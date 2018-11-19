Картина делового дня 19 ноября: газовый рекорд, зарплаты в "конвертах" и Курченко-монополист в Донецке

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 19 ноября.

Главное

Швейцарский банк Julius Baer спрогнозировал замедление роста мировой экономики в 2019 году. Как считают аналитики финучреждения, рост глобального ВВП по итогам 2018 года будет на уровне 3,8%. В 2019 году рост экономики замедлится до 3,6%. Темпы экономического подъема в США будут составлять соответственно 2,9% и 2,8%, еврозоны – 2,1% и 1,7%. ВВП Китая в 2018 году увеличится на 6,5%, в следующем году – на 6,2%. Главные риски в мировой экономике связаны с политикой США, в том числе торговыми спорами и обострением санкций против Ирана, бюджетными проблемами в Италии, создающими значительные риски для евро, и процессом выхода Великобритании из Европейского союза. Также сохраняется вероятность дефолта в Турции, который может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках и спровоцировать новый масштабный кризис.

Беглый олигарх Сергей Курченко монополизировал экономику оккупированного Донбасса, выяснили журналисты специального проекта Донбас.Реалии от Радио Свобода. Так, после псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры компании Внешторгсервис, которую связывают с Курченко. Компания с прошлого года руководит практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл затем попадают в Россию – без ведома украинских владельцев захваченных предприятий. Кроме того, монополистом по поставкам и продаже продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма Газ-альянс того же Курченко. Структуры Курченко сегодня фактически контролируют всех промышленных гигантов неподконтрольного Донбасса, отмечают эксперты.

Газпром достроил морскую часть газопровода Турецкий поток, сообщает российское агентство ТАСС. В церемонии в Стамбуле приняли участие президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин заявил, что Эрдоган проявил мужество и политическую волю, разрешив построить газопровод. Он позволит России поставлять природный газ в Европу через территорию Турции.

Украина побила четырехлетний рекорд по суточной добыче газа, свидетельствуют данные оператора ГТС – компании Укртрансгаз. Так, суточная добыча газа в Украине в середине ноября достигла показателя 59 млн куб м, что является самым высоким значением с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Российской Федерацией. Рост связан в первую очередь с повышением показателей государственной Укргаздобычи. На нее приходится около 74% добычи газа в стране, еще 20% – на частные компании и 4% – на Укрнафту. В прошлом году Украина увеличила добычу газа на 4% – до 20,8 млрд куб. м.

В Киеве ужесточили правила размещения рекламы, сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев. Изменения в правила благоустройства города внес Киевский городской совет. Теперь реклама, в том числе на транспорте коммунальной собственности, должна маркироваться на каркасе и содержать наименования распространителя внешней рекламы: телефон, номер разрешения и срок его действия. Кроме того, изменены правила демонтажа рекламы. Новые правила четко определили, что размещение объявлений, наклеек, надписей и т.д. осуществляется только в специально предназначенных местах.

Новости компаний и рынков

Международные трейдеры решили использовать официальный курс гривни в своих расчетах, сообщила Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA). Она включила курс гривни, устанавливаемый Нацбанком, в рекомендованные рыночные практики по расчетам по беспоставочным форвардам и опционным контрактам доллар-гривня. Ассоциация уже сообщила своим членам об учете изменений в методике расчета и обнародования официального курса Нацбанком в своих документах и ​​шаблонах контрактов.

TYME подала иск против Нацбанка, сообщили в пресс-службе международной платежной системы. Компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников. В TYME отметили, что "такие решения были приняты на основании доказательств от СБУ". Компания отмечает, что запрашивала предоставление данных документов для ознакомления. Однако утверждает, что не получила их. TYME полагает, что "действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер".

Нафтогаз готов профинансировать монетизацию субсидий, сообщил глава компании Андрей Коболев. По его словам, Нафтогаз может предоставить деньги для выплаты субсидий. Также компания готова помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. "Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной", – сказал глава Нафтогаза. По его словам, хотя правительство и пошло на повышение цены, а также отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.

Бизнес опасается роста зарплат "в конвертах" из-за инициативы Кабмина, говорится в заявлении Союза украинских предпринимателей. Увеличение налогооблагаемой базы ЕСВ приведет к переводу заработных плат "в конверты" и тенизации фонда оплаты труда, считают в СУПе. В Союзе убеждены, что добросовестные плательщики, которые выполняют все возложенные на них налоговые обязательства, понесут еще больше затрат.

Нацбанк изменил условия кредитования госкомпаний. Соответствующее постановление регулятора вступило в силу 17 ноября. Им Нацбанк повысил с 0,3 до 0,45 коэффициент кредитных потерь вследствие дефолта компаний, которые прямо или опосредованно на 51% или более принадлежат государству. Данный коэффициент учитывается в рамках расчета кредитного риска по займам. Также НБУ изъял пункт, касающийся дефолта госпредприятий. Он упрощал условия, при которых банк может принять решение о прекращении признания дефолта должника в рамках реструктуризации долга.

Укрзализныця резко сократила транзитные грузоперевозки за октябрь, сообщила компания. Укрзализныця перевезла 1,4 млн тонн транзитных грузов, что на 22,1% меньше в сравнении октябрем прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в перевозке кокса – в 20,8 раза – 0,8 тыс. тонн, а также лесных грузов – в 8,1 раза, каменного угля – почти в 2,1 раза, нефти и нефтепродуктов – на 43,9%. В компании не объяснили, с чем связано такое падение.

ГФС оштрафовал продавцов бытовой техники на 12 млн грн, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате проведения более 2 тыс. проверок ГФС начислила штрафы за несоблюдение законодательных требований при проведении расчетных операций. Чаще всего компании нарушали требования относительно применения регистраторов расчетных операций, а также нарушали нормы по регулированию обращения наличности.

В Борисполе возвели навес над платформами для экспресса в аэропорт, сообщил руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ Иван Лях. Таким образом станция Борисполь-аэропорт, которая будет принимать рельсобусы, прибывающие с Центрального ж/д вокзала Киева, уже практически готова к запуску. Напомним, что 25 октября из Киева в аэропорт впервые отправился новый скоростной поезд. Полноценное курсирование экспресса планируют запустить в ноябре.

Нидерландский международный банк Rabobank спрогнозировал мировой дефицит сахара, говорится в релизе финучреждения. Небольшой дефицит ожидается в 2019/2020 маркетинговом году. Так, в Бразилии слабый реал испытал влияние длительной политической неопределенности. Это поддерживало и стимулировало экспорт сахара. Однако, избыток сахара давит на мировые цены В следующем году ценам придется стимулировать увеличение производства сахара в Бразилии.

Цифра дня

10,3 млрд грн

Отмыл, согласно подозрению Генпрокуратуры, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и его ближайшее окружение через Смартбанк.

Цитата дня

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий о голосовании госбюджета-2019:

"Конечно, до 18:00 мы можем не успеть, и придется продолжить работу сессии, но я почти уверен и надеюсь, что не будет заседания до утра, а будет ориентировочно как в прошлом году. Надеюсь, что всенощной в этом году не будет, а будет плановая работа парламента".