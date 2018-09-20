Картина делового дня 20 сентября: подорожание электроэнергии и телефонной связи, условия получения €500 млн

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 20 сентября.

Главное

Украина получит первый транш в размере €500 млн от ЕС уже в этом году, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, Украина уже выполнила очень много работы, и это дает основания полагать, что нынешняя программа будет успешной. Общая сумма четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС составляет €1 млрд. Домбровскис также отметил, что для Евросоюза важна действующая программа сотрудничества Украины с МВФ.

Из Минэнерго ушли заместители министра Анатолий Корзун и Наталья Бойко, сообщили источники ЭП. Соответствующие кадровые решения были приняты в один день – 18 сентября, но по разным причинам. Представление на увольнение Корзуна было передано в Кабмин планово – по личному решению министра Игоря Насалика. По данным издания, на его место может быть назначен Владимир Коломиец, который сейчас возглавляет шахтоуправление Южнодонбасское №1. Бойко сама написала заявление об увольнении после недавнего разговора с министром на повышенных тонах.

Нацкомиссия по энергетике считает необходимым повышение тарифа на электроэнергию для населения, заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко. По его словам, тариф на электроэнергию для населения в Украине на сегодняшний день покрывает только 50% себестоимости. Коваленко считает, что этот вопрос может быть решен только путем одновременного принятия решения о повышении тарифа для потребителей и введения действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения.

Петр Порошенко не видит шансов на снятие моратория на продажу сельхозземли, сказал президент в ежегодном послании к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. "Понимаю, что, к сожалению, нет шансов на взвешенное государственное решение о создании цивилизованного рынка земли", – отметил он. При этом, в конце мая этого года Порошенко обещал приложить усилия для переубеждения политиков и общества, чтобы добиться отмены моратория.

ФГИ собрался объявить конкурс по продаже Центрэнерго, заявил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров. Конкурс по продаже контрольного пакета акций запланирован в последних числах ноября – первых числах декабря. При этом руководство ведомства рассчитывает, что средства от приватизации поступят в госбюджет еще до конца 2018 года. Отметим, что государство выставляет на продажу 78,2% акций. Это будет первое предприятие из списка объектов большой приватизации в 2018 году.

Компании и рынки

Нацкомиссия по энергетике отказалась переносить начало работы новой схемы газового рынка. Такой ответ получил оператор ГТС - компания Укртрансгаз на свое обращение об отсрочке перехода на суточную балансировку. В связи с такой позицией регулятора все субъекты рынка природного газа должны выполнить свою часть обязательств в соответствии с обновленной редакцией Кодекса ГТС, чтобы с 1 октября перейти на модель суточного балансирования. По состоянию на 20 сентября в системе информационной платформы суточной балансировки зарегистрировано только 352 контрагента.

Цена на импортный газ для Украины превысила $300, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, средняя цена импортированного газа в июле 2018 года составила $309,1 за 1 тыс. куб. м против $267,4 в июне. В мае этого года средняя цена импортного газа была на уровне $263,5 за 1 тыс. куб. м, $310,8 – в апреле, $278,7 – в марте, $261,1 – в феврале и $279,4 – в январе. В целом, за полгода импортировано 5,3 млрд куб. м природного газа на общую сумму почти $1,5 млрд. Контрагентами стали компании из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Чехии, Венгрии, Словакии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Укртелекому разрешили дважды поднять тарифы. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации. С ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн). С начала 2019 года – для населения и юрлиц в городах тарифы вырастут на 9% (от 2 до 5 грн), для сельских юрлиц – 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений – 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн) в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, с почасовой или без почасовой тарификации и т.п.). Последний раз граничные тарифы менялись осенью 2017 года.

Украинский электрогигант закупил несуществующего угля на 51 млн грн, сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков. В течение 2016-2017 годов покупка "виртуального" угля у предприятий осуществлялась у предприятий, которые фактически не ведут добычу, а формируют налоговый кредит через ряд фиктивных фирм. Они не отчитываются, не находятся по местонахождению и имеют уголовную налоговую историю. В Офисе подчеркнули, что указанные операции с такого рода контрагентами нереальны и не подтверждают истинного источника первичного происхождения угля.

Укрпочта прекратит поставки пенсий в 2019 году, если не будет утвержден новый тариф на эту услугу, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, из-за того, что Пенсионный фонд "отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", более 4,5 млн человек могут не получить свою пенсию. Новый тариф был установлен в ноябре 2017 года решением Министерства инфраструктуры, но его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде, сказал глава компании, добавив, что Укрпочта по этой услуге понесла 1 млрд грн убытков.

British American Tobacco начинает продажи в Украине систем для нагревания табака glo, сообщили на пресс-конференции представители компании. Украина стала десятой страной, где компания продает такие системы. Это продукт, в котором табак нагревается, а не горит. Для электронного устройства используются табачные стики Kent Neostik. Они, как и glo, будут продаваться через сеть фирменных магазинов в Киеве и Львове, торговых центрах в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье, а также в крупнейших розничных сетях этих городов.

Виндкрафт Украина увеличит мощность ветроэлектростанций в Херсонской области, сообщил гендиректор компании Карл Стурен. Компания, которая уже оперирует ветроэлектростанциями, планирует увеличить их мощность до 170 МВт до конца текущего года. В следующем году Виндкрафт допускает их наращивание еще на 150-170 МВт. Компания уже начала строить подстанцию, которая позволит увеличить мощности. Новые площадки находятся неподалеку от уже освоенных.

Wizz Air будет чаще летать в Гданьск из Львова и Киева, пишет отраслевой портал avianews. С 31 марта следующего года венгерский лоукостер увеличит частоту выполнения рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов – с двух до четырех раз в неделю. Такие изменения связаны с закрытием базы в Познани, после чего компания перенаправит воздушное судно Airbus A320 на этот маршрут.

BOCE повторно пытается купить долю в фондовой бирже ПФТС, сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев. Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange снова подала заявку на согласование приобретения доли в акционерном капитале украинской биржи. Китайская компания еще в мае этого года обращалась с заявкой на согласование приобретения 25% доли в ПФТС.

В Европе Amazon заподозрили в нарушении конкуренции, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер Reuters. По ее словам, компанию Джеффа Безоса начали проверять из-за того, что онлайн-ритейлер размещает на своем сайте информацию о продавцах и в тоже время конкурирует с ними. Как уточнила Вестагер, проверка Amazon только началась и дело в отношении компании еще не открыто. В Amazon отказались комментировать эту информацию.

Цифра дня

$540 млн

Такую сумму Япония потеряла из-за хакерских атак в первой половине 2018 года.

Цитата дня

Президент США Дональд Трамп о намерениях стран Ближнего Востока повысить цены на нефть:

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть! Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!"