Картина делового дня 28 сентября: поезд "четырех столиц", поддержка инноваций в Украине и рекорд экономики США

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 28 сентября.

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Кабмин снова отложил повышение цен на газ для населения. На заседании в пятницу, 28 сентября правительство приняло решение продлить действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук. Украина в рамках сотрудничества с МВФ обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

НКРЭКУ отсрочила начало работы новой схемы рынка газа. 28 сентября Нацкомиссия по энергетике приняла решение о переносе даты внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года. В отведенный срок оператор ГТС должен провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы – должны обеспечить наполнение системы данными потребителей.

Укрзализныця запустила поезд "Четырех столиц". Поезд №32/31 начал курсировать по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига в пятницу, 28 сентября. Заполненность первого поезда составила 55%. Как отметил глава Укрзализныци Евгений Кравцов, рентабельность для компании наступает уже с 30%-ной заполненности.

Компании и рынки

Horizon Capital купил долю в украинской IT-компании Intellias. Инвестиционный фонд стал миноритарным акционером компании. При этом размер приобретаемой доли и другие детали сделки традиционно не разглашаются. Как отметил CEO Intellias Виталий Седлер, привлечение инвестиций от фонд Horizon Capital важно для компании, так как она расширяет свое присутствие в Украине и за ее пределами, в частности, в Восточной и Центральной Европе.

Савва Либкин остановил работу кафе Компот на Почтовой площади в Киеве. Принадлежащая одесскому ресторатору сеть заведений решила прекратить с 1 сентября действие франшизы в связи с нарушением стандартов качества приготовления блюд и обслуживания гостей. Франшиза была передана в 2015 году киевской компании Форшмак инвест. До конца года Рестораны Саввы Либкина также проведет аудит бизнес-процессов в двух других киевских кафе: по ул.Большая Васильковской и в ТРЦ Ocean Plaza.

Бывшая гендиректор Masterсard стала топ-менеджером Visa. Вера Платонова вернулась в компанию, в которой уже работала с 2007 по 2010 годы. Теперь Платонова будет руководить всей деятельностью компании Visa на 17-ти рынках стран Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы. Прямым руководителем Платоновой в Visa будет Эндрю Торре – региональный директор в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке (регион CEMEA). Также она войдет в руководство Visa СЕМЕА.

ФГИ требует от Грант Торнтон в суде 10 млн грн за недостоверные обвинения. Фонд госимущества подал иск об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации и просит суд взыскать компенсацию. Компания Грант Торнтон принимала участие в отборе инвестиционных советников для подготовки к продаже объектов большой приватизации, однако после проигрыша "публично и безосновательно обвинила конкурсную комиссию в нарушении закона о приватизации и других нормативных документов", считают в ФГИ.

Метинвест близка к покупке завода ArcelorMittal в Италии. Украинская крупнейшая горно-металлургическая группа и англо-индийская фирма Liberty House отобраны в шорт-лист претендентов на покупку итальянского металлургического завода ArcelorMittal Piombino, пишет профильный портал uaprom со ссылкой на итальянское издание Il Sole 24 Ore. Имя нового владельца метзавода должно быть названо на следующей неделе в интересах миноритарных акционеров, включая профсоюзы, уточняет газета. Piombino – перекатный завод в итальянской провинции Ливорно. На предприятии установлена линия непрерывного травления, стан непрерывной прокатки, две линии горячего цинкования, линия для нанесения покрытий и две линии продольной резки. Продукцию предприятия потребляют строительный сектор, производители бытовых приборов, общее машиностроение.

Названа дата официального старта продаж новых iPhone в Украине. Официальный дистрибьютор техники Apple в Украине компания Асбис-Украина сообщила, что флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября 2018 года. Официальная стоимость будет озвучена накануне старта продаж, 12 октября.

Банковский кризис 2014-2017 годов стоил Украине 40% ВВП, говорится в исследовании USAID. При этом многие из оставшиеся банков сегодня имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов – около 56% от общей суммы кредитов.

Экономика США побила четырехлетний рекорд. Американский ВВП по итогам второго квартала 2018 года вырос на 4,2% в сравнению с аналогичным периодом 2017 года, свидетельствуют данные Министерства торговли. На сегодня это самый высокий темп роста американской экономики с третьего квартала 2014 года, когда этот показатель достигал 4,9%. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%.

Илона Маска заподозрили в мошенничестве с акциями Tesla. Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело, касающееся рынка ценных бумаг, пишет Bloomberg. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы увести компанию с биржи. SEC назвала его заявления ложными и вводящими в заблуждение и обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.

Цифра дня

€1 млрд

Выделит Евросоюз на разработку суперкомпьютеров, в частности, на создание Европейского совместного предприятия по высокоэффективным вычислениям EuroHPC.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о поддержке технологических инноваций и внедрении стимулов спроса на технику отечественного производства:

"Наша задача – перестроить экономику от сырьевой на экономику с добавленной стоимостью. А это невозможно сделать без поддержки инноваций. Сегодня только пятая часть предприятий в Украине являются инновационными. Уже к концу года включим механизм государственной поддержки. Выбор проектов будут утверждать не чиновниками, а предприниматели".