регулятором дополнительное время выявленные нарушения были устранены. Мы предлагаем провести аудит базы потребителей с привлечением независимых специалистов – это сделает невозможным отключение добросовестных потребителей после перехода на суточную балансировку".