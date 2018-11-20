Картина делового дня 20 ноября: замедление роста зарплат, новые рейсы Ryanair и метро на Виноградарь

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 20 ноября.

Главное

Нацбанк спрогнозировал замедление роста зарплат в 2019 году. Как сообщил регулятор, по его ожиданиям, рост заработной платы в Украине замедлится на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% – в реальном выражении. Среди определяющих факторов – ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе. Кроме того, в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы в 2019 году – на 12%, до 4170 грн. В НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% – в реальном выражении.

В Раду внесли доработанный проект госбюджета на 2019 год, сообщили в пресс-службе Минфина. Согласно тексту документа, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме чуть более 1 трлн грн, в том числе доходы общего фонда – 928,5 млрд грн и доходы специального фонда – 97,6 млрд грн. Расходы проекта госбюджета предусмотрены на сумму более 1,1 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89,9 млрд грн.

В оккупированном Крыму списали долг перед Нацбанком на более 130 млн грн. Такое решение приняли 19 ноября на заседании "крымского правительства", передает издание Крым.Реалии. Так называемые власти Крыма списали "государственный внешний долг Крыма" по облигациям, выпущенным в 2011 году, перед Нацбанком Украины. "Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым", – заявила глава "крымского министерства" Ирина Кивико, которая и представила проект о списании долговых обязательств в размере 505,4 млн рублей. По словам крымского "министра финансов", выплаты можно было получить до 1 августа 2018 года, обратившись с письменным заявлением о погашении облигации, однако "заявлений от владельцев облигаций не поступало".

Киев заключил договор о строительстве метро на Виноградарь. Соответствующее соглашение на строительство Сырецко-Печерской ветви Киевский метрополитен подписал с Киевметростроем. Сначала на участке почти 4 км построят две станции - Мостицкую и Проспект Правды и ответвление в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Работы будут длиться до 2021 года, бюджет составляет почти 6 млрд грн. При строительстве впервые используют технологию вертикальных тоннелей. Мостицкая будет строиться как станция глубокого заложения, а Проспект Правды и последующие планируют строить открытым способом, как неглубокие.

Новости компаний и рынков

МЭРТ выступил против изменения правил начисления ЕСВ, став на сторону бизнеса. Соответствующее письмо за подписью главы министерства, первого вице-премьера Степана Кубива направлено в Минсоцполитики, сообщает ЭП со ссылкой на копию документа. В нем МЭРТ отказалось поддержать законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению главного "зарплатного" налога – единого соцвзноса. По мнению Минэкономразвития, это приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет.

Лоукостер Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты от €5, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Ирландский авиаперевозчик также планирует за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек. "Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", – заявил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.

Укртрансгаз предлагает перенести старт суточного балансирования газа на 1 февраля 2019 года, сообщила член правления оператора украинской ГТС Татьяна Федорова. По ее словам, в настоящее время в рамках запущенного 18 октября тестового режима работы информационной системы суточного балансирования ежедневно данные в нее вносят только 27 из 44 операторов газораспределительной системы. Проблемой, по словам Федоровой, является тот факт, что функционал, заложенный в системе, разработан в соответствии с новой редакцией Кодекса ГТС, которая вступит в силу 1 декабря. При этом рынок до конца ноября продолжит работать в соответствии с нормами старой редакции.

ЕБРР прекратит кредитовать солнечную энергетику в Украине, сообщила старший банкир департамента электроэнергии банка Ольга Еремина. По ее словам, ЕБРР больше не будет финансировать проекты по солнечной энергетике, а также допускает в дальнейшем полное прекращение поддержки любых проектов в возобновляемой энергетике в Украине. Причиной является то, что ЕБРР обеспокоен отсутствием значительных шагов со стороны парламента по переходу от "зеленого" тарифа к другим, "более рациональным методам" поддержки развития возобновляемых источников энергии.

Между Днепром и Запорожьем собрались построить новый аэропорт, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов. Так, новый аэропорт города Днепр могут построить около админграницы Днепропетровской и Запорожской областей – возле поселка Соленое. Рабочее название аэропорта – Приднепровье. Прыгунов считает, что строительство крупного хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов.

Впервые за пять лет из аэропорта Николаева вылетел самолет, сообщило региональное издание МедиаИнфо. Самолет авиакомпании AeroJet Airlines вылетел в аэропорт Киев (Жуляны) 19 ноября. По информации николаевских журналистов, самолет прибыл из Одессы, где базируется на постоянной основе. Первым чартером из Николаева вылетели представители местного бизнеса. Согласно информации сервиса flightradar24, самолет Saab 340B с регистрационным номером UR-ALC приземлился в аэропорту Киев им. Сикорского в 11:54, рейс продлился 1 час 5 минут.

Нефтяной бизнес в Украине привлекателен для инвесторов, но очень рискован, заявил председатель правления Укрнафты Марк Роллинс в программе Гроші вперед! на Радио НВ. По его словам, потенциал нефтяного бизнеса в стране не до конца раскрыт и отрасль ощущает острую нехватку инвестиций. "Есть масса возможностей инвестировать в развитие существующих месторождений. Ресурсы уже найдены, их надо просто извлечь. А много потенциальных залежей еще не раскрыты или недостаточно развиты", – объяснил глава крупнейшего нефтедобытчика Украины.

В Украину доставили новую партию американских локомотивов General Electric, сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги. 19 ноября в морском порту Черноморск выгрузили еще пять локомотивов производства американской компании. Таким образом, Укрзализныця уже получила 20 локомотивов из первой партии в 30 единиц.

Ryanair хочет создать в Украине четвертый по величине IT-хаб в Европе, заявил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен. В связи с этим ирландская лоукостер учредит в Украине должность технического директора. IT-хаб в Украине может стать четвертым в Европе после мадридского, вроцлавского и дублинского, подчеркнул О'Брайен.

Цифра дня

66,4 млн тонн

Зерна собрали украинские аграрии с 96% площадей, что стало новым историческим рекордом Украины.

Цитата дня

Экс-собственник национализированного Приватбанка Игорь Коломойский о госдолге и дефолте в интервью журналистке Соне Кошкиной:

"А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию. Они сказали, что не будут возвращать 500 миллиардов – и красавцы. Я считаю, что его надо было применять еще в 2014 году".