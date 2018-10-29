Картина делового дня 29 октября: проверка качества отопления, монетизация субсидий и проблемы с доставкой пенсий

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 29 октября.

Главное

В Украину прибыла первая официальная торговая миссия США, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины. Крупные американские компании приехали в Украину для поиска перспективных объектов для инвестиций. Как отметил глава МЭРТ Степан Кубив, общий интерес "лежит в плоскости" агробизнеса, энергетики, инфраструктуры, IT и промышленного сотрудничества.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне В- со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе международного агентства. Краткосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне В. Аналитики агентства считают, что на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональными ограничениями, политическими и геополитическими рисками. В то же время в Fitch отмечают усиление макроэкономической стабильности, сокращение госдолга Украины и благоприятное влияние поддержки международных доноров.

В Украине с 1 января 2019 года стартует монетизация субсидий, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу. По его словам, следующим этапом будет перевод всех потребителей на лицевые счета. Именно туда будут направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать теплоснабжающим и другим поставщикам коммунальных услуг. Полный переход всех получателей субсидий на модель монетизации правительство планирует до осени 2019 года.

Нацкомиссия по энергетике начала мониторинг качества отопления, сообщила пресс-служба регулятора. Это позволит отслеживать качество теплоснабжения по трем направлениям: непрерывность теплоснабжения, качество теплоносителя и коммерческое качество предоставления услуг. Введение мониторинга позволит регулятору информировать потребителей и все заинтересованные стороны по показателям качества, а в перспективе учитывать эти показатели при установлении тарифов.

Компании и рынки

Гройсман предложил руководству Укрпочты уволиться в случае прекращения доставки пенсий, сообщила пресс-служба Кабмина. По словам премьера, если компании не хватает средств – можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату. Также отмечается, что Кабмин планирует обратиться к наблюдательному совету госкомпании с просьбой дать оценку ситуации.

Nike судится с украинской компанией из-за бренда. Как говорится в соответствующем судебном определении, американский производитель спортивной обуви и одежды обратился в Хозсуд Одесской области с иском к компании Торгосфера. Исковые требования заключаются в полном запрете на использование обозначения Nike независимо от цветового исполнения. Компания просит запретить наносить логотип на продукцию, сохранять товары с нанесенным обозначением и использовать их в рекламе и в сети Интернет, а также импортировать и экспортировать предметы с таким обозначением.

Ощадбанк продает рыбный базар и логистический центр под Киевом, говорится в сообщении СЕТАМ. Центр Арктика расположен в с.Софиевская Борщаговка, его общая площадь составляет 21,5 тыс. кв. м. Аукцион состоится 5 ноября 2018 года. Стартовая цена лота – 195 млн грн. По словам гендиректора СЕТАМ Виктора Вишнева, это крупнейший логистический центр для товаров, требующих специального температурного режима хранения.

Укрзализныця предложила перевозчикам компенсацию за работу убыточных станций, сообщил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев. По его словам, предусматривается введение двух возможных компенсаторов. Первый – тариф за подачу на малодеятельную станцию, который будет частично компенсировать убытки такой станции. Второй – оплата непогашенных убытков местными органами власти или же другими интересантами продолжения работы данной станции.

Uber уступил звание самого дорогого стартапа китайской Bytedance, сообщили источники агентству Bloomberg. Разработчик мобильных приложений закрыл инвестраунд на $3 млрд при оценке $75 млрд. Это первые инвестиции для Bytedance с момента основания в 2012 году. В сделке приняли участие японский SoftBank Group, а также инвесткомпании KKR&Co и General Atlantic. Согласно данным CB Insights, инвесторы оценивают Uber в $72 млрд.

Антимонопольный комитет разрешил японской Sumitomo купить контрольную долю в украинской агрокомпании, говорится в решении АМКУ. Японская корпорация получила разрешение приобрести 51% акций британской Oscar Agro Limited, владеющей компаниями Спектр-Агро и Спектр-Агротехника. АМКУ также разрешил физлицам-собственникам Спектр-Агро и корпорации Sumitomo согласованные действия в виде ограничения конкурентного поведения и отказа от переманивания сотрудников в течение пяти лет.

Из аэропортов Украины запускают сразу 22 международных авиарейса, сообщает профильный портал Lowcostavia. Наибольшую долю составят рейсы ирландского лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину, и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины. Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова. Также в конце октября румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса-Бухарест, а с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью четыре раза в неделю.

Сергей Корецкий уходит с поста генерального директора WOG. Как сообщили в пресс-службе компании, бывший гендиректор намерен развивать собственные проекты. Корецкий работал в компании с 1997 года. За это время компания из нефтетрейдера превратилась в ритейлера и вышла за пределы АЗК, открыв кафе WOG Cafe формата "сити". Исполняющим обязанности гендиректора назначен Михаил Романив, который до этого работал коммерческим директором компании.

Эпицентр открыл первый аутлет-магазин швейцарской Intersport, сообщили в пресс-службе компании. Магазин спортивных товаров находится по ул.Берковецкой в Киеве, его площадь составляет 2,8 тыс. кв. м. Швейцарский ритейлер расширил сеть в Украине до 23 торговых точек.

Украинцы в 2,5 раза увеличили установку домашних солнечных панелей, сообщили в Госэнергоэффективности. Только в третьем квартале солнечные панели установили 1 371 домохозяйство. В целом на сегодняшний день панели установили более 6 тыс. семей. Общая мощность этих установок составляет 121 МВт, или 10% всех мощностей солнечной энергетики в стране. В такие частные солнечные электростанции суммарно инвестировано €120 млн.

Цифра дня

$75 млрд

В такую сумму оценили китайского разработчика мобильных приложений Bytedance, который стал самым дорогим стартапом в мире, обогнав Uber Technologies, которую инвесторы оценивают в $72 млрд.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман об ультиматуме Укрпочты по доставке пенсий:

"Это недопустимо – не доставлять пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче".