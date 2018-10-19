Картина делового дня 19 октября: повышение цен на газ, возобновление полетов из США и первая электронная аренда земли

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 19 октября.

Главное

Цены на газ для населения повысят на 23,5% с 1 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Такое решение единогласно поддержал Кабмин на специальном заседании в пятницу, 19 октября. Таким образом, стоимость газа для конечного бытового потребителя с учетом НДС и других сборов увеличится с 6 958 грн до 8 593 грн за тысячу кубометров.

США сняли запрет на полеты в Украину, сообщило Федеральное управление гражданской авиации Штатов. Так, спустя четыре года американским авиаперевозчикам разрешили осуществлять гражданские рейсы в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья и над некоторыми районами Черного моря. Однако, запрет на полеты в Крым остается в силе. Решение было принято в связи с улучшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины, но авиаперевозки могут проводиться с "минимальным дополнительным риском".

Украинцев назвали одними из беднейших на планете, свидетельствуют данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse. Так, наша страна занимает 123-е место в мире из 140 по уровню личного богатства граждан с уровнем богатства в $1,5 тыс. на одного взрослого жителя. Места перед Украиной занимают Непал с $2,5 тыс., Камерун – $2,2 тыс., Кения – $2,3 тыс. Позади в списке расположились Беларусь с $1,5 тыс., Таджикистан – $1,3 тыс., Замбия – $1,2 тыс. Первое место с более $530 тыс. на одного взрослого человека занимает Швейцария, за ней следует Австралия с $411 тыс., на третьем месте расположились США с почти $404 тыс.

Оксана Маркарова допустила снижение подоходного налога. Как отметила и.о. главы Минфина во время лекции Нового времени, налоговые ставки в Украине не являются слишком высокими, проблема, скорее, с их администрированием. Но если и говорить о возможности их снижения, речь прежде всего шла бы о подоходном налоге. "Если бы говорить о том, что какие-то налоги у нас и можно снижать, то я бы говорила о налогах на зарплату. Не ЕСВ (единый социальный взнос, – ред.) а именно НДФЛ (налог на доходы физлиц – ред.). Как мне кажется, это может стимулировать как бизнес, так и физлиц", – отметила Маркарова. В то же время она неоднозначно высказалась относительно введения налога на выведенный капитал.

Компании и рынки

В Киеве в 100 раз уменьшили налог на землю под многоэтажки. Так, Киевский городской совет принял во втором чтении решение установить ставку налога на землю, используемую для строительства и обслуживания многоквартирных домов, на уровне 0,01% против 1% ранее. Первое уменьшение – с 1% до 0,1% было проголосовано в июле в процедуре первого чтения. Тогда оно обосновывалось необходимостью предоставления льготы для ОСМД, которые обслуживают многоквартирные дома.

Нацбанк утвердил механизм бронирования сделок по фьючерсным контрактам, сообщили в пресс-службе регулятора. По задумке, этот инструмент должен предотвратить системные риски, связанные с заключением контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу. Однако, до появления отдельного решения правления Нацбанка указанные требования к резервированию по форвардным и фьючерсным контрактам применяться не будут.

ТАСкомбанк Сергея Тигипко завершил слияние с львовским VS Bank, сообщили в пресс-службе первого финучреждения. В результате реорганизации кредитный портфель ТАСкомбанка превысил 13,8 млрд грн. Сеть банка выросла на 30% – до 109 отделений в 44-х городах Украины. Тигипко купил VS Bank (ВиЭс Банк) у российского Сбербанка в декабре прошлого года. Перед этим бизнесмен Тигипко купил Universal Bank (Универсал банк). Также он скупал кредитные портфели Платинум Банка, банка Новый и Банка Форум, у ВТБ Банка – долги группы Ukraine Minerals.

PricewaterhouseCoopers разработает новую логистическую сеть Укрпочты, сообщили в пресс-службе почтового оператора. Аудитор "большой четверки" выиграл соответствующий тендер Европейского инвестиционного банка. Международные консультанты в течение полугода разработают подробные инвест-кейсы по перестройке нынешней логистической сети Укрпочты, которая состоит из 35 сортировочных центров и более 200 точек базирования транспорта. Эти кейсы будут рассматриваться и проходить защиту у технических специалистов ЕИБ из Люксембурга, как одного из потенциальных инвесторов

В Украине отказались от конкурентного рынка ж/д перевозок. Так, за принятие законопроекта О железнодорожном транспорте Украины, который предусматривал допуск частной тяги на пути Укрзализныци, проголосовали лишь 202 народных депутата при 226 необходимых. Спикер Верховной Рады предпринял пять попыток спасти документ, который, по словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна разрабатывался несколько лет с участием доноров и международных экспертов. Однако безрезультатно: в лучшем случае предложение о его повторном первом чтении набрало 221 голос.

"Внучка" Нафтогаза начала поставки энергоресурса. Как сообщили в пресс-службе НАКа, Нафтогаз Трейдинг заключила первые договоры купли-продажи природного газа и уже осуществила его поставки. При этом, продажа осуществляется по новой моделе. Так, формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменению цены на европейском рынке и колебаниям курса гривни.

Владелец лабораторий Синэво выкупил своего конкурента. Медицинский холдинг Medicover, владеющий в Украине сетью медлабораторий, подписал соглашение о приобретении сети лабораторий Invitro, являющейся украинским подразделением одноименной российской сети. Цена сделки составила €6 млн. Бизнес будет консолидирован в начале 2019 года. Medicover работает в странах Восточной и Центральной Европы – Германии, Польше, Румынии, Беларуси, Турции, Украине, Грузии, Молдове, Сербии, Болгарии.

В Киеве разоблачили коммерческую структуру, которая финансировала террористов "Д/ЛНР", сообщили в СБУ. По данным следствия, группа коммерсантов контролировала компанию, которая работает на оккупированных территориях Донбасса и платит "налоги" боевикам. С 2015 года она незаконно осуществляла экспортно-импортные операции с материнской структурой на подконтрольной Украине территории на общую сумму более $2 млн. Злоумышленники предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам и использовали собственную компанию на территории РФ. Произведенная продукция вывозилась с оккупированных территорий в Россию, а потом поставлялась в Украину уже под видом российских товаров.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустил рейс между Киевом и Римом, сообщили в пресс-службе аэропорта Киев им. Сикорского. Рейсы в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20. Цена билета Киев-Рим стартует от €49, в оба направления – от €98.

В Украине провели первый электронный земельный аукцион. Торги состоялись на платформе OpenMarket госпредприятия СЕТАМ в четверг, 18 октября. Торги состоялись по 9 лотам. В среднем стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельным участкам составил 8,3% от нормативной денежной оценки. По результатам аукциона достигнута средняя годовая арендная плата в размере 34,3%, что более чем 4 раза больше стартового.

Цифра дня

285 млн грн

Получил госбюджет от проведения малой приватизации за два месяца после ее старта, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Цитата дня

И.о. министра финансов Оксана Маркарова о поправках депутатов к госбюджету-2019:

"Рада побила антирекорд в этом году. Если в прошлом году правки депутатов (к проекту Минфина по госбюджету-2018 – НВ) были еще одним бюджетом. В этом же году депутаты подали целых два бюджета. 2 трлн 200 млрд грн – это стоимость поправок".