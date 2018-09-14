Картина делового дня 14 сентября: госбюджет-2019, выигрыш Украиной апелляции по “долгу Януковича” и €1 млрд финпомощи от ЕС

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 14 сентября.

Главное

Россия проиграла апелляцию в Лондонском суде по "долгу Януковича" на $3 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Так, Апелляционный суд Англии посчитал, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Как сообщили в Минфине Украины, Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов относительно принуждения в полном процессе и по вопросу необходимости постоянной остановки производства. В то же время, Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Как известно, в 2015 году Международный валютный фонд открыл Украине четырехлетнюю программу EFF общим объемом около $17 млрд. Однако всего по программе Украина получила $7,7 млрд.

В JPMorgan Chase назвали сроки начала нового мирового финансового кризиса. Эксперты американского финансового холдинга полагают, что инвесторам стоит закладываться на новый кризис уже в 2020 году. Хорошая новость заключается в том, что он, вероятно, будет менее болезненным, чем предыдущие. А вот плохая новость состоит в том, что снижение ликвидности финансовых рынков со времени турбулентности 2008 года является неизвестной величиной и о ее влиянии трудно судить, считают аналитики. Они отмечают, что во время прошлой рецессии и мирового кризиса значение индекса S&P 500 упало с пика на 54%.

В Англии сняли арест с активов Газпрома, сообщило управление информации российского монополиста. Так, 13 сентября Английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса. Условием отмены приказа стало принятое Газпромом обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года. Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для Газпрома, так как ограничивает его доступ к мировому финансовому рынку.

Госдолг Украины сократился до 63% ВВП в первом полугодии 2018-го, сообщил президент Украины Петр Порошенко на 15-м форуме YES в Киеве. По его словам, также удалось сократить дефицит госбюджета, ВВП страны вырос на 3,6%, а капитальные инвестиции выросли на 26,5%. Банковская система стала стабильной и эффективно функционирующей, добавил Порошенко.

Петр Порошенко оценил возможность дефолта в 2019 году. По его словам, Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу, однако преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволит стране сохранить финансовую стабильность. Он также напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на $26 млрд, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на $20 млрд.

Компании и рынки

H&M открывает второй магазин в Украине, сообщили в компании. Он будет открыт 18 октября в ТРЦ SkyMall. Площадь магазина составит 2,5 тыс. кв. м. В магазине будут представлены линии женской, мужской, подростковой и детской одежды, а также аксессуаров. Кроме того, в магазине будут представлены H&M+ и Sport для женщин. Первый магазин H&M был открыт 18 августа в ТРЦ Lavina Mall.

Газпром отказался от переговоров с Украиной и Евросоюзом. Как сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, представители российского монополиста не приняли участия в трехсторонних консультациях Еврокомиссия-Россия-Украина по газу на экспертном уровне 12 сентября. "К сожалению, со стороны РФ, по какой-то причине, представители Газпрома не приехали на консультацию. Наверное, считают, что это не очень интересно", – сказал он.

Донбассэнерго решило заменить уголь нефтяным коксом, сообщает пресс-служба предприятия. Решение о поставке этого вида топлива принято в связи с дефицитом антрацита и стремительным увеличением его стоимости на мировом рынке. Первая партия нефтяного кокса в объеме 37 тыс тонн уже разгружена в порту назначения. Использовать новый вид топлива планирует Славянская ТЭС.

Украина экспортировала шоколадных изделий на $101 млн, сообщает аналитический отдел Совета по вопросам экспорта продовольствия. Основными покупателями стали США, купив 13,6%, Казахстан - 12,3% и Беларусь - 9%. Другие страны купили 64,9% шоколада. Также аналитики UFEB считают, что экспорт кондитерских изделий из Украины по объему превышает импорт в 7 раз - 55,1 тыс. тонн против 7,9 тыс. тонн.

ОПЗ начал процедуру расторжения договора с компанией Либерти газ из-за невозможности выполнения компанией условий, заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков. В свою очередь в Либерти газ заявляют, что за несколько недель на мировом рынке цена на 1 тыс. куб. м газа выросла на 50% и это очень негативно влияет на экономические показатели предмета договора между предприятиями. На выполнение договора с этой компанией ОПЗ уже уплатил $600 тыс. и 5 млн грн.

На месте терминала B в Борисполе построят новый, сообщил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин в интервью изданию Вести. Он должен появится через 8-10 лет. До этого времени реконструировать терминал не будут, он будет резервным.

Владимиру Омеляну запретили покидать Украину. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева, который отказался назначать залог для министра инфраструктуры и запретил общаться с фигурантами дела. "Это вообще позорная ситуация", - сказал после суда Омелян, добавив, что это препятствует его работе в качестве министра. Отметим, что НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении.

Аэропорт Киев обслужил 2 млн пассажиров с начала года, сообщили в аэропорту. В сравнении с прошлогодними показателями пассажиропоток увеличился более чем на 60%. В целом, аэропорт планирует обслужить до конца 2018 года 2,8 млн пассажиров.

Volkswagen прекратит производство легендарного Жука, пишет американское издание The Wall Street Journal. Немецкий автопроизводитель в 2019 году остановит выпуск Beetle (Жук) на заводе в Мексике - последнем предприятии, которое производит эту машину. Автомобиль присутствовал на мировом рынке 80 лет.

Цифра дня

€1 млрд

Такую сумму Европейский Союз выделил Украине по Четвертой программе макрофинансовой помощи. Первый транш может быть получен уже в этом году.

Цитата дня

И.о. министра финансов Оксана Маркарова прокомментировала выигрыш Украиной апелляции о $3 млрд долга перед Россией в Лондонском суде:

"Единодушные выводы Апелляционного суда оказывают Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения по еврооблигациям на сумму $3 млрд являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению… Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия сделала против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписания, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор".