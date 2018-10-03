Картина делового дня 3 октября: цена Центрэнерго, крупнейшая продажа СЕТАМ и расследование импорта автомобилей из Узбекистана

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 3 октября.

Главное

Кабмин утвердил стартовую цену продажи Центрэнерго. Согласно решению, 78,2% акций энергогенерирующей компании продадут за 5,98 млрд грн. Конкурс по приватизации госпакета Центрэнерго планируют объявить в конце ноября или в начале декабря.

Минфин повысил ставки по долларовым и гривневым ОВГЗ, сообщили в министерстве. Так, ставка размещения 9-месячных долларовых ОВГЗ выросла до 7% годовых, хотя до этого две недели министерство отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95%. Это позволило Минфину привлечь почти в 3,5 раза больше валюты, чем неделю назад – $67 млн. Доходность гривневых 3-месячных ценных бумаг поднялась с 18,5% до 19% годовых. В целом, за день Минфин привлек в госбюджет 2,7 млрд грн за счет продажи ОВГЗ.

Отопительный сезон начнется 15 октября. Такое решение принял Кабмин. "Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Отметим, что жители Киева из-за передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев.

Кабмин изменил правила начисление стажа физлиц-предпринимателей при отсутствии трудовой книжки или записей в ней. Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 3 октября. Теперь физлицам-предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога.

Компании и рынки

Украина начала расследование импорта автомобилей из Узбекистана, сообщила Межведомственная комиссия по международной торговле. Основанием для проверки послужила жалоба ассоциации Укравтопром. Украинские производители считают, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться другими отдельными льготами. При этом импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана в 2015-2017 годах осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить существенный вред национальному товаропроизводителю.

Goldman Sachs и Dragon Capital выкупили бизнес-центр у Укрсоцбанка в Киеве. Антимонопольный комитет предоставил компаниям разрешение на приобретение опосредованного совместного контроля над столичным офисным центром Горизонт Парк общей площадью 68,8 тыс. кв. м по ул. Амосова, 12 и Гринченко, 4.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении €150 млн на развитие железнодорожной инфраструктуры к николаевским портам. Речь идет о финансировании модернизации и расширения ж/д линии Долинская – Николаев – Колосовка. Это позволит увеличить уровень пропускной способности направления, усилит энергосбережение и уменьшит эксплуатационные расходы.

Укрпочта потратит на авиадоставку $3 млн. Государственный почтовый оператор объявил тендер на закупку услуг международной авиационной доставки почтовых отправлений сроком на год – до 31 декабря 2019 года. Минимальный шаг понижения цены 0,5% или $15,3 тыс. Конечный срок подачи тендерных предложений – 1 ноября 2018 года. Аукцион состоится 6 декабря. На сегодня основными поставщиками аналогичных услуг компании являются МАУ, Lufthansa, KLM и Turkish Airlines.

СЕТАМ продал самый дорогой лот в своей истории – Кузьминецкий кирпичный завод за 170 млн грн, сообщило госпредприятие. На аукцион был выставлен комплекс зданий в Кагарлыцком районе Киевской области площадью более 15 тыс. кв. м, земельный участок площадью 3 га, и движимое имущество – оборудование и снаряжение. Продавцом выступил Чешский экспортный банк.

Польская PGNiG подписала с украинской ERU контракт на поставку газа, сообщили в пресс-службе польской компании. Договор предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года. Речь идет о сжиженном природном газе (LNG) из Катара, США или Норвегии, газе с европейских рынков и газе, добываемом компанией в Польше. В дальнейшем ЭРУ поставит этот газ для потребностей Укртрансгаза. За последние два года PGNiG поставила в Украину более 1,3 млрд куб. м газа.

Аэропорт Борисполь в сентябре увеличил пассажиропоток на 20% – до почти 1,3 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе госпредприятия. В целом за 9 месяцев этого года аэропорт обслужил почти 9,5 млн пассажиров, или на 17,5% больше чем 8,1 млн пассажиров за аналогичный период 2017-го. Темпы роста главного аэропорта Украины второй год остаются втрое выше среднеевропейских, отметили в Борисполе.

Цены на яблоки упали из-за рекордного урожая, сообщили в аналитической компании Pro-Consulting. Если в прошлом году стоимость яблок в сентябре-октябре была около 20 грн за кг, то в текущем году цена колеблется в пределах от 6 до 16 грн/кг в зависимости от сорта фрукта. Такая ситуация продлится не долго, считают аналитики. Уже с ноября цены на яблоки начнут расти в среднем на 1-2 грн каждый месяц до следующего урожая.

Нелегальный рынок сыгарет в Украине вырос более чем в два раза, подсчитали в компании JTI Украина – крупном производителе табачной продукции. По словам гендиректора компании Пола Холловея, в январе-июне 2018 года доля нелегального рынка выросла до 4,5%. Мы прогнозируем, что если правительство не будет придерживаться восьмилетнего плана и постоянно планировать что-то сверх договоренного, например, повышать акциз на 30% ежегодно вместо 20%, то нелегальный рынок будет расти дальше", - заявил глава JTI Украина.

Северный поток-2 в России начнут строить в конце ноября, сообщил технический директор проектной компании Сергей Сердюков. В частности будет начата укладка труб в российских водах. Сейчас строительство морской магистрали ведется на двух участках – в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен на данный момент, заверив, что стройка закончится в 2019 году.

Дания запретит продажу бензиновых и дизельных авто, сообщил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен, представляя соответствующий законопроект в парламенте. Планируется, что с 2030 года в стране прекратят продажи дизельных и бензиновых автомобилей, а с 2035 года – гибридных. Таким образом, Дания последует примеру Великобритании и Франции, которые заявили о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.

Цифра дня

15 млрд грн

Составляет, по оценкам НАБУ, ущерб для Украины от применения формулы Роттердам+, заявил глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководство Нафтогаза не затягивать с решением проблемы газоснабжения и обеспечения горячей водой столицы:

"Правительство всем, чем могло, помогло, чтобы в ближайшие дни или неделю Киев получил все жилищно-коммунальные услуги, включая горячую воду. Минфин провел свою работу, сейчас мяч - на стороне Нафтогаза. Я обращаюсь к руководству Нафтогаза (...) чтобы не тянули с запуском тепла, если это понадобится, и горячей воды".