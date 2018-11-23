Картина делового дня 23 ноября: госбюджет-2019, рост цен на газ и "черная пятница"

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 23 ноября.

Главное

Верховная Рада утвердила госбюджет-2019. Доходы госбюджета – 1,0 трлн грн, расходы – 1,1 трлн грн. В сравнении с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. В доходы бюджета заложили 1 млрд грн от растаможивания "евроблях", в расходы - 1 млрд грн на финансирование образования и на субсидии.

Суд Лондона признал Приватбанк жертвой масштабного мошенничества, сообщил банк в своем официальном пресс-релизе по итогам решения суда. В то же время, отмечает Приватбанк, "судья он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его экс-собственников". Это судебное решение является только первым этапом процесса и Приватбанк получил разрешение на его обжалование, и уже сообщил, что намерен подать апелляцию.

Депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, за соответствующий правительственный законопроект №9260 с рядом поправок проголосовали 236 народных депутатов. Изменениями предусмотрено повышение ряда акцизов и сборов для увеличения доходов госбюджета-2019, оцениваемого Минфином в 5,9 млрд грн. Так, снижается необлагаемая стоимость международных посылок с €150 до €100, при этом норма о "трех посылках" отменена. Также увеличены ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода; индексируются ставки акцизного налога с табачных изделий на 9%; увеличиваются ставки на 2 процентных пункта рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата. Закон также совершенствует электронную систему контроля над оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога. Депутаты также поддержали продление льготных ставок НДС для электромобилей до 2022 года.

Президент подписал законы о новых штрафах и растаможке автомобилей на еврономерах. Соответствующие законы №8487 и №8488 предполагают снижение акциза на легковые автомобили, а также усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Законы вступят в силу на следующий день после опубликования.

Новости компаний и рынков

МВФ настаивает на очередном повышении цен на газ, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. Кабинет министров продолжает обсуждать с фондом вопрос повышения цены на газ, он является одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества. "Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", – сказала она.

Рада отменила закон о "трех посылках", но снизила их таможенный лимит. Соответствующая правка учтена в правительственном проекте налоговых изменений. Как отметил Минфин в пресс-релизе после принятия закона, он снижает необлагаемую стоимость международных посылок с 1 июля 2019 года с €150 до €100, при этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения. "Очень сложная ситуация с почтовыми посылками. У некоторых операторов почтовые посылки проходят по электронному реестру и их можно идентифицировать, а другие их проводят в мешках, чем пользуются интернет-магазины", – констатировала Южанина. По ее данным, в общем числе посылок только 1,4% - это посылки дороже €150.

Минфин назвал главный плюс от принятия госбюджета-2019. Как заявила новоназначенная министр Оксана Маркарова, раннее принятие главной сметы страны позволит гораздо лучше спланировать действия власти. "Во-первых, мы задолго до 2019 года можем начать планировать этот год. Предсказуемость наша, как для украинского бизнеса, так и для наших международных партнеров, является чрезвычайно важной", - сказала она, подчеркнув, что в госбюджете на 2019 год предусмотрены средства от международных кредиторов.

Верховный суд стал на сторону плательщика налогов в деле ошибки при уплате ЕСВ. Суд обнародовал правовую позицию, согласно которой органы фискальной службы не могут рассматривать как неуплату налогов с последующим применением штрафа случаи, когда налогоплательщик ошибочно указал неправильный номер счета при уплате налогов. "Действия, которые не содержат признаков бездействия налогоплательщика при уплате согласованной суммы денежного обязательства, не могут быть основанием для применения штрафов", - считают в ВСУ.

Нафтогаз удержал с Газпрома $22 млн "переплаты" за транзит в погашение $2,6 млрд долга, сообщили в пресс-службе украинской госкомпании. В частности Нафтогаз направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму $3,8 млн в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.

В Украину зашла Skoda Transportation. Чешская компания открыла первое в Украине официальное представительство – в Днепре, сообщила пресс-служба горсовета. Офис будет разрабатывать конструкторские проекты железнодорожного и общественного транспорта для чешского международного локомотивостроительного конгломерата, а также искать поставщиков для производства. "Наша цель – чтобы Skoda вернулась в Украину", – подчеркнул директор по персоналу компании Тесарж Люмир.

Google планирует запустить новый платежный сервис в Украине. Возможность оплаты в интернете при помощи технологии Google Pay Online может появиться в Украине уже в 2019 году, сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами, сообщил менеджер по продажам Google Украина Андрей Радевич. Технология станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах.

Продажи Rozetka.ua в "черную пятницу" составили $1,2 млн в час, сообщил основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин. Он уточнил, что процент продаж маркетплейсовых товаров в "черную пятницу" небольшой из-за не налаженных процессов работы с поставщиками. При этом он отметил, что интернет-магазин пока не может обеспечить качественный сервис во время пиковых нагрузок.

Цифра дня

100,5 млрд грн

Составил объем выполненных строительных работ в Украине за 10 месяцев 2018 года (январь-октябрь), увеличившись на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Цитата дня

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости создания в Украине конкурентоспособного рынка труда:

"Наша экономика нуждается в рабочих руках и нашим приоритетным направлением будет повышение уровня заработных плат для того, чтобы иметь возможность конкурировать с европейским рынком".