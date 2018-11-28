Картина делового дня 28 ноября: давление на гривню, саботаж Нафтогаза и обыски Укргаздобычи

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 28 ноября.

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Украинские суда почти две недели ожидают прохода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Мариупольского морского торгового порта. По состоянию на 13:00 27 ноября на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 13 судов, направляющихся в порт. Некоторые простаивают уже более 11 суток. При этом на выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту. Также в порту отметили, что он продолжает работу в штатном режиме.

Нафтогаз отказал Счетной палате в доступе к материалам компании, сообщил председатель ведомства Валерий Пацкан во время заседания правительства. По его словам. Счетная палата начала аудит Нафтогаза. Однако, представителей ведомства не допустили к проверке, несмотря на наличие такого обязательства согласно законодательству. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что заинтересован в максимальной публичности и открытости государственных компаний.

Госбюджет Украины ушел в "минус" на 7,2 млрд грн за 10 месяцев, сообщила Государственная казначейская служба. Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда за январь-октябрь 2018 года составил 11,4 млрд грн при установленном на год потолке в 60,5 млрд грн. При этом, в октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн. За прошлый месяц общий фонд был сведен с дефицитом всего 3 млн грн. Отметим, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Нацбанк заявил о психологическом давлении на гривню, сообщила пресс-служба регулятора. Курс гривни на межбанке 28 ноября к 12:00 подскочил до 28,28 грн/$ с 28,13 грн/$ по итогам предыдущего дня. Наличный курс в банках вырос на 10 копеек – до 28,1 грн/$, при продаже банку валюты, и на 22 копейки – до 28,8 грн/$, при покупке у банка валюты. Такая ситуация на наличном валютном рынке является психологической реакцией на негативный новостной фон, считает Нацбанк.

Правоохранители провели обыски в филиалах Укргаздобычи, сообщили в пресс-службе госкомпании. Обыски проходили в газопромышленном управлении Львовгаздобыча, управлении строительно-монтажных работ Укргазспецстроймонтаж и в управлении по переработке газа и газового конденсата. Правоохранители изъяли ряд документов компании, в которых говорится о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию. Несмотря на обыски, филиалы Укргаздобычи и компания в частности работают в обычном режиме.

Новости компаний и рынков

Укрзализныця планирует запустить 8 локомотивов General Electric в работу в начале декабря, сообщил глава правления Евгений Кравцов. Первые тепловозы GE будут использоваться на юге Украины: на участках Долинская-Николаев до 8-10 единиц и в зоне Мелитопольского депо. 15 ноября была завершена необходимая сертификация тепловозов, которая подтверждает их соответствие требованиям правил безопасности и техническим условиям заказа.

Фонд гарантирования ввел в ВТБ Банк временную администрацию, сообщили в пресс-службе ФГВФЛ. Администрация вводится в банк с 28 ноября по 27 декабря 2018 года. Временным администратором кредитного учреждения назначена Юлия Заболотная. Начало и порядок выплаты вкладчикам гарантированной суммы будет обнародован дополнительно. Накануне Нацбанк признал украинскую "дочку" российского госбанка ВТБ неплатежеспособным.

Нацкомиссия по энергетике решила вдвое снизить тарифы на транзит газа по украинской ГТС, заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко. Снижение произойдет с 1 января 2019 года. Ожидается, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность газотранспортной системы, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора ГТС и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций.

Игорь Коломойский заявил, что Ринат Ахметов контролирует 50% валютной выручки в Украине. Об этом бизнесмен заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной. По его словам это произошло после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича. "До этого контролировал 20-25% выручки", – добавил Коломойский.

Укрзализныця временно запретила возврат билетов по интернету, сообщили в компании. Запрет будет действовать с 15 декабря по 15 января. До окончания периода новогодне-рождественских перевозок будет осуществлять их возврат только через железнодорожные кассы. Как пояснили в Укрзализныце, цель – предупреждение злоупотреблений и предотвращение дефицита билетов. Согласно проведенному специалистами компании анализу, большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продаж, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

Крупные сети АЗС с начала ноября снизили цены на бензин на 2 грн, свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95. Цены на дизтопливо на АЗС с начала месяца упали на 1 грн/л. "Расчеты показывают потенциал снижения текущих цен минимум на 2 грн/л. По 30 грн за литр дизтоплива и особенно бензина уже ой как просится", — отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В Укрзализныце задумались над ж/д соединением Мукачево-Прага, заявил председатель правления компании Евгений Кравцов. Сейчас компания изучает техническую возможность запуска поезда и ведет переговоры по данному вопросу.

Турецкая сеть магазинов одежды LC Waikiki запустила интернет-магазин, рассказал генеральный директор компании в Украине Ярема Ивахив. Украинцы могли и раньше заказывать товары онлайн, но им приходилось ждать доставки из Турции от 5 до 14 дней. В прошлом 97% заказов доставлялись из Турции. "Украина занимала второе место по товарообороту среди международных заказов через интернет магазин из Турции", – уточнил Ивахив.

Цифра дня

30 млн грн

В сутки в среднем теряет госбюджет из-за блокирования пунктов пропуска через государственную границу автомобилями на еврономерах.

Цитата дня

Экс-собственник национализированного Приватбанка Игорь Коломойский о Валерии Гонтаревой и совладельце ICU Макаре Пасенюке в интервью журналистке Соне Кошкиной:

"Гонтарева [экс-глава НБУ Валерия Гонтарева], говорят, прописалась в Лондоне вместе с Пасенюком [совладелец ICU Макар Пасенюк]. Это очень хорошо. Английская юрисдикция есть. У меня есть большой круг персоналий, к кому у меня есть претензии за Приватбанк на большую сумму. Так что пусть накапливают средства [...] Нет, Гонтарева не первая. Пасенюк раньше ее. Ну Порошенко само собой, но он пока еще президент".