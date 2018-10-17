Картина делового дня 17 октября: новый арбитраж против РФ, рост конкурентоспособности Украины и прогнозы бизнеса

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 17 октября.

Главное

Повышение цен на газ для населения перенесли, сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук. Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене еще на две недели – до 27 октября.

Украина готовит новый иск в международный арбитраж против РФ, сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов. ФГВФЛ намерен обратиться в международный арбитраж с иском о взыскании с России компенсации за потерю Дельта Банком инвестиций на территории аннексированного Крыма. Для этого Фонд объявил открытый конкурс на закупку услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах.

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно курса гривни на следующие 12 месяцев, свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанка в третьем квартале текущего года. Стало больше тех, кто прогнозирует обесценение гривни – 90,3%, тогда как во втором квартале – 78,3%. Среднее значение обменного курса прогнозируют на уровне 29,6 грн/$, тогда как во втором квартале прогноз составлял 28,63 грн/$.

Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, свидетельствует Global Competitiveness Index, выпущенный WEF совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners. Страна заняла 83 место, поднявшись на шесть пунктов в сравнении с 2017 годом. В исследовании говорится, что у Украины слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

В Украине упали продажи ценных госбумаг. Как сообщает Министерство финансов, объем продаж долларовых ОВГЗ на аукционах 16 октября составил $41,3 млн, что существенно меньше, чем $127,2 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября. Что касается гривневых облигаций, то на пяти объявленных аукционах спрос был лишь на двух: самых коротких 4-месячных и самых длинных 2-летних.

Компании и рынки

Укртрансгаз модернизирует крупнейшее в Украине хранилище газа, сообщил оператор украинской ГТС. Компания объявила в системе электронных торгов Prozorro соответствующий тендер. Ожидаемая стоимость реконструкции компрессорного цеха №4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица составляет 998 млн грн. Подрядчик должен выполнить все работы до 31 декабря 2019 года.

В комитете Верховной Рады раскритиковали повышение тарифов Укрзализныци, сообщил заместитель председателя комитета Григорий Заболотный. Речь идет о тарифах на перевозку зерновых. По его словам, компания повышает ставки уже в пятый раз за год, причем без каких-либо консультаций с бизнесом, ассоциациями и центральными органами власти. Поднятые почти на 50% тарифы будут стоить аграриям 4,7 млрд грн убытков, добавил Заболотный.

Украина сократила экспорт томатов до минимума за всю историю независимости страны, сообщили в пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации. Так, за январь-сентябрь 2018 года экспортировано лишь 10,7 тыс. тонн томатов, что почти на 30% меньше, чем за такой же период 2017 года. В денежном эквиваленте поставки продукции сократились на 20% и составили около $8 млн. В то же время импорт томатов в Украину с начала года увеличился довольно существенно - в 1,7 раза. За январь-сентябрь 2018 года на внешнем рынке закуплено почти 48 тыс. тонн томатов на сумму $30,8 млн, утверждают в ассоциации.

Илона Маска отстранили от руководства Tesla на три года, пишет агентство Reuters. Американский суд подтвердил мировое соглашение между Комиссией по ценным бумагам и Tesla, согласно которому Маск не сможет занимать пост главы совета директоров на протяжении трех лет. Также Маск должен заплатить $20 млн штрафа.

Американская The Greenbrier нацелилась на украинский рынок, сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик. Производитель железнодорожного подвижного состава изучает украинский рынок в течение нескольких лет и планирует зайти в Украину в недалекой перспективе.

Минэнерго озаботилось кибербезопасностью энергетики Украины, сообщила заместитель министра Наталья Бойко. По ее словам, энергетическая безопасность прежде всего связана с физической безопасностью, развитием инфраструктуры, функционированием системы кибербезопасности энергетических объектов. Сейчас Минэнерго формирует совместную рабочую группу, которая будет работать над законодательной инициативой. В группу будут привлечены различные госорганы.

Сергей Тигипко планирует купить еще один банк, сообщил он на Украинском банковском форуме. "Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк", – сказал учредитель и основной акционер Группы ТАС. Тигипко отметил, что банковская группа не будет сокращать количество отделений.

Польская PGNiG договорилась о поставках газа с американской Venture Global LNG, сообщил глава польской компании Петр Вожняк. Долгосрочный контракт предусматривает поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно на протяжении 20 лет. Газ из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем природный газ из России. Поставки будут проходить по формуле "free on board" – расходы по доставке товара ложатся на продавца.

Teslа приобрела землю для завода в Китае, сообщили в американской компании. Tesla выиграла аукцион, предложив 973 млн юаней ($140 млн) за земельный участок в окрестностях Шанхая. Его площадь составляет почти 865 тыс. кв. м. Еще в августе компания заявляла о планах производства электромобилей в Китае через три года.

Brussels Airlines начала летать в Украину, сообщили в пресс-служба аэропорта Борисполь. Полеты между столицами Бельгии и Украины будут осуществляться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Цифра дня

3,4 млрд человек

Или почти половина населения мира живет менее чем на $5,5 в день, несмотря на общее снижение показателей крайней нищеты, по данным Всемирного банка.

Цитата дня

Первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова об инвестиционной привлекательности украинских банков:

"Система корпоративного управления – это нахождение баланса между интересами акционера, менеджмента банка, регулятора, государства и клиентов финансового учреждения. О восстановлении инвестиционной привлекательности банковского сектора не может идти речи до тех пор, пока в наших банках не произойдут изменения в управлении на ментальном уровне".