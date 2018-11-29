Картина делового дня 29 ноября: блокировка украинских портов, рост зарплат и заседание МВФ по траншу для Украины

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 29 ноября.

Главное

Россия полностью заблокировала украинские порты в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его данным, заблокирован проход судов в порты Мариуполя и Бердянска, а через Керченский пролив пропускаются лишь суда, которые направляются в российские порты. Всего заблокировано 35 судов. В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: четыре направляются в порт Бердянска, 14 – в порт Мариуполя. На выход из Азовского в Черное море стоят три судна из порта Бердянска и шесть – из порта Мариуполя. Еще восемь кораблей стоят у причалов в портах.

Реальная зарплата в Украине выросла на 14,2%, свидетельствуют данные Госстата. Так, в октябре этого года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 9 218 грн, что на 24,9% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Также это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы – 3 723 грн. Впрочем, в сравнении с сентябрем этого года реальная зарплата выросла лишь на 1,9%. Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 13 850 грн. Самый низкий уровень в Черновицкой области – 7 128 грн.

МВФ готов созвать срочное заседание по выделению транша для Украины, говорится в заявлении главы Фонда Кристин Лагард по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Она позитивно оценила текущий уровень сотрудничества с Украиной и статус подготовки новой программы финансирования stand-by. Уже в декабре совет директоров Фонда готов собраться для ее утверждения. Отмечается, что все предварительные условия (prior actions), как ожидается, будут выполнены украинскими властями к 10 декабря.

Новости компаний и рынков

Нафтогаз назвал варианты транзита российского газа после окончания контракта с Газпромом. Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, он допускает отказ российского монополиста подписывать долгосрочный контракт на транзит через газотранспортную систему Украины с началом работы на общих условиях, бронируя мощности на определенный срок. По его словам, Газпром может в принципе не подписывать контракт с украинской стороной. В конце 2019 года компания может прийти к украинскому оператору ГТС и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие заказчики услуг транспортировки.

У Газпрома возникли трудности с продолжением Турецкого потока в Европу, сообщили близкие к проектам источники российского агентства Интерфакс. Российский монополист будет вынужден ждать не менее года после завершения строительства Турецкого потока, чтобы реализовать второй этап проекта для поставки газа в Европу. Причиной является задержка в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе. Газопроводы, соединяющие Турецкий поток с Юго-Востоком Европы, будут готовы не ранее января 2021 года. В то время как обе нитки морского газопровода Турецкий поток должны заработать в конце 2019 года.

Потребительские настроения в Украине значительно ухудшились, свидетельствуют данные ежемесячного исследования GfK Ukraine. Согласно ему, в октябре 2018 года индекс потребительских настроений составил 56,9, что на 5,7 пункта меньше, чем в сентябре. Индекс инфляционных ожиданий остался почти неизменным – 190,3, что на 0,1 п. меньше прошлого месяца. А вот ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,1 п. – до 162,2. В октябре ухудшились ожидания украинцев по безработице: показатель составил 136,2. Это на 2,3 п. больше, чем в сентябре.

За время Черной пятницы и введения военного положения украинцы вывели из банков менее 2% средств, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, банковская система Украины располагает достаточной ликвидностью, при этом опасных оттоков средств из банков не наблюдается. Рожкова отметила, что в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов, однако удельный вес таких случаев мизерный.

Нафтогаз впервые показал оригиналы решений Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАКа. При этом, некоторые части решений Стокгольмского арбитража все же остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между Нафтогазом и Газпромом от 2009 года. Напомним, что окончательная сумма расчетов между компаниями по решению арбитража составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Украинские производители получили более 200 тыс. сертификатов на экспорт в ЕС, сообщила Государственная фискальная служба. Сертификат выдается в случае, если его нужно предъявить при ввозе на таможенную территорию стран ЕС. Срок действия сертификата составляет четыре месяца с даты его выдачи. Наибольшее количество сертификатов выдано в Польшу – 57,3 тыс., или 29%, Германию – 27,4 тыс. (14%), Румынию – 14,9 тыс. (7%), Италию – 10,5 тыс. (5%), Нидерланды – 8,1 тыс. ( 4%), Литву – 7,3 тыс. (4%), Словакию – 6,3 тыс. (3%). Двухсоттысячный сертификат выдан Львовской таможней на кожаные чехлы для автомобильных кресел, которые экспортировались из Украины в Польшу.

Украина собралась привлечь инвестиции на строительство автомагистрали в Грецию. Информация о проекте строительства дороги Одесса-Румыния-Болгария-Греция/Турция обсуждалась с представителям Черноморского банка торговли и развития в Министерстве инфраструктуры Украины. Автомобильная дорога от Одессы до Греции должна стать составной частью Черноморской окружной автомагистрали и Транс-Европейской сети TEN-T. Впервые о планах строительства автомагистрали было заявлено в марте 2017 года.

Deutsche Bank обыскивают из-за подозрений в отмывании средств, сообщила прокуратура Германии. Около 170 полицейских, следователей и налоговиков обыскивают шесть офисов банка во Франкфурте. По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования. Deutsche Bank пока не комментирует ситуацию. В частности, следствие начали после того, как следователи рассмотрели так называемые "оффшорные утечки" и "панамские документы".

Цифра дня

7,3 тыс.

Столько нанятых сотрудников, которые работали без оформления трудовых отношений легализовала Государственная фискальная служба за январь-октябрь этого года.

Цитата дня

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина о налоге на выведенный капитал:

"Несмотря на то, что активисты и эксперты уже отказываются от борьбы за налог на выведенный капитал и переключили свои усилия на поиск измены, президент Украины упорно продолжает работу с МВФ по продвижению этого законопроекта".