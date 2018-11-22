Картина делового дня 22 ноября: первый электрогрузовик, сокращение проверок ГФС и претенденты на приватизацию

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 22 ноября.

Главное

Газпром определил маршрут газа по Турецкому потоку в обход Украины. Как пишет российское издание Коммерсантъ, монополист будет поставлять газ через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через Турецкий поток Газпром собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. Это маршрут Южного потока, который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. В Газпроме рассчитывают, что замечаний к проекту не будет, поскольку подход "полностью соответствует законодательству ЕС".

Пять компаний заинтересовались покупкой Центрэнерго, свидетельствуют данные системы раскрытия информации НКЦБФР. В аукционе по приватизации госпредприятия, помимо белорусского нефтетрейдера Интерсервис, планируют принять еще четыре компании. Среди них - Форбс энд Манхеттен Украина, Укрдонинвест, Баланс групп, а также крупная энергетическая компания в Грузии Georgian International Energy Corporation.

Россия готовит план продолжения транзита газа через территорию Украины после 2019 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Анжи. Договор по транзиту истекает в следующем году и президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и Газпрому проработать вопрос о его возможном продлении. Лавров отметил, что объемы и условия транзита должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе.

Спикер Рады подписал законы относительно автомобилей с европейской регистрацией. Андрей Парубий подписал законы о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на еврономерах. Теперь документы должен подписать только президент Петр Порошенко.

Новости компаний и рынков

ГФС будет проверять меньше компаний, сообщил и.о. заместителя председателя службы Евгений Бамбизов. По его словам, Госфискальная служба намерена уменьшить минимум на 10% количество предприятий, которые попадут в план-график проведения проверок на 2019 год. Бамбизов отметил, что утвержденные риски являются устаревшими и уже не могут объективно характеризовать то или иное предприятие. Поэтому ГФС пересматривает их, чтобы эти критерии были актуальными.

Суд отказался расторгнуть договор о продаже Укртелекома Ринату Ахметову. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева. Он отказал Фонду госимущества в иске к компании ЕСУ о расторжении приватизационного договора купли-продажи 92,8% акций Укртелекома и взыскании 2,2 млрд грн. Суд также отказал во встречном иске ЕСУ к Фонду госимущества "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения". В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

ProZorro.Продажи запускает электронные земельные аукционы, заявил первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов. Такой пилотный проект по аренде земли запускают ProZorro и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Первые лоты по аренде земли появятся в ProZorro.Продажи до конца ноября, затем состоятся первые аукционы. Сейчас команда уже завершила разработку минимально жизнеспособного продукта. Однако, это лишь первый этап работы с земельными аукционами.

Укрпочта сохранит сеть сельских отделений, заявил президент Петр Порошенко. По его словам, предусмотренные в госбюджете-2019 средства для Пенсионного фонда на оплату услуг Укрпочты 500 млн грн решают проблему на определенное время. "Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства. Но это системное решение не должно быть за счет почтальонов", – сказал президент. В свою очередь первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский заявил, что компания будет искать системное решение проблемы.

Богдан произвел электрический грузовик ERCV27, сообщили в пресс-службе украинской автокорпорации. Автомобиль разработали для датской компании Banke Electromotive. Он может развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик предназначен для загрузки твердых бытовых отходов, его будут использовать в городах ЕС.

Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности, сообщили в пресс-службе компании. Цену на газ снизили на 17% – до чуть более 11,1 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, включая НДС. Такая цена актуальна для потребителей, которые покупают газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Для остальных покупателей цена составит почти 12,2 тыс, грн за 1 тыс. куб. м с НДС. Это ниже ноябрьской цены на 16,5%.

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов, заявил вице-президент авиакомпании по коммерции Сергей Фоменко. Он отметил, что крупные сетевые перевозчики – Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Air France/KLM, British Airways, Qatar – на других рынках перевозят на своих рейсах больше трансферных пассажиров, чем прямых. Доля транзита постоянно растет и сегодня превышает 50%. Показатели пассажиропотока свидетельствуют о недостаточно высоком спросе на перелеты из Украины, считает Фоменко.

АТБ покупает здание банка Кредит Днепр Виктора Пинчука. Соответствующее решение на покупку выдал Антимонопольный комитет. Речь идет о приобретении активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего финучреждению.

Цифра дня

1,1 трлн грн

На такую сумму украинцы в январе-сентябре осуществили операции по снятию наличных.

Цитата дня

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко о выделении Украине долгожданного транша кредита Международного валютного фонда:

"Как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет ... Ожидается около $2 млрд".