Картина делового дня 17 сентября: детали нового госбюджета, проволочки SkyUp и конкурент химзаводов Фирташа

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 17 сентября.

Главное

Россия должна вернуть Украине более $1,5 млн за суд по "долгу Януковича". Такое решение принял Апелляционный суд Лондона. Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, речь идет об обязательном возврате до 9 ноября 2018 года ранее уплаченных судебных расходов. Отмечается, что Украина ранее выполнила требование суда. Так, в сентябре 2017 года компания The Law Debenture Corporation, которая представляет, как доверитель (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов.

Кабмин предложил Раде увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум, говорится в законопроекте №9000 О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Так, правительство предлагает установить с 1 января 2019 года минимальную зарплату в размере 4 173 грн, а прожиточный минимум – 1 853 грн. Сейчас украинцы получают в месяц 3 723 грн минимальной заработной платы. А прожиточный минимум составляет 1777 грн.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогах на криптовалюты. Так, законопроект №9083 предлагает прибыль (доходы) физических лиц от операций с виртуальными активами облагать по ставке 5%. При этом, прибыль предприятий от операций с виртуальными активами до 31 января 2024 года будет облагаться ставкой на уровне 5%. А с 1 января 2024 облагаться налогом по базовой ставке – 18%. Инициаторами законопроекта стали 23 народных депутата.

Минфин планирует одолжить на внешнем рынке $3,5 млрд за счет размещения еврооблигаций. Такие показатели заложены в проекте Госбюджета на 2019 год. Срок обращения ценных бумаг, предположительно, составит 5-15 лет. Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 1,5 млрд грн у МБРР и 18,4 млрд грн макрофинансовой помощи от ЕС. Общий объем внутренних заимствований планируется на уровне 202 млрд грн. Кроме того, 272,3 млрд грн планируют выделить на погашение госдолга, 145,2 млрд грн – на обслуживание.

Компании и рынки

Российские банки обжаловали арест акций своих "дочек" в Украине, пишет FinClub. Так, жалобы на решение Апелляционного суда Киева поступили в Кассационный гражданский суд Верховного Суда 14 сентября. Ранее бизнесмен Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине, чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы $160 млн.

ВЭБ инициирует арбитражный процесс против Украины из-за ареста акций ПИБа, сообщили в пресс-службе ВЭБа. Предметом иска будет взыскание российским госбанком с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций.

Курченко отдали крупные предприятия оккупированного Донбасса. Как пишет Радио Свобода, все предприятия, которые были под управлением псевдореспублики, переходят под внешнее управление компании Внешторгсервис, которую связывают со бежавшим в Москву олигархом Сергеем Курченко.

Украина резко сократила экспорт сахара после рекорда в прошлом году, сообщили в отраслевой ассоциации Укрцукор. Так, украинские предприятия в 2017/2018 маркетинговом году (сентябрь– август) экспортировали 560,4 тыс. тонн сахара. Это на 27,2% меньше в сравнении с прошлым маркетинговым годом (769,3 тыс. т). В этом году сезон сахароварения стартовал 31 августа и по состоянию на 14 сентября 13 заводами изготовлено 41,1 тыс. т сахара.

ЕС поддержал транзит российского газа через Украину после 2019 года, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в Брюсселе. По его словам, несмотря на частые и непростые дискуссии по этому вопросу, представители ЕС разделяют общую позицию по санкциям в отношении России. Ранее в РФ заявляли, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Журнал Time второй раз за год сменил владельцев, сообщил издательский дом Meredith Corp, владевший журналом с января этого года. Марк Бениофф и его супруга Линн купили журнал как частные лица за $190 млн. Сделка не связана с компанией Salesforce.com Inc., которая принадлежит семейству. Отмечается, что новые владельцы не станут вмешиваться в редакционную политику Time, этим будет заниматься нынешняя команда журнала. Meredith планирует направить полученные от продажи деньги на погашение задолженностей.

SkyUp перенесла открытие первых регулярных рейсов, сообщил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий в комментарии Liga.net. Авиакомпания собиралась открыть продажу билетов на первые регулярные рейсы в апреле, а затем в июле 2018 года. Теперь ожидается, что SkyUp откроет первые регулярные рейсы в октябре, а программа полетов будет выполняться в зимнюю навигацию (конец октября 2018 - март 2019 гг). Начало регулярных рейсов зависит от поставки самолетов, подчеркнул Хайнацкий, добавив, что сейчас ожидается получение третьего самолета.

Украинская Татра-Юг показала свой первый полностью низкопольный трамвай, сообщили в компании. Разработанный К-1Т206 имеет модульную конструкцию, а также имеет 100% уровень низкого пола. Длина вагона может быть продлена путем добавления секций – в целом до 5 секций. Новую модель планирует представить на международной выставке транспортных технологий InnoTrans в Берлине.

Укрзализныця задумалась о замене части электричек автобусами, заявил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов в интервью Delo.ua. По его словам, приостановка касается курсирования около 20 пригородных поездов, заполняемость которых составляет до 20%.

У ОПЗ и химзаводов Фирташа появился конкурент, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана. Так, в этой стране на побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию завод по производству удобрений Гарабогазкарбамид мощностью до 1,2 млн тонн карбамида в год. Завод также включает газотурбинный генератор для производства электроэнергии и установку по очистке и опреснению морской воды. Ожидается, что новый завод станет крупным экспортером химической продукции. Отметим, что в Украине карбамид производят ОПЗ и азотные предприятия Дмитрия Фирташа.

Цифра дня

29,4 грн/$

Такой курс гривни ожидается на конец 2019 года в проекте закона О Государственном бюджете Украины, подготовленном Кабинетом министров. В настоящее время официальный курс гривни составляет 28,15 грн/$.

Цитата дня

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович о позиции ЕС в вопросе сохранения транзита российского газа в Европу через Украину:

“Мы активно поддерживаем проведение реформ в Украине, и вы знаете, как активно мы работаем для того, чтобы убедиться, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года. Само собой, это вопрос, который будет у нас на повестке дня в течение длительного периода. Но я думаю, что это обеспечит Европе лучшие условия, Европа будет сильнее и увереннее".