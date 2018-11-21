Картина делового дня 21 ноября: кандидат на главу Минфина, штраф Газпрома и миллиард от растаможки авто на еврономерах

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 21 ноября.

Главное

Суд отклонил жалобу Газпрома по многомиллиардному штрафу Антимонопольного комитета. Решение оставить без рассмотрения жалобу российского монополиста на штраф в 172 млрд грн принял Кассационный хозяйственный суд Верховного суда. Ведомство оштрафовало Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины еще в 2016 году. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Владимир Гройсман предложил Раде назначить Оксану Маркарову министром финансов, сообщила пресс-служба Кабмина. Сейчас Маркарова занимает должность исполняющей обязанности министра финансов. Премьер предлагает утвердить ее в должности главы Минфина. 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению Гройсмана. В тот же день Кабмин назначил Маркарову и.о. министра.

В Украине выросла розничная торговля, свидетельствуют данные Госстата. За январь-октябрь 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли относительно аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах вырос на 5,4%. Среди регионов наибольший прирост наблюдался в Луганской области – на 27%, Донецкой – на 12,9%, Закарпатской – на 11,5% и Полтавской – на 11 4%. В 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816 млн грн.

Петр Порошенко призвал бизнес согласиться на увеличение ЕСВ. Об этом президент заявил в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации. "Это шаг, который мы должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу. Потому что мы не можем говорить о том, что в стране все хорошо, когда пенсии растут меньше всего", – сказал он. Ранее Кабмин предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога. Однако, бизнес-ассоциации, включая ЕБА, Союз украинских предпринимателей и Американскую торговую палату, негативно отреагировали на данную инициативу.

Пенсионный фонд получит почти 950 млн грн от растаможки автомобилей на еврономерах, свидетельствует доработанный проект закона о госбюджете на 2019 год. Так, средства от растаможки авто на еврономерах намерены направить в спецфонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда. Вместе с тем, освободили от налогообложения акцизом ввоз в Украину кузовов для легковых автомобилей при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей. Ожидается, что это снизит поступления в бюджет на 50 млн грн.

Новости компаний и рынков

Лоукостер Wizz Air решил возобновить работу украинской "дочки", сообщили в венгерской авиакомпании. В 2019 году лоукостер планирует возобновить работу украинской дочки Визз Эйр Украина. Компания планирует инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321. При этом в компании отмечают, что возобновление полетов Визз Эйр Украина позволит расширить сеть ее лоу-кост-маршрутов в/из Украины.

Антимонопольный комитет закрыл дело о ценах на билеты Укрзализныци. Такое решение ведомство приняло 8 ноября. Дело было связано с возможным завышением цен на билеты за счет включения в них стоимости электроэнергии, приобретенной по ценам, выше оптовых. Однако, комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов Укрзализныця включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии. Отмечается, что компания не имела возможности закупать электроэнергию напрямую у госпредприятия Энергорынок. Поэтому Укрзализныця платила по розничным ценам, покупая электроэнергию у частных компаний.

Белорусский Нефтебитумный завод заинтересовался покупкой Центрэнерго, свидетельствуют данные Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Так, белорусское госпредприятие планирует принять участие в аукционе по приватизации 78% акций украинской энергогенерирующей компании. Фонд госимущества проведет конкурс по продаже государственного пакета акций Центрэнерго 13 декабря.

Мининфраструктуры проверит качество асфальта, сообщил министр Владимир Омелян. Так, в 2019 году министерство планирует начать контроль качества сырья, закупаемого для ремонта и строительства автодорог. По словам Омеляна, будут массово проверяться все асфальтовые заводы и все сырье, которое закупается.

Сингапурская Agrocorp открыла офис в Украине, свидетельствуют данные Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей. Украинская "дочка" агрокомпании зарегистрирована 17 октября 2018 года. Ее собственником является Agrocorp International. Директор новосозданного предприятия – Юрий Климпуш. Agrocorp International основана в 1990 году, занимается торговлей и переработкой агрокультур, в частности, пшеницы, риса, масличных, сахара, хлопка и орехов. Компания имеет 22 представительства в 13 странах, торгует в более чем 30 странах.

Fozzy Group запустил почтово-логистический сервис Justin. После технологического старта в октябре, оператор объявил официальное открытие, сообщила пресс-служба компании. Сегодня уже работают более 230 отделений по всей Украине, до конца текущего года оператор планирует открыть еще минимум 100. Отделения расположены в сетях Сильпо, Фора, Fozzy, Thrash!. Компания будет также предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформлять страховки и выдавать кредитные карты.

OLX назначил Екатерину Онищенко CEO компании, сообщила пресс-служба. Онищенко с 2013 года занимала должность директора по маркетингу. На этой должности она проработала пять лет. Ранее OLX в Украине и Центральной Азии возглавлял Сергей Гапоченко. Теперь он назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и Центральной Азии. Кроме Украины, Казахстана и Узбекистана, в этот регион присоединились Румыния, Португалия, Болгария и Босния.

Игорь Коломойский обвинил Петра Порошенко в намерении забрать у него телеканал. Об этом бизнесмен заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной. По его словам, решение суда Лондона о всемирном аресте его активов в рамках разбирательства с Приватбанком защитило телеканал 1+1 от рейдерских посягательств со стороны президента. "Структура этих активов очень интересовала исключительно Порошенко, поскольку из всех активов его интересует только 1+1. И мы об этом говорили в суде. И, в общем, структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна", – заявил Коломойский.

Мироновский хлебопродукт купил компанию в Словении. Как сообщил украинский агрохолдинг на Лондонской фондовой бирже, он подписал соглашение о приобретении 90,7% акций словенской компании Perutnina Ptuj. На сегодняшний день на европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Сергею Тигипко запретили строить высотку в центре Киева. Так, Министерство культуры отказало в согласовании компании Виолия градостроительной документации по строительству 115-метровой многоэтажки на ул. Антоновича в Киеве. Ранее стало известно, что компании Виолия и Пирит планируют совместное строительство. Основателем последней, по данным издания Наші гроші, является кипрская компания Девисал Лимитед, конечным бенефициарным владельцем которой является Тигипко.

Vodafone стал менее прибыльным. Как сообщила компания, по итогам июля-сентября 2018 года получила 393 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% ниже показателя за третий квартал прошлого года. Оператор объясняет такой показатель увеличением затрат на амортизацию вследствие развертывания сетей 4G и 3G. При этом выручка компании за третий квартал увеличилась на 12,6% – до 3,3 млрд грн. Абонентская база Vodafone в третьем квартале уменьшилась на 4,3% – до 19,9 млн абонентов.

Антимонопольный комитет оштрафовал Сергея Курченко за покупку Брокбизнесбанка, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев. Штраф составил 15 млн грн за совершение экономической концентрации – приобретение олигархом и группой связанных лиц банка. Отметим, что в марте прошлого года следователи Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в самом Брокбизнесбанке.

Цифра дня

73%

В стольких случаях проверки бизнеса контролирующими органами в 2018 году заканчивались вынесением предписаний о нарушениях. Тогда как еще год назад этот показатель был гораздо большим – 99%, сообщил первый замглавы МЭРТ Максим Нефьодов на ежегодном собрании членов ЕБА.

Цитата дня

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падение цен на нефть:

"Цены на нефть снижаются. Великолепно! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 [за баррель], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем еще ниже!".