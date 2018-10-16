Картина делового дня 16 октября: арест средств Курченко, новый глава ЕБРР в Украине и рекорд добычи нефти в мире

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 16 октября.

Главное

Перенос мобильных номеров стартует с 1 мая 2019 года, сообщила пресс-служба Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации. Согласно решению регулятора, создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, и их подключение к централизованной базе данных госпредприятия Укрчастотнадзор, которое является администратором центральной базы данных услуги, должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Швейцария арестовала средства Сергея Курченко, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Правоохранители установили, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, одно из бывших должностных лиц Брокбизнесбанка получало значительные суммы средств. В Швейцарии удалось установить один из счетов, на который перечислялись преступным путем полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства. В частности арестованы €2 млн, принадлежащих Курченко.

ЕБРР сменил главу представительства в Украине, сообщил бывший управляющий директор в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. Новым главой станет Маттео Патроне, который в настоящее время является директором по Румынии и Болгарии. Патроне представят на новой должности в ближайшие недели.

Конституционный Суд открыл дело о незаконности приватизации метпредприятий Укррудпрома. Решение принято после рассмотрения обращения 54 народных депутатов на предмет конституционности положений закона Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании Укррудпром от 9 апреля 2004 года. Депутаты указывали, что нормы закона существенно ограничивали круг претендентов на приватизацию активов Укррудпрома, что, по их мнению, противоречит Конституции.

Компании и рынки

В Минэнерго перераспределили сферы влияния. Соответствующий приказ подписал министр Игорь Насалик. Так, министр напрямую взял на себя кураторство над департаментом ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса. Также замминистра Наталья Бойко продолжит курировать управление международного сотрудничества, из названия которого убрали "европейскую интеграцию".

Вагиф Алиев нацелился на крупнейшие города Украины. Собственник киевских ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster и Ocean Mall намерен построить "по торговому центру в каждом крупном городе". "Мы уже знаем, в какие города пойдем. Через два года "накроем" все регионы", – заявил он в интервью Интерфакс-Украина.

Китайская CRRC и французская Alstom поборются за локомотивы для Укрзализныци. Представители компаний подтвердили профильному порталу UAprom, что будут участвовать в конкурсе на поставку тяги для украинских железных дорог. Ранее и.о. главы УЗ Евгений Кравцов сообщал, что выбор локомотивов CRRC позволил бы компании в 1,5 раза сэкономить на обслуживании электровозов. По его словам, CRRC предлагает перейти на новую конфигурацию электровозов: вместо двухсекционных 8-осных локомотивов использовать 1-секционные 6-осные. При этом Alstom делает акцент на более мощных локомотивах: двухсекционный восьмиосный электровоз на платформе Prima, который способен вести составы весом до 9 тыс. тонн.

Продажей ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей. Однако, все заявки на участие в торгах были отклонены. Причины отказа не указываются. Стартовая цена продажи лота составляла 18,2 млрд грн ($645,9 млн).

Украина впервые за три года увеличила экспорт арбузов, сообщила пресс-служба крупного западноукраинского оптового рынка Шувар. По данным Госстата, с июля по сентябрь Украина экспортировала более 19 тыс. тонн арбузов. Это на 4% больше, чем за весь прошлый сезон. В Инфо-Шувар заявляют, что экспорт украинских арбузов завершается в октябре, то есть, общий результат текущего сезона будет еще лучшим по отношению к последним годам.

Польская PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии по Газпрому. "PGNiG ступила на юридический путь против Еврокомиссии, обжаловав в суде ЕС ее решение по антимонопольной сделке с Газпромом", - сообщило польское агентство PAP.

Мировая добыча нефти побила новый рекорд, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства International Energy Agency (IEA). Так, в третьем квартале 2018 года объем мирового предложения нефти достиг 100,3 млн баррелей в сутки, а добыча "черного золота" и углеводородов достигла рекордных значений. Также показатель, включающий в себя добычу нефти, газоконденсатной жидкости и биотоплива, а также переработку сырья, на 2,3 млн баррелей превысил показатель аналогичного периода прошлого года, и на 1,3 млн – результат за предыдущий квартал. Увеличение добычи нефти со второго квартала происходило преимущественно в государствах – членах ОПЕК. Страны, не входящие в ОПЕК, увеличат объем добычи нефти в 2019 году еще на 1,7 млн баррелей в сутки, говорится в прогнозе IEА.

Мишель Терещенко продал бизнес по выращиванию льна и ненаркотической конопли. Как сообщил бывший мэр Глухова в интервью изданию iAgro, предприятие купила бельгийская компания. По данным iAgro, это бельгийский партнер, с которым Терещенко начинал льняной бизнес в Украине.

На границе с Польшей построят товарный терминал. Депутат Ковельского районного совета, бизнесмен Юрий Хороших сообщил о планах построить логистический центр для перевалки грузов с железнодорожной станции Ягодин около пропускного пункта Ягодин-Дорохуск на принадлежащем ему участке в 1,5 га. В следующих планах – установка погрузчика для контейнеров 20-40 тонн.

Цифра дня

$5 млрд

Составило отрицательное внешнеторговое сальдо Украины по итогам восьми месяцев (в январе-августе) текущего 2018 года против $3,4 млрд за аналогичный период прошлого года.

Цитата дня

Основатель компании Mandarin Plaza Group бизнесмен Вагиф Алиев в интервью Интерфакс-Украина о том, где берет финансирование для развития своей сети торгово-развлекательных центров:

"Мы берем кредиты и отдаем все, что зарабатываем. У нас кредитный пул от европейских и украинских банков, которые с нами работают много лет. Это технические кредиты: берем, строим. Все, что приходит с нашего бизнеса, со всех торговых центров, также идет на строительство".