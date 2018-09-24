Картина делового дня 24 сентября: сокращение госдолга, подорожание автогаза и "минус" миллиард у Приватбанка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 24 сентября.

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Украина сократила госдолг, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. Так, совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в августе 2018 года в сравнении с июлем сократился на 1,1%, или на около $860 млн – до $74,85 млрд. При этом, в национальной валюте госдолг вырос на 4,4%, или на 91 млрд грн – до 2,1 трлн грн. С начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 1,9%, или почти на $1,5 млрд, в гривне – на 1,1%, или на 25 млрд грн. Основная сумма госдолга, номинированная в долларах США, – 43,5%, еще 30,2% – в гривне, 16,3% – в специальных правах заимствования, 8,8% – в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Приватбанк рассчитался с семьей Суркисов по спорному миллиарду гривен, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в финучреждении. "Более 1 млрд грн уже возмещено", – сказал он. Помимо этого, по его словам, Приватбанк готов вернуть средства по еще одному спору в рамках судебной тяжбы с Акцент-банком (А-банк). Напомним, что после национализации Приватбанка и процедуры bail-in, Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также другие связанные с банком лица подали 42 иска против Нацбанка. Почти все иски касаются обжалования признания Нацбанком указанных лиц связанными с Приватбанком. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисов и постановил взыскать с Приватбанка средства в сумме 1,05 млрд грн, $266,2 тыс., а также €7,8 тыс. Соответствующее решение подтвердил Киевский апелляционный административный суд.

Поступления налогов в местные бюджеты выросли на четверть, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Так, в январе-августе 2018 года в местные бюджеты поступило 19 млрд грн единого налога. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 15,2 млрд грн. Подавляющее большинство уплаченного налога обеспечили физические лица-предприниматели, которые оплатили 13,5 млрд грн. Это на 28,3%, или почти на 3 млрд грн, превышает соответствующий показатель 2017 года. Юридические лица-предприниматели за этот период уплатили 5,5 млрд грн единого налога, что на 17%, или на 0,8 млрд грн больше января-августа 2017 года.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Киева, сообщила пресс-служба международного рейтингового агентства. Так, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах на уровне B-. При этом Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня A (ukr) с уровня A- (ukr). Прогноз по рейтингам – "стабильный". По данным агентства, повышение национального рейтинга отражает улучшение кредитоспособности Киева после обмена нереструктурированной части долга на $101,2 млн по еврооблигациям на $250 млн с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на $115,1 млн с погашением в 2022 году.

Компании и рынки

Цены на автогаз приблизились к 15 грн за литр, сообщили в Консалтинговой группе А-95. За прошедшие выходные – с 21 по 24 сентября – большинство сетей АЗС повысили цены на этот вид топлива. Средняя цена автогаза в Украине прибавила 8 коп./л и составила 14,94 грн/л. Напомним, что по итогам прошлогоднего роста цен Антимонопольный комитет обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза.

Владимир Гройсман запретил Укрзализныце повышать тарифы на грузоперевозки без согласия бизнеса. Так, премьер-министр поручил железнодорожному оператору проводить консультации с ассоциациями производителей относительно вопроса повышения тарифов на грузовые перевозки. "Никаких односторонних решений быть не может. Я это не поддерживаю", – подчеркнул Гройсман. Премьер заявил, что задание Министерства инфраструктуры и Антимонопольного комитета – следить за тем, "чтобы не была перейдена граница здравого смысла".

Украина решила пустить с молотка газовые недра на шельфе Черного моря, сообщила пресс-служба Госгеонедр. Так, ведомство планирует выставить на аукцион два газоносных участка на шельфе Черного моря уже в октябре-ноябре текущего года. Упомянутые участки расположены в акватории Черного моря, которая контролируется Украиной и не является аннексированной Россией. В целом есть 16 участков. Еще по 12-14 участкам правительство должно принять решение – выставлять их по механизму соглашений о разделе продукции или согласовывать их выставление на аукцион.

НАБУ заинтересовалось покупкой локомотивов General Electric для Укрзализныци, говорится в определении Соломенского райсуда Киева. Так, детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов GE и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця. Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняются). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям". Напомним, что соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава.

Ощадбанк проиграл апелляцию на арест средств и имущества Укртелекома. Такое решение 13 сентября принял Киевский апелляционный хозсуд. Он оставил без изменений решение Хозсуда Киева, которым Ощадбанку было отказано в наложении ареста на средства Укртелекома в банковских учреждениях и наложении ареста на все имущество компании в пределах размера исковых требований. Напомним, что в июле Ощадбанк добился в Верховном суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не уплатить банку 1,1 млрд грн.

Белорусы выиграли рекордный для себя тендер на ремонт дороги в Украине. Согласно данным в системе электронных закупок ProZorro, белорусская компания Строительно-монтажный трест №8 выиграла тендер на текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса за 695 млн грн. До конца 2020 года отремонтируют трассу длиной 15 км. Гарантийный срок на покрытие составляет десять лет. Строительно-монтажный трест №8 входит в белорусский государственный холдинг Белавтодор. С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно он выиграл тендеры в Украине на 1,3 млрд грн, из которых данный – самый большой.

Газпром потерял лидерство в рейтинге мировых энергетических гигантов, свидетельствует свежая версия рейтинга S&P Global Platts. Так, российский монополист опустился с первой строчки сразу на 17-ю. Лидерство вновь вернула себе американская компания ExxonMobil, которая ранее 12 лет подряд занимала первое место в рейтинге. В этом году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США".

Цифра дня

$80,94

По такой цене торговалась североморская марка нефти Brent 24 сентября, впервые с ноября 2014 года.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман об уплате налогов строительной отраслью:

“Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков – на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней”.