Картина делового дня 27 сентября: Кузня для Тигипко, ребрендинг Укрзализныци и подготовка к продаже ТРЦ Gulliver

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 27 сентября.

Главное

Украина ввела санкции против российских транспортных компаний, сообщили в пресс-службе СБУ. Специальные ограничения применяются к отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ, которые заключали договора с транспортными предприятиями на территории ОРДЛО. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов и иные меры, которые не позволят совершать финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают отток капитала за пределы страны.

Руководство Укравтодора уличили в нанесении ущерба на более чем 220 млн грн. Как сообщили в СБУ, в течение 2012-2014 годов чиновники предприятия заказывали у подконтрольных компаний дорожно-строительные работы без выделения необходимых бюджетных средств. Таким образом искусственно формировалась задолженность перед исполнителями. В результате, вышеуказанная сумма была взыскана из госбюджета в виде штрафных санкций за период 2016-2017 годов "при молчаливом содействии чиновников Укравтодора". Первому замглавы Службы автомобильных дорог в Киевской области объявлено о подозрении.

Сергей Тигипко договорился о покупке у Петра Порошенко завода Кузня на Рыбальском. Как сообщили в пресс-службе группы ТАС, пока достигнута предварительная договоренность. На данный момент ТАС подала заявление в Антимонопольный комитет на разрешение приобрести акции завода. В случае положительного ответа регулятора, стороны намерены "продолжить работу по осуществлению сделки".

В Киеве запретили продажу алкоголя ночью. Киевский городской совет на заседании проголосовал за введение запрета на продажу спиртного в период с 23:00 до 10:00 в МАФах и магазинах. В частности, торговым киоскам и стационарным магазинам запрещено продавать вино, пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки. Ограничение не распространяется на кафе, бары, рестораны и другие заведения общественного питания.

Компании и рынки

Юрфирмам Астерс и ЕПАП Украина разрешили объединиться, сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета. В результате объединения группа Астерс и отдельные субъекты группы ЕПАП Украина установят совместный контроль над адвокатским объединением Меджистерс (Magisters). Объединенная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самой крупной в Украине – с 26 партнерами и более 140 юристами. Всего в фирме будет работать более 250 сотрудников.

ТРЦ Gulliver в Киеве выставили на продажу, свидетельствуют данные СЕТАМ. Стартовая цена комплекса – 18,2 млрд грн. Продаются права требования на земельный участок площадью 1,1 га и расположенный на ней торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м. Напомним, что в ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал ТРЦ Gulliver. 10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста, а уже 17 января комплекс был арестован повторно. Арест имущества производился в рамках дела о хищениях в банке Михайловский.

Укрзализныця изменила логотип. По словам и.о. главы УЗ Евгения Кравцова, новый логотип "сочетает лучшие традиции компании и ее мощный потенциал развития". "Знак – это символ движения компании вперед", – подчеркнул он. Логотип разработан на безоплатной основе. Компания не планирует показательно изменять айдентику: "Мы не будем специально перекрашивать старые названия и проводить мероприятия по замене старого логотипа. Новые вагоны будут ездить с новым логотипом", – пояснил Кравцов.

Агентство Fedoriv провело ребрендинг аэропорта Одесса. Нововведение приурочено к открытию нового большого международного терминала. "Мы хотели, чтобы аэропорт Одессы стал уникальным и передавал дух города – морского, яркого, космополитического и дружеского", – прокомментировал масштабную смену визуального стиля и нейминга основатель креативного агентства Андрей Федорив. Основой коммуникации стало словосочетание Одесса-мама. А также слоган Мир вам!, написанный на семи языках. Он же стал основой графического паттерна.

Masterсard получила нового гендиректора в Украине. Им назначена Инга Андреева, сообщили в пресс-службе компании. Ранее эту должность с 2013 года занимала Вера Платонова. Андреева имеет более чем 16-летний опыт работы в отрасли, в Mastercard начала работать в 2013 году в должности старшего менеджера по работе с клиентами. С ноября 2014-го была директором по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове. На посту гендиректора она продолжит развивать стратегию компании на украинском рынке с фокусом на инновациях, digital и финансовой инклюзии.

Укрпочта договорилась с Белпочтой о снижении тарифов для бизнеса, сообщили в пресс-службе украинского почтового оператора. С октября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнацией в/из Беларуси будет снижена на 40% при условии заключения договора между юридическим лицом и Укрпочтой. "С одной стороны, производители из Беларуси теперь имеют возможность выставить свои товары на ключевых торговых площадках Украины, с другой - это возможность для украинских предпринимателей продавать товары для более 10 млн жителей соседней страны", – сказал первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Британская Cadogan Petroleum начала бурение новых нефтегазовых скважин в Украине. Скважина Вовче-2 находится на Битлянской нефтегазовой площади во Львовской области, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи. Глубина скважины небольшая, ее бурение займет около 20 дней. Объект нацелен на исследование потенциала Битлянской площади, являющейся спутником более старого нефтяного месторождения. В ноябре компания рассчитывает также приступить к бурению скважины Блаж-10 глубиной 3,5 км на Монастырецком месторождении. Буровые работы по этому объекту продляться около трех месяцев.

Биосфера вышла на рынок Польши. Корпорация, являющаяся одним из крупнейших в Украине производителей товаров для ухода за домом и персональной гигиены, договорилась с польской торговой сетью Biedronka о поставках влажных салфеток Smile по лицензии The Walt Disney Company и Universal. "Таким образом, бренд Smile стал первым в Польше с официальной лицензией от двух крупнейших западных студий”, - отметили в компании.

Доход инвесторов от реализации энергомоста Украина-ЕС составит €41,3 млн, свидетельствует анализ Минэнергоугля. По расчетам министерства, таким будет чистый дисконтированный доход (будущие доходы минус вложения) частных партнеров от реализации проекта создания энергомоста Украина-ЕС при внутренней норме рентабельности инвестиций 26%. В целом частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн.

Сотрудник Приватбанка торговал данными клиентов в Telegram, свидетельствуют детали решения Ровенского горсуда. Как установили правоохранители, менеджер Приватбанка (ранее судимый) на своем рабочем месте в ровенском филиале неоднократно отправлял информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной. Суд признал его виновным в несанкционированном перехвате или копировании информации в электронном виде. Обвиняемый свою вину признал и получил наказание с испытательным сроком в один год.

Цифра дня

Более $1 млрд

Потерял американский автомобильный концерн Ford из-за пошлин президента США Дональда Трампа на ввоз стали и алюминия.

Цитата дня

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире Радио НВ о невозможности привлечь стратегического инвестора, продав ему хотя бы 25% акций государственного почтового оператора для того, чтобы улучшить корпоративное управление и привлечь дополнительные средства на развитие компании:

"Этого не произошло, потому что мы на листе запрещенных к приватизации предприятий, как я считаю, неправильно".