Картина делового дня 19 сентября: новая оценка роста ВВП Украины, арест имущества Омеляна и платежные карточки Укрпочты

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 19 сентября.

Главное

Госстат изменил оценку роста экономики Украины. По данным статведомства, рост валового внутреннего продукта в апреле-июне 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года. Предыдущая оперативная оценка Госстата составляла 3,6%. Таким образом, ВВП Украины во втором квартале-2018 вырос на 1% в отношении предыдущего квартала. Номинальный ВВП за второй квартал 2018 года составил 807,3 млрд грн, изменение дефлятора – 17%. Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 664,8 млрд грн и 20,9% соответственно. ВВП на душу населения в апреле-июне этого года вырос до 19 тыс. грн, в реальном выражении – на 4,3% к апрелю-июню прошлого года.

В Украине ограничили оформление права собственности. Так, Министерство юстиции на техническом уровне внедрило механизм, не позволяющий регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области. Как пояснили в министерстве, в его Антирейдерскую комиссию поступает много жалоб, когда в нарушение требований закона регистраторы совершают действия за пределами своей юрисдикции, то есть за пределами области. "Например, регистратор в Луганской области регистрирует объекты недвижимости в Киеве или Днепре. Так быть не может", – объяснила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

В Верховной Раде заблокировали законопроекты по автомобилям на еврономерах, сообщила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина. По ее словам, законопроекты о новых правилах ввоза таких автомобилей не готовы ко второму чтению, так как либо полностью нивелируются, либо меняется их концепция. Поэтому их рассмотрение в парламенте состоится не ранее начала ноября. Так, к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка, большинство из них касается изменения формулы. Большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к €200-300. "Не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении", – объяснила Южанина.

Суд арестовал имущество Владимира Омеляна. Решение принял Соломенский райсуд Киева, сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко. Детали решения она сообщить не смогла. Сам Омелян подробностей ареста также не знает, поскольку прочитал об этом в новостях. Ранее 13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Компании и рынки

Французский гигант Alstom поможет Укрзализныце обновить парк локомотивов, сообщил глава украинского ж/д оператора Евгений Кравцов. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали 19 сентября. "Наша стратегическая цель – обновление парка локомотивов … И поэтому активно изучаем возможности эффективного сотрудничества по обновлению парка электровозов", – отметил Кравцов. Обязательным условием при сотрудничестве является "максимальная локализация в Украине", подчеркнул глава УЗ.

Юристы PricewaterhouseCoopers подали в суд иск об отмене моратория на продажу земли, сообщила глава практики недвижимости аудиторской компании Ольга Балицкая. Иск подан в Дрогобычский районный суд от имени Ивана Николаевича К. и фермера Дмитрия Огнева, которым ранее частный нотариус отказал в заключении сделки купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения. По мнению юристов, мораторий на продажу сельхозземель в Украине входит в конфликт с положениями международного права. Ранее Европейский суд по правам человека признал его нарушением прав человека.

Собственники Лига:Закон стали совладельцами сети кофеен Aroma Kava. Группа компаний Лига приобрела миноритарную долю в сети, сообщила сооснователь группы Марина Бондаренко. По ее словам, рассматриваются также инвестиции в другие проекты из сферы гостинично-ресторанного бизнеса, а также в проекты в финансовой сфере и сфере экологии. Крупнейшими активами группы на сегодня являются правовая система Лига:Закон и информационный портал Лига.net.

Lufthansa передумала запускать в Украине лоукост-компанию Eurowings, сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак в комментарии liga.net. "У нас нет планов открывать рейсы в Украину, в частности по маршруту Киев-Берлин. Но авиационный бизнес очень стремительно развивается и поэтому все может измениться. Когда мы увидим, что время пришло открывать рейсы, мы об этом поговорим, но сейчас у нас нет таких планов", – рассказал он. Летом 2017-го гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявлял, что Eurowings намерен с 2018 года запустить рейсы в Берлин и Дюссельдорф.

Украинская агрохимическая компания Grossdorf открыла новый завод по выпуску минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе производителя. Завод по производству карбамидо-аммиачной смеси мощностью 60 тыс. тонн в год расположился в Одесской области. Суммарно мощности компании по производству жидких удобрений выросли до 410 тыс. тонн в год.

Укрпочта может запустить обслуживание собственных платежных карт в течение года, сообщил руководитель компании Укрпочта Игорь Смелянский в интервью liga.net. Однако, такая возможность появится у почтового оператора только после принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины. Сейчас Укрпочта устанавливает 5 тыс. терминалов для приема банковских карт. В случае положительного решения парламента, компания планирует выдать 5-7 млн банковских карт.

Французский гигант Alstom поможет Укразализныце обновить парк локомотивов, сообщил глава украинского ж/д оператора Евгений Кравцов. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали 19 сентября. "Наша стратегическая цель – обновление парка локомотивов. На сегодня мы уже имеем стратегического партнера в поставке тепловозов. И поэтому активно изучаем возможности эффективного сотрудничества по обновлению парка электровозов", – отметил Кравцов. Детали сотрудничества в Укрзализныце пока не раскрывают.

НБУ открыл банкам доступ к реестру заемщиков, сообщили в пресс-службе регулятора. С 1 сентября банки получили возможность получать информацию из Кредитного реестра. Речь идет об информации относительно должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по таким операциям, класса должников. В НБУ расчитывают, что это позволит улучшить безопасность банковских операций и повысит надежность и стабильность банковской системы.

Немецкая Ассоциация технического мониторинга проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, эксперты TÜV SÜD могут представить свою оценку уже до конца этого года. Кроме того, министр отметил, что уже есть предварительная оценка, которая будет опубликована в ближайшее время. Далее работа будет продолжаться по углубленному изучению нового транспортного средства.

Первую трассу по евростандартам построят на Донбассе, сообщил Омелян. По его словам, рассматриваем возможность развития трассы Запорожье-Мариуполь. На это в госбюджете на 2019 год предполагается выделить около 1 млрд грн, частичное финансирование обеспечит Германия в рамках восстановления инфраструктуры на Востоке Украины.

Цифра дня

4 трлн грн

Доходов задекларировали украинцы по итогам первого полугодия 2018 года, что на 669 млрд грн, или на 20% больше, чем в прошлом году за этот же период.

Цитата дня

Глава группы Всемирного банка Джим Ён Ким о борьбе с бедностью в мире:

"За последние 25 лет более 1 млрд человек вытащили себя из крайней бедности, и сейчас доля населения, живущего за гранью бедности, ниже, чем когда бы то ни было за всю историю наблюдений. Это одно из величайших достижений человечества нашего времени".