Картина делового дня 23 октября: онлайн-аукционы на недра, проверки бизнеса и уход АХА из Украины

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 23 октября.
Главное
Россия отказывается признавать решения международного арбитража по компенсациям украинским компаниям за активы в Крыму. В Минюсте РФ заявили, что Москва обжаловала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, "в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска компании Эверест Эстейт [входит в сферу влияния Игоря Коломойского – НВ] и других к Российской Федерации".
Владимир Гройсман исключил новое повышение цены на газ для населения. В эфире программы Свобода слова на ICTV он заявил, что вопрос о "еще одном повышении на 35 % не стоит и не может стоять, потому что это неприемлемо для украинских граждан". В то же время от отметил, что в будущем цена на газ будет зависеть от импортной цены.
Промышленное производство в Украине в сентябре сократилось на 1,3% в сравнении с аналогичным месяцем 2017 года, сообщил Госстат. В сравнении с предыдущим месяцем – августом-2018 – производство выросло на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней). За девять месяцев года рост промпроизводства составил 1,8%, в сравнении с январем-сентябрем 2017 года.
Розничная торговля в сентябре за месяц упала на 5% в сравнении с августом, свидетельствуют данные Госстата. В то же время по итогам девяти месяцев оборот розничной торговли увеличился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В то же время, прошлогодний показатель роста на эту дату составлял 8,7%.
Большая семерка приветствует новую программу stand-by между Украиной и МВФ, говорится в заявлении послов G7. По их мнению, это ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста. Недавно МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.
Компании и рынки
Французская АХА Group продала весь страховой бизнес в Украине. Покупателем выступила канадская Fairfax. Ранее в феврале 2015 года она заявила о покупке 100% страховой компании QBE Украина, позже переименовав ее в Колоннейд Украина. Также Fairfax по состоянию на конец 2017 года принадлежало 28% холдинговой компании агропромышленного холдинга Астарта. АХА Group была представлена на украинском страховом рынке с 2007 года.
Украина подала жалобу в ВТО на Армению и Кыргызстан, сообщили в торговой организации. Согласно заявлению, Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), затягивают отмену антидемпинговых пошлин на украинские стальные трубы. Ограничения должны были быть сняты еще в 2016 году, утверждает украинская сторона. “Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос ... без дальнейших судебных разбирательств", – отметили в ВТО.
В Украине запустили онлайн-аукционы разрешений на пользование недрами. Государственная служба геологии и недр будет выставлять спецразрешения на пользование недрами на электронные аукционы в ProZorro.Продажи. Торги становятся анонимными, а процедура согласований значительно упрощена. Главным критерием выбора победителя становится наибольшая стоимость, которую предложит участник торгов.
Игорю Коломойскому отказали в блокировании работы международных советников по Приватбанку, сообщили в пресс-службе Нацбанка. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы. Он согласился, что бывший собственник Приватбанка, подав этот иск, злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство. Также отмечается, что подавая иск в районный суд Одессы к Телекомпании АРС по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, зарегистрированным в Киеве и за пределами Украины.
Госорганы запланировали 143 тыс. проверок бизнеса в 2019 году, свидетельствует проект годового плана на следующий год. Согласно данным Opendatabot, больше всего проверяющих будет от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду. Чаще всего будут проверять предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, предоставляющие образовательные услуги и компании, которые занимаются оптовой торговлей. Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Лоукостер SkyUp начал продажи билетов на первые международные рейсы, сообщил профильный портал avianews. Для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года. Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси, Барселону и Софию – от 1 508 грн, в Попрад – от 987 грн. SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам: Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг; Standard, помимо ручной, клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом; Flex, помимо услуг тарифа Standard, включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.
Генпрокуратура задержала сотрудников ГФС по факту незаконного ввоза в страну автомобилей на еврономерах, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Сейчас расследуется незаконный ввоз в Украину более тысячи таких транспортных средств. По заявлению прокуратуры, они были растаможены по поддельным документам. Установлено, что схема уклонения от уплаты налогов повлекла ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн. По данным ведомства, кроме должностных лиц таможенных органов ГФС в этой схеме принимали участие предприятия-импортеры транспорта, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.
Производитель водки Хортица подал в суд на Укрспирт, говорится в определении Хозсуда Киевской области. Иск касательно обязательства заключить договор о поставке спирта на внутренний рынок еще в 2017 году подала Украинская дистрибуционная компания – юрлицо холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Она заявляет, что Укрспирт обязан был заключить с поставщиками договоры на поставку спирта. Истец отмечает, что направил ответчику проект договора, но последний его не подписал и не указал, с какими пунктами проекта договора он не согласен.
Государство в четыре раза уменьшило расходы на субсидии, свидетельствуют данные Госстата. Так, за 9 месяцев 2018 года сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, составила 782,5 млн грн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда она была на уровне 3,3 млрд грн. Расходы на субсидии в городах составили 581,6 млн грн, в сельской местности - 200,9 млн грн, в то время как год назад – 2,3 млрд грн и 958 млн соответственно. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре уменьшился на 31,6% в сравнении с сентябрем прошлого года – до 102,3 грн.
Европейские рынки акций снизились до двухлетнего минимума, сообщило агентство Reuters. Так, панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,88% после падения на 1,1% – минимума с декабря 2016 года. Причиной называют растущее беспокойство инвесторов из-за выхода Великобритании из ЕС, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США. Другие индексы также понесли существенные потери. Например, немецкий DAX опустился на 1,2%. Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,4%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.
Цифра дня
310 млрд грн
На такую сумму Счетная палата выявила нарушений и неэффективного использования бюджетных средств за 22 года, сообщил президент Петр Порошенко.
Цитата дня
Премьер-министр России Дмитрий Медведев о введении антиукраинских санкций:
“Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу. Но отдельные граждане, которые, как я сказал уже, наносят вред Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в эти постановления попадут [...] Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами”.
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