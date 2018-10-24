Картина делового дня 24 октября: условия МВФ по новой программе, сотрудничество с ЕБРР и ограничения на продажу алкоголя в Киеве

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 24 октября.

Главное

МВФ утвердит программу stand by для Украины при условии повышения тарифов на отопление. Соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов. Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду должно произойти с декабря и, по его расчетам, составит около 16%. Ранее Кабмин согласовал с МВФ повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Украина и ЕБРР согласовали новую стратегию сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства. Стратегия предусматривает реализацию долгосрочных и финансово крупных проектов как на уровне частного сектора, так и на уровне государственного управления. По словам вице-президента ЕБРР Алена Пию, кредитор заинтересован в проектах альтернативной энергетики, развития государственных банков, и ожидает от правительства законодательных инициатив. Также к концу 2018 года ЕБРР планирует подписать ряд практических договоренностей с Укрзализныцей и госпредприятием Украэрорух.

Верховный суд Швейцарии встал на сторону Укрнафты в споре с Россией, сообщили в пресс-службе украинской компании. В частности, суд подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный арбитражный суд для защиты захваченных в аннексированном Крыму активов. В Укрнафте ожидают, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ "за экспроприацию имущества". После захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила ее прав собственности на 16 АЗС.

Нафтогаз утвердил план выделения оператора ГТС. По данным источника ЭП, 18 октября состоялось собрание Нафтогаза (является 100% акционером компании Укртрансгаз), на котором принято решение о внедрении проекта Отсоединение деятельности по транспортировке газа. Согласно копии документа, которая есть в распоряжении издания, до 1 ноября поручено создать Проектный офис. До 1 декабря нужно делегировать руководителю филиала Оператор ГТС Украины Павелу Станчаку полномочия по утверждению организационной структуры и комплектовании штата.

Компании и рынки

В Киеве начал действовать запрет на продажу алкоголя ночью. Соответствующее решение опубликовано в коммунальной газете Крещатик. Речь идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах с 23:00 до 10:00. Данный запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.

Нафтогаз взыскал с Газпрома $18 млн, заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Компания уже два месяца подряд взимает с Газпрома по $9 млн переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту.

Оболонь судится с Першою приватною броварнею из-за названия лимонада. Соответствующее дело было открыто Хозяйственным судом Львовской области 10 сентября. Оболонь просит суд запретить Першій приватній броварні использовать название Hard Citrus, поскольку оно похоже на ее собственную торговую марку Hardmix Citrus. В корпорации утверждают, что это вводит потребителя в заблуждение, и он может перепутать два эти продукта.

Укрзализныця завершила строительство эстакады для поездов в аэропорт Борисполь, сообщили в компании. Сейчас продолжается обустройство железнодорожной станции Борисполь-аэропорт. Экспресс будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом Борисполь.

Регистрации электромобилей в Украине побили рекорд, сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины на основе анализа данных МВД. Так, за первые 9 месяцев 2018 года регистрации электромобилей в Украине выросли на 54%, до 3 798 единиц. Это на 500 штук больше, чем за весь 2017 года. В эту цифру вошли первичные и вторичные регистрации электромобилей, а также ввезенные из-за границы авто (по удостоверению таможни или ГТД).

Нафтогазу разрешили выпуск еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Соответствующее распоряжение принял Кабмин. Этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций компанией Condor Finance PLC и соорганизаторов выпуска британской Citigroup Global Markets Limited и лондонского филиала Deutsche Bank AG.

В порт Черноморск прибыли еще 7 локомотивов General Electric, сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Локомотивы отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. После этого они осуществят пробег 150 км и будут задействованы в перевозках. В целом, Укрзализныця уже получила 15 из 30 тепловозов американской компании.

Итальянская Eni вышла из проекта с Роснефтью на шельфе Черного моря, сообщили в аппарате правительства РФ. Выход Eni из проекта с российской компанией состоялся еще в марте 2018 года после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на шельфе Черного моря. Также "обсуждаются условия временной приостановки" проектов на шельфе Баренцева моря. Eni и Роснефть заключили соглашение о разведке и разработке нескольких участков на шельфе Баренцева и Черного морей в 2012 году.

АМКУ проверит законность повышения цен Укрзализныци на грузоперевозки. Такое поручение дал вице-премьер Владимир Кистион. В Укрзализныце заявили, что предоставят все необходимые расчеты и обоснования такого повышения. Кроме того, при Минагрополитики будет создан межведомственный штаб, который в ежедневном режиме будет контролировать процесс перевозки продукции аграриев.

Люстдорф начал производство растительного молока под торговой маркой Идеаль Немолоко, сообщила директор по маркетингу компании Наталья Комзюк. Винницкий производитель выпустит на рынок гречневый и льняной ультрапастеризованные напитки (молоко). В компании уверяют, что их стоимость будет более чем в 2 раза меньше импортных аналогов. Люстдорф выпускает более 42 наименований молочной продукции под торговыми марками На здоровье, Буренка, Селянське и Тотошка.

Киевстар запустил новый "семейный" тариф для контрактных абонентов с возможностью подключения до четырех номеров на один лицевой счет за 75 грн/месяц. Согласно условиям тарифа, абоненты, помимо безлимитных звонков в сети Киевстар, получат 50 минут для звонков на другие сети по Украине, а также в Италию, Польшу и Россию, 5 тыс. Мбайт интернета и бесплатное использование приложении Kyivstar Go TV. Тариф могут подключить абоненты Киевстара, которые пользуются услугами оператора не менее трех месяцев, при условии посещении филиала компании с паспортом. Если хотя бы одно из условий пользования тарифом не будет выполнено, абонентская плата по тарифу Киевстар Семья составит 150 грн/мес.

Цифра дня

86 млрд грн

Составил объем выполненных строительных работ в Украине за 9 месяцев с начала 2018 года. В то же время в сентябре объем работ сократился на 0,2% в сравнении с сентябрем 2017 года.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман отрицает новую волну увеличения тарифов на газ для населения:

"Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне [заканчивается в апреле 2019 года – ред.] больше цена на газ повышаться не будет. Точка".