Картина делового дня 14 ноября: апелляция РФ "по долгу Януковича", госбюджет-2019 и альтернатива криптовалютам

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 13 ноября.

Главное

Россия обжаловала позицию Украины в суде по "долгу Януковича" на $3 млрд, сообщил Минфин РФ. Юрфирма The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на сентябрьское решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

Кабмин одобрил госбюджет-2019 ко второму чтению. Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит бюджета в данном варианте законопроекта остается на уровне 2,3% ВВП. Доработанный законопроект №9000 учитывает изменения поступлений по доходам, в частности, в соответствии с принятым парламентом законопроектом №9260 о повышении ряда рентных и акцизных ставок. Документ также учитывает предполагаемые поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах в соответствии с принятыми изменениями в законодательство.

Кабмин предложил изменить налогообложение ЕСВ. В частности правительственный законопроект предлагает снять верхнюю границу начисления этого налога и ввести регрессивную шкалу, то есть уменьшение ставки взноса для зарплаты, превышающей 25 минимальных (104,3 тысяч грн). "Ставка ЕСВ для заработных плат, которые превышают границу в 104 тыс. грн, будет уменьшаться до 5% для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат", - сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях. Наряду с этим будет усилена ответственность за неуплату ЕСВ.

Санкции России против Украины оказались неполноценными, пишет российский Интерфакс. Как отметил источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ, российские ограничения, принятые в начале ноября, не вводят прямого запрета на поставки товаров от подпавших под санкции компаний. Таким образом, физические поставки в Россию продукции, произведенной попавшими под санкции компаниями Украины, могут осуществляться и сейчас, если стороны используют модель расчетов, не нарушающую режим ограничений. Для того чтобы товары от санкционных украинских юридических лиц начали тормозить на таможне, необходим отдельный документ.

Введение накопительного уровня пенсий решили отложить на год. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Утвержденный правительством законопроект предполагает, что перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования вводится с 1 января 2020 года вместо аналогичной даты 2019 года.

Новости компаний и рынков

Нафтогазу пришлось отложить привлечение $1 млрд, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой источник на финансовом рынке. По его словам, размещение 5-летних еврооблигаций отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В то же время он отметил, что Нафтогаз не отказался от выпуска ценных бумаг, и может в любой момент вернуться на рынок, в том числе спустя несколько дней, если рыночная конъюнктура резко изменится. Другой источник не смог подтвердить эту информацию. По его сведениям решение будет приниматься 14 ноября. Ориентир доходности для евробондов Нафтогаза составил 10,9%, сообщили накануне источники.

Приватбанк запустил ипотеку для бизнеса, сообщила пресс-служба финучреждения. Банк предлагает взять коммерческую и жилую недвижимость в кредит с целью использования в коммерческих целях. Ипотека предусматривает оплату до 75% стоимости недвижимости за счет кредитных ресурсов. Под программу попадает покупка коммерческой недвижимости на сумму от 500 тыс. грн (магазины, здания под склад или базу), а также жилой недвижимости.

Киев запланировал масштабную модернизацию теплосетей столицы. Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, в следующем 2019 году столичная администрация планирует выделить на эти цели около 500 млн грн. По его словам, в течение осени 2018 года городские власти заменили 24 км теплосетей.

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский может стать новым главой WOG. По данным источников Экономической правды, Пивоварский стал советником вр.и.о. гендиректора сети Михаила Романова. По словам собеседника издания, не исключено, что с этой должности бывший министр пересядет в кресло генерального директора. Возглавлявший ранее компанию Сергей Корецкий ушел из занимаемой должности в конце октября, чтобы развивать собственные проекты.

СБУ пришла с обысками в винницкую IT-компанию Letyshops, сообщает профильный портал Ain.ua. Обыски проходят одновременно в офисе компании и в квартире директора и собственника компании Игоря Гнатовского. По данным главы Винницкой IT-ассоциации, сотрудники Киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева.

МХП начал следить за эмоциями сотрудников. Агрохолдинг, являющийся крупнейшим производителем курятины в Украине, ввел мониторинг эмоций сотрудников для повышения продуктивности труда, сообщил глава правления компании Юрий Косюк. По его словам, исследования доказали, что счастливые люди более высокопродуктивные. С несчастными сотрудниками МХП плотно работают психологи и сотрудники HR, которые пытаются исправить ситуацию. В случае отсутствия изменений этих людей заменяют.

Антимонопольный комитет оштрафовал Артемсоль на 13,4 млн грн за монополизм, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что госпредприятие с января 2015 по март 2017 года злоупотребляло своим монопольным положением и создавало покупателям препятствия в доступе к рынку.

"Группу Приват" обвинили в противодействии расследованию дела о согласованных действиях АЗС, сообщил глава комитета Юрий Терентьев. В качестве примера глава АМКУ привел иск, поданный одним из ответчиков, в соответствии с которым судья Административного суда Киева остановил действие представления с предварительными выводами и запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути. По его словам, комитет в дальнейшем планирует обжаловать такие решения.

МВФ предложил центробанкам по всему миру создать альтернативу криптовалютам, заявила гендиректор Фонда Кристин Лагард. По ее словам, цифровая валюта, выпущенная центральным банком, была бы ответственностью государства, а не частной фирмы. Она также добавила, что центробанки в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае "серьезно рассматривают" предложения о цифровых валютах.

Цифра дня

$3,5 млрд

Столько за девять месяцев 2018 года составило отрицательное сальдо внешней торговли. Это на 2,4 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,1 млрд).

Цитата дня

Глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк о нововведениях в HR-политике компании:

“Мы мониторим эмоции. Все сотрудники находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными”.