Картина делового дня 2 октября: компенсация для Коломойского, денежные переводы по-новому и полеты SkyUp в Европу

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 2 октября.

Главное

Госбюджет недосчитался 18 млрд грн доходов, свидетельствуют данные Госказначейской службы. Доходы госбюджета в январе-сентябре 2018 года составили 674,7 млрд грн, что на 18,8 млрд грн меньше, чем планировалось (693,6 млрд грн). При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%, или на 17,2 млрд грн, спецфонд также недовыполнен по доходам на 2,4%, или на 1,6 млрд грн. За месяц (в сентябре) общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам на 0,5%, или на 287,4 млн грн, тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 4%, или на 369 млн грн.

Импорт газа снизился на четверть, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы страны компании Укртрансгаз. Так, по итогам в января-сентября 2018 года импорт газа сократился на 24,7% (на 2,6 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 81 млрд куб. м. В том числе в сентябре импорт составил 1,2 млрд куб. м газа, что на 10,4% меньше, чем 1,3 млрд куб. м в сентябре-2017.

Владимир Гройсман пообещал помощь в решении проблемы с горячей водой в Киеве. "Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", – заявил премьер-министр в эфире телеканала ICTV. Напомним, что жители столицы находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Компаниям Игоря Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с России. Апелляционный суд Киева признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за находящееся в Крыму имущество экс-главы Приватбанка и еще 17 компаний. Суд постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов на около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

Конкурс на нового главу ГФС объявят после переговоров с МВФ, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Как только мы определимся с новой моделью реформы ГФС - а мы уже в принципе на финализации, мы тогда объявим конкурс", – сказал глава правительства. По его словам, документы для начала процедуры конкурса уже готовы. "Мы только должны определиться в отношении юридических лиц ГФС и таможни - будет это одно юридическое лицо или две. Если одна - один конкурс, если два - два конкурса", – пояснил премьер.

Компании и рынки

Нацбанк изменил правила межбанковских переводов в гривне, сообщила пресс-служба регулятора. В частности, отменена обязанность использовать печати на документах, которые подаются банком для открытия и ведения корреспондентского счета. Также в документе приведен перечень счетов, по которым не производится остановка расходных операций банка при выполнении документов об аресте средств банка и решений суда по обращению контролирующего органа. Также введено оформление в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей НБУ.

Под Киевом построят новый торгово-выставочный комплекс за $500 млн, заявил глава компании Коэн Групп Наум Коэн. Проект включает оптовый рынок с парковкой на 10 тыс. машиномест, а также крупный выставочный центр с тремя гостиницами. Начало реализации – январь 2019 года. Комплекс планируют возвести в течение четырех лет: открыть оптовый рынок рассчитывают за два года, тогда как реализация выставочного центра займет еще два года. ТРЦ будет расположен в 13 км от Киева по Одесской автотрассе на участке в 105 га.

В Украине упал спрос на новые автомобили, сообщили в профильной ассоциации Укравтопром. В сентябре украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 14% меньше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В сравнении с августом этого года спрос снизился на 8%. Самой популярной маркой автомобилей сентября стала Toyota, на втором месте Renault, на третьем – Volkswagen. За ними идут KIA и Hyundai.

Лоукостеру SkyUp разрешили летать в Европу. Как сообщила авиакомпания, она получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Ранее в SkyUp сообщили, что начало регулярных лоукост-рейсов перенесено на период зимней навигации 2018/2019 гг. вместо ранее планировавшегося июля 2018 года.

Половина клиентов Приватбанка хотят конвертировать свои депозиты в ОВГЗ, рассказала замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью Finclub. По ее словам, 68% клиентов с валютными вкладами заинтересовались покупкой валютных ОВГЗ. "Мы уже продали физлицам госбумаги на 530 млн грн, а юрлицам – на 236 млн грн. Физические лица предпочитают больше валютные ОВГЗ, чем гривневые, но вкладываются они на более длительный срок, чем юрлица", – отметила Пахачук. При этом для желающих установлен высокий входной барьер в $40 тыс., поскольку пока что клиенту "надо пройти 77 процессов, чтобы получить госбумаги", а в банке ОВГЗ занимаются всего три специалиста.

Украинцы задолжали 38,4 млрд грн за коммуналку, свидетельствуют данные Госстата. В августе 2018 года населением Украины уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн, что на 14,2% больше начисленных за этот период сумм, за поставки электроэнергии - 2,8 млрд (на 3,3% больше). Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

В Украине впервые запустили SMS-оплату проезда в городском транспорте. Такая услуга стала доступна в Ивано-Франковске. Так, 2 октября мобильный оператор Киевстар и Ивано-Франковский городской совет подписали меморандум о взаимодействии. Чтобы оплатить проезд через SMS, нужно направить код маршрута и в течение 1-2 минут получить подтверждение об оплате. Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда. В дальнейшем сервис может быть распространен и на другие сферы: оплату за парковку, оплату коммунальных платежей, продажи билетов в театры, кино, музеи и тому подобное.

Укрнафта погасила 1,1 млрд грн налогового долга с начала 2018 года, сообщила пресс-служба компании. На конец третьего квартала 2018 года просроченный налоговый долг Укрнафты составил 10,7 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности. До конца года предусмотрена выплата еще минимум 100 млн грн долга.

Укрзализныця повысила стоимость пассажирских перевозок в рамках второго в этом году этапа индексации цен. В частности, с 1 октября тарифы проиндексированы на 12%, уточнили в компании. Первое повышение произошло в конце мая, повышение составило также 12%. До этого рост тарифов был в октябре 2014 года.

США первыми в мире запустили сеть 5G. Оператором выступила компания Verizon, сеть 5G доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто. Ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать WiFi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой базовой станции. Скорость, которая обеспечивается новой сетью, сопоставима с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. При этом максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду. Новая мобильная сеть оператора базируется на собственном стандарте 5G TF. Использоваться он будет до тех пор, пока не будет утвержден общепринятый стандарт 5G NR.

Кувейт впервые за 28 лет остановил поставки нефти в США, сообщило агентство Bloomberg. Так, поставки сырой нефти из страны в Штаты остановлены впервые с 1990 года. По данным издания, Кувейт решил продавать больше нефти в страны Азии. Данная информация подтверждается сообщением информационного управления Министерства энергетики США о сокращении импорта кувейтской нефти в США с начала сентября.

Цифра дня

$85

Составила цена за баррель нефти Brent, достигнув этого уровня впервые за четыре года – с ноября 2014-го.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отверг идею ликвидации НАК Нафтогаза Украины:

"Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить $2,6 млрд. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам $2,6 млрд. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу".