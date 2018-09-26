Картина делового дня 26 сентября: монетизация субсидий, электронные чеки и профицит госбюджета

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 26 сентября.

Главное

Украина поднялась на 15 позиций в рейтинге экономических свобод канадского аналитического центра Fraser Institute, говорится в пресс-релизе локального партнера проекта – Центра Бендукидзе. Так, на основе данных за 2016 год, наша страна заняла 134 место в индексе ЕСС в сравнении с предыдущим годом. При этом, Украина остается в экономически несвободной группе. Рост рейтинга, в основном, произошел благодаря валютной либерализации, поскольку существенные изменения зафиксированы именно в категории "доступ к надежной валюте". Однако незначительная положительная динамика прослеживается и по остальным показателям.

Госбюджет вышел в "плюс" 11,8 млрд грн по итогам августа, сообщило Госказначейство. Профицит госбюджета в августе составил 25,15 млрд грн, а в целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн. Августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,16 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,39 млрд грн внешнего финансирования. Госказначейство уточняет, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август – 7,42 млрд грн.

ГФС запустила сервис электронного чека и проверку чеков, заявил и.о. главы ведомства Александр Власов в интервью агентству Интерфакс-Украина. По его словам, в перспективе это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя, который будет иметь возможность в электронном кабинете проверить чек из любой точки Украины. В тестовый период э-чек будет использоваться параллельно с бумажным.

Кабмин утвердил проведение монетизации субсидий в три этапа с 2019 года. Так, согласно экспертному заключению к проекту постановления, монетизация субсидий на первом этапе коснется, ориентировочно, 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов. Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го. А третий этап планируется начать с октября 2019 года.

Компании и рынки

В Украину прибыли еще 7 локомотивов General Electric, сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов. Прибытие следующей партии ожидается через две недели. По словам главы Укрзализныци, уже в ноябре восемь локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге. "Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении. Надеюсь, что сможем первые 30 тепловозов получить до конца года", – добавил он. Соглашение между Укрзализныцей и американской корпорацией на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка Укрзализныце 30-ти магистральных тепловозов.

Укрзализныця провела ребрендинг, сообщили в пресс-службе компании. Презентация обновленного корпоративного логотипа состоится 27 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Новый логотип появится на подвижном составе, объектах инфраструктуры, форме железнодорожников.

Антимонопольный комитет проверит тарифные планы Киевстара, Vodafone Украина и lifecell, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным АМКУ, мобильные операторы сократили срок действия ряда тарифных планов до четырех недель или 28 дней. В связи с этим, операторам направлены требования АМКУ для выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания к абонентам.

Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным, сообщили в компании. Так, число пользователей во Франции превысило 15 млн человек, что делает этот рынок вторым по размеру для компании. Украина, где BlaBlaCar работает чуть больше четырех лет, входит в топ наиболее быстрорастущих стран для сервиса и насчитывает 4 млн пользователей. Общее число пользователей BlaBlaCar в мире – 65 млн в 22 странах.

Ryanair отменит 190 рейсов из-за забастовки сотрудников, пишет ВВС. Полеты будут отменены в шести странах Европы - Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии. В целом, забастовка сотрудников Ryanair затронет около 30 тысяч пассажиров.

Укравтодор совместно с ЕБРР и ЕИБ построят пять транспортных развязок в пригороде Киева, сообщили в ведомстве. Новые развязки появятся на дороге М-06 поворот к массиву Чайки (км 15+668), в с. Белогородка (км 20+029) и в с. Стоянка (км 21+767), а также на дороге М-05 поворот в с. Чабаны (км 15+390) и на с. Боярка (км 21+847). Строительство может начаться уже в следующем году после завершения тендерных процедур.

Нафтогаз потребует от Газпрома $110 млн, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Речь идет о компенсации за отказ поставлять с марта 2018 года природный газ по новой формуле, утвержденной Стокгольмским трибуналом в конце декабря 2017 года. По словам коммерческого директора, уже начат новый арбитраж, через который Нафтогаз требует компенсировать разницу между стоимостью газа, который покупается на европейском рынке, и стоимостью, которая должна была бы быть по измененному в арбитраже контракту.

Ринат Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров на 276 место с капиталом 5,9 $млрд, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index. Украинский олигарх ранее занимал 282 место в рейтинге самых богатых людей.

Украина исчерпала квоты на экспорт ряда товаров в Евросоюз. Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 21 сентября украинские экспортеры полностью использовали тарифные квоты для беспошлинного экспорта на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло. Более чем на 85% использованы объемы тарифных квот на крахмал и 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%. При этом, остаются неисчерпанными Украины импортные тарифные квоты ЕС на сахарные сиропы - 2 тыс. тонн, грибы - 500 тонн, обработанную продукцию из масла - 250 тонн.

BASF инвестирует €2 млн в завод по производству добавок в бетон в Обухове весной 2019 года, сообщил гендиректор BASF в Украине Андреас Лир. Это первая инвестиция концерна в Украине, и если она будет успешной, BASF намерен и дальше инвестировать в это производство. "Мы уже присутствуем на украинском рынке с этими товарами несколько лет. Продолжительное время мы импортировали этот продукт, но теперь мы решили, что хотим его производить здесь", - объяснил Лир. Производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн продукции в год с возможностью нарастить мощности в будущем. Завод планируется запустить в марте-апреле 2019 года. Он снизит стоимость добавок в бетон примерно вдвое, а также позволит компании существенно нарастить долю на рынке - с 1% до 10%.

Цифра дня

$110 млн

Такую сумму Украина выплатила по еврооблигациям со сроком обращения до 2032 года.

Цитата дня

Министр социальной политики Украины Андрей Рева допустил отказ Кабинета министров от повышения цены на газ для населения с 1 октября в случае отсутствие договоренности с МВФ:

"Постановление о спецобязательствах (оно уже несколько раз продлялось) – если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами – существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее. Мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе".