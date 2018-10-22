Картина делового дня 22 октября: прецедент по автомобилям на еврономерах, антиукраинские санкции Путина и развязка войны за Киевский торт

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 22 октября.

Главное

Кабмин объяснил, почему поднял цену на газ для населения. Как сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата, увеличение цены на газ – это вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться. В правительстве отметили, что Украина без кредита МВФ оказалась бы на грани банкротства.

Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях против Украины, сообщается на официальном сайте Кремля. Так, правительству РФ поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц". Таким образом, Россия ответила на ранее введение ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Верховный суд Украины вынес решение о законности автомобилей на еврономерах, сообщила пресс-служба суда. Согласно судебному решению, в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении временно ввезенных товаров. Таким образом, в пользовании нерастаможенным автомобилем отсутствует нарушение. К такому выводу суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым его признали виновным в совершении нарушения таможенных правил. Он должен был заплатить штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн).

S&P подтвердило рейтинги Украины, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства. Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В. Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале "uaBBB". В агентстве также отметили, что программа с МВФ будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Компании и рынки

Правительство выделило дополнительные 100 млн грн на "теплые кредиты". Соответствующее постановление одобрили на заседании Кабмина, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. В конце августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год.

Укрпочта переходит на безналичные расчеты, сообщили в компании. В наиболее загруженных почтовых отделениях установили 2 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежных карт. В целом Укрпочта закупила через систему электронных торгов Prozorro 5 тыс. POS-терминалов. Они будут установлены в 3 тыс. отделениях компании во всех регионах страны.

Кернел стал менее прибыльным, говорится в финотчете компании. Крупная украинская агрогруппа в 2018 финансовом году (июль-2017 – июнь-2018) получила $52,1 млн чистой прибыли, что в 3,4 раза меньше, чем в прошлом фингоду, когда чистая прибыль составляла $176,2 млн. Выручка Кернела за этот период выросла на 10,8% – до $2,4 млрд, а EBITDA сократилась на 30,3% – до $222,5 млн.

Украина ищет желающих одолжить в долларах, сообщил источник в банковских кругах, передает российское агентство Интерфакс. Так, Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Также дополнительно Украина может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам, добавил источник. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Roshen заключил мировое соглашение о тортах с компанией Киевский БКК, сообщил источник, знакомый с ходом судебных разбирательств, передает liga.net. Мировые соглашения заключены по Киевскому торту, по красной ленте, и по Золотому ключику. В то же время в Госреестре судебных решений опубликовано определение от 18 октября, в котором Roshen просит суд отменить ранее принятые решения по обеспечению исков по интеллектуальной собственности. Суд просьбу корпорации удовлетворил.

Нафтогаз намерен разместить еврооблигации от $500 млн до $1 млрд, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев. Госкомпания планирует до конца октября определиться с роад-шоу еврооблигаций. По словам Коболева, средства будут использованы для разных направлений, но главная цель состоит в том, что компания должна быть финансово сбалансирована.

Сеть Prostor ведет переговоры о покупке магазинов Космо, сообщили изданию liga.net три источника: два директора торговых сетей и инвестиционный банкир. Так, компания Стиль Д, которая развивает сеть Prostor, близка к покупке бизнеса компании Суматра ЛТД – сети Космо. Сумма сделки может составить около $15 млн. Договор еще не подписан, но если соглашение будет подписано, Prostor выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции. Сейчас в Украине работают четыре национальные сети – EVA, Watsons, Prostor и Космо.

Российский бизнес пытается проводить сделки без долларов, пишет информагентство Reuters. К примеру крупнейший в мире производитель алмазов в каратах компания Алроса сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии. Над похожими сделками работают Сургутнефтегаз, Русагро и Норильский никель. Кремль призывает компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.

Ernest Airlines начнет летать в Милан и Рим из Харькова, сообщили в харьковском аэропорту. Итальянский лоукостер запустит рейсы по данным направлениям с 21 марта следующего года. Цена билетов начинается от €45 в одну сторону, включая налоги и ручную кладь. Рейсы будут осуществляться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Цифра дня

2,3 млн

На столько в мире за последний год увеличилось количество миллионеров. Общая цифра миллионеров составила почти 42,2 млн.

Цитата дня

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал призывы политиков к снижению цены на природный газ:

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, а некоторые договорились – в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу".