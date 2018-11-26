Картина делового дня 26 ноября: победа над РФ в арбитраже, отсутствие российского газа и новые тарифы на отопление

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 26 ноября.

Главное

Украина ровно три года не покупает газ у России, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы страны компании Укртрансгаз. Так, Украина уже 1 095 дней не импортирует газ из России для собственного потребления, закупая ресурс исключительно на западной границе страны. Импорт газа из России по контракту Нафтогаза и Газпрома был прекращен 25 ноября 2015 года.

Нацбанк провел встречу с крупнейшими банками в связи с возможностью введения военного положения. Как сообщила пресс-служба регулятора, Нацбанк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. "Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным уровнем для надлежащего и бесперебойного функционирования системы", – объяснил глава Нацбанка Смолий. Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Ощадбанк выиграл международный арбитраж против России на $1,3 млрд за аннексию Крыма, сообщили в пресс-службе банка. Такое решение принял Арбитражный суд в Париже 26 ноября. Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Кроме суммы возмещения в $1,3 млрд будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

Нацкомиссия по энергетике назвала размер повышения тарифов на тепло для населения. Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения в Украине планируется повысить на 15,9%-19,8% в связи с новой ценой на газ. Новые тарифы будут касаться первых шести предприятий теплокоммунэнерго: Винницагортеплоэнерго, Гортепловодоэнерго города Камянец-Подольский, Ривнетеплоэнерго, Хмельницктеплокоммунэнерго, КПТС Черкассытеплокоммунэнерго и Черкасское химволокно. В дальнейшем тарифы будут утверждены и для других ТКЭ.

Новости компаний и рынков

Украинские порты Азова работают штатно, сообщили НВ Бизнес в Администрации морских портов Украины. Сейчас в портах Мариуполь и Бердянск происходит погрузка/разгрузка находящихся там судов. С 26 ноября 2018 года возобновилось движение судов через канал. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты. Всего до конца 2018 года, по оперативным данным, украинские порты на Азове должны принять и обработать около 80 судов.

Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы наличными, сообщил агентству Интерфакс-Украина один из участников экстренной встречи руководства регулятора и глав крупнейших 40 банков. Нацбанк также пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием.

Курс доллара подскочил на валютных рынках, сообщил в комментарии НВ Бизнес партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный. В частности, вырос как курс продажи, так и покупки, как на безналичном межбанковском рынке, так и на "черном рынке" наличной валюты. "Да, присутствует нервозность на рынке, так как сейчас никто не понимает, какая будет ситуация в будущем", – сказал эксперт. Что касается ситуации на черном наличном рынке, то там курс несколько выше, чем на межбанке. Он отмечает, что на рынке спред выгоды между покупкой и продажей значительно вырос, и уже достигает 1 грн: те, у кого есть валюта, пытаются продать ее подороже.

Укртрансгаз работает в штатном режиме и готов к введению военного положения, сообщили в пресс-службе оператора газотранспортной системы. В компании заверили, что транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами. Все обязательства по транзиту в страны ЕС также выполняются в полном объеме. Кроме того, для каждого объекта повышенной опасности Укртрансгаз разработал Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, добавили в компании.

Мобильные операторы пообещали бесперебойную связь в случае военного положения, заявили в пресс-службах Киевстар, Vodafone Украина и lifecell агентству Интерфакс-Украина. Ранее оператор стационарной связи компания Укртелеком – также является учредителем мобильного оператора стандарта ТриМоб – также заявил о готовности к введению военного положения в стране и тому, чтобы гражданская связь работала в штатном режиме.

Акции украинских компаний резко обвалились на международных фондовых биржах. Как передает агентство Интерфакс-Украина, на Варшавской фондовой бирже акции Кернел спустя 20 минут после открытия подешевели на 1,44% – PLN54,7 за штуку, а к 16:41 по киевскому времени – на 5,77%, до PLN52,3. Акции Астарты к середине дня подешевели на 3,04% – до PLN28,7. Акции Ferrexpo на Лондонской бирже за первые 23 минут торгов в понедельник падали на 5,6% – до GBX181,80 за штуку, однако сейчас они торгуются по GBX185,55, что на почти 3% ниже уровня закрытия в предыдущий день.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил авиарейс из Харькова в Вену, свидетельствует онлайн-табло украинского аэропорта. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям и средам, а с 18 февраля - по вторникам, четвергам и субботам. Маршрут Харьков-Вена стал шестым направлением, по которому осуществляет полеты из этого украинского аэропорта Wizz Air.

Эстонская железная дорога заинтересована в продлении поезда "четырех столиц" из Украины до Таллинна, сообщил директор по бизнес-развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн радионовостям ERR. При этом для окончательного решения в Эстонии хотят понимать, какой сейчас является загрузка поезда, а также намерены провести в середине декабря переговоры с Укрзализныцей. Поезд "четырех столиц" курсирует по направлению Киев-Минск-Вильнюс-Рига с 28 сентября.

lifecell не получала никаких запросов от АМКУ по расследованию об изменении тарифного плана, сообщил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи. По его словам, переход расчетного периода в тарифных планах с месяца на 4 недели легкий и практичный для пользователей – им проще следить за днями, в которые надо пополнять счет. Однако, если клиентам не нравится такой тариф, компания готова предоставить им контракты на один месяц.

Цифра дня

1,5 тысячи

Столько автомобилей заблокированы в пунктах пропуска на западной границе Украины из-за акций протеста водителей автомобилей на еврономерах.

Цитата дня

Вице-премьер-министр Павел Розенко о социальных выплатах во время возможного военного положения:

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений".