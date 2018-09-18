Картина делового дня 18 сентября: рост цен на газ, сокращение долгов и онлайн-покупка валюты

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 18 сентября.

Главное

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ, сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются". Ранее СМИ сообщали, что новая договоренность предполагает повышение цены на первом этапе на 25% вместо ожидаемых ранее 50-60%.

Валовый внешний долг Украины сократился, сообщили в Нацбанке. Сокращение составило 1,47%, или $1,7 млрд в сравнении с началом года. На конец июня его размер составил $113,8 млрд. Большая часть валового внешнего долга представлена в долларах США – 72%. Еще 12,9% составляют обязательства в евро, 11,2% – в SDR (специальные права заимствований).

Рада ужесточила ответственность силовиков за блокирование работы бизнеса. За соответствующий законопроект №8490 проголосовал 321 народный депутат. Как заявил министр юстиции Павел Петренко, суть закона – "дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя". В частности, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более 12 месяцев, а также предусматривает возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.

Нацбанк готовится разрешить покупку валюты онлайн. Проект новой структуры валютного регулирования обнародован на сайте регулятора. НБУ подготовил ряд изменений, направленных на либерализацию валютного рынка. Среди первых шагов – разрешение на покупку населением валюты онлайн в рамках эквивалента 150 тыс. грн в сутки, отмена валютного надзора над операциями на сумму до 150 тыс. грн (потенциально лимит могут повысить до 300 тыс. грн) и расширение граничного срока расчетов по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 365 дней. Изменения запланированы на 7 февраля 2019 года, когда в силу вступает закон О валюте и валютных операциях, принятый Верховной Радой в июне. В Нацбанке отмечают, что в отличие от запутанной действующей базы из 56 нормативно-правовых актов, новая будет простой, понятной и доступной.

Европейский центробанк представил новые банкноты 100 и 200 евро. Они поступят в обращение с 28 мая 2019 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Новые купюры имеют уменьшенные размеры, такие же, как и у ранее обновленных 50 евро. На купюрах изображены более крупно и четко символы, в дизайне используется рельефное изображение и голограмма (портрет финикийской царевны Европы), которая под разными углами меняет цвет. На банкнотах также есть водяные знаки и дополнительные элементы защиты. Цветовая гамма банкнот не изменилась. При этом ЕЦБ сообщил, что новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут.

Компании и рынки

Минэкономики представило Экспортный бренд Украины. В МЕРТ рассчитывают, что с его помощью украинские товары и услуги будут продвигаться на международные рынки. Экспортный бренд Украины базируется на бренде UkraineNow. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, экспортный бренд должен помочь покупателям узнавать украинскую продукцию.

Бизнес в 2019 году ожидает доллар по 30 грн, свидетельствуют результаты исследования Европейской бизнес-ассоциации. "При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$, тогда как на текущий год прогнозы были на уровне 28 грн/$", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. Также более 61% СЕО компаний заявили, что не планируют масштабных инвестиций на 2019 год. В то же время, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. Так, 42% собственников бизнеса ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%. Кроме того, 17% опрошенных прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20% и на 10-20% в долларовом эквиваленте. Как подчеркнула Деревянко, в прошлом году ожидания были более оптимистичными.

Рада утвердила "антикоррупционный" закон для добывающих компаний. За соответствующий проект №6229 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях проголосовали 244 народных депутата. Закон определяет правовые основы регулирования и организации сбора, раскрытия и распространения информации с целью обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции в добывающих отраслях в Украине. Документ разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях.

ГПУ получила доступ к счетам десятков компаний из "группы Приват". Соответствующее решение Печерский районный суд Киева вынес 4 сентября, пишет FinClub. В частности суд предоставил следователям Генпрокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу Приватбанка. Среди них счета Укртатнафты, авиакомпаний Днипроавиа, Роза ветров, аэропорта Днепропетровск, НПК Галичина, 1+1 Продакшн, нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман и других менее известных компаний.

Укрзализныця собралась повысить цены на все виды перевозок. Рост ожидается не менее чем на 12%, сообщил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев. Он уточнил, что в 2018 году Укрзализныця еще не подавала документы на повышение грузовых тарифов, только на их унификацию по классам грузов. "Если мы сможем скорректироваться в этом году, в следующем повышение будет соответствовать приблизительно уровню индекса цен производителей или индекса потребительских цен. Если мы не сможем в этом году провести повышение, в следующем оно будет в два раза больше", – подчеркнул Рязанцев.

Нафтогаз обвинил газсбыты в схемах с субсидиями, заявил глава госхолдинга Андрей Коболев. Нафтогаз подозревает газосбытовые компании в завышении почти в 2 раза показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии. Глава Нафтогаза уточнил, что из поставляемого населению 11 млрд куб. м газа субсидиантам идет 6 млрд куб. м, а значит переход на рыночное ценообразование позволил бы экономить до 3 млрд куб. м стоимостью около $1 млрд.

МАУ запустит три новых маршрута в Европу и Турцию. Как сообщили в компании, с 31 марта 2019 года авиаперевозчик намерен запустить рейсы Киев-София и Киев-Бухарест, а с 15 июня 2019 года – начать летать из Киева в турецкий город Измир. Рейсы в Софию и Бухарест будут выполняться ежедневно. Сейчас полеты на обоих направлениях выполняет Роза Ветров, а МАУ выступает в роли маркетингового перевозчика. Помимо открытия новых направлений в период летней навигации 2019 года МАУ намерена увеличить частоту полетов между Киевом и Будапештом с одного до двух рейсов в день, а также усилить свое присутствие в Днепре, начав выполнять в Киев вместо одного – три ежедневных рейса. Стоимость билетов по всем направлениям стартует от 600 грн в одну сторону.

Экономика Молдовы выросла больше, чем у Украины. Валовой внутренний продукт Молдовы по итогам первого полугодия 2018-го составил 81,8 млрд леев (около $4,8 млрд по текущему курсу), что на 4,5% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальном бюро статистики республики. Для сравнения, рост ВВП Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года.

Россия сможет поставлять газ в Европу по Турецкому потоку не раньше 2022 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, подключение Болгарии к российскому газопроводу и последующий транзит газа по этой трубе в центральную Европу не будут осуществлены ранее, чем через четыре года. "Насколько я понимаю, в Болгарии необходимая инфраструктура не будет готова раньше 2022 года, Сербии также нужно вложить значительные средства, прежде чем она сможет получать газ из второй ветки Турецкого потока", – сказал он.

Цифра дня

$422,5 тыс.

Составила средняя зарплата работника на Уолл-стрит, достигнув максимума за последние 10 лет.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung о полной зависимости Европы от Кремля в случае строительства газопровода Северный поток-2:

"В качестве альтернативы мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими [газовыми украинскими – НВ] транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища".