Картина делового дня 12 ноября: обвал евро, иск к Газпрому и дело против мобильных операторов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 12 ноября.

Главное

Стокгольмский арбитраж объединил два иска Газпрома и Нафтогаза, говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российского монополиста. Так, арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск Газпрома о расторжении транзитного контракта через Украину и иск Нафтогаза о пересмотре тарифа на $12 млрд. Газпром еще в марте предложил Нафтогазу "восстановить баланс интересов", якобы нарушенный решением арбитража о контракте на транзит, который обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС. В свою очередь Нафтогаз подал против Газпрома новый иск с требованием пересмотреть условия тарифа на транзит.



Укргаздобыча подала иск к Кабмину на 57 млрд грн, говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева об открытии производства. Компания просит взыскать 56,8 млрд грн, которые она недополучила вследствие выполнения специальных обязательств по поставке газа (ПСО). Укргаздобыча отмечает, что была лишена возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам и при этом недополучила от правительства компенсацию в этой сумме. Ранее Нафтогаз через суд потребовал от Кабмина компенсацию 6,6 млрд из-за цен на газ для населения.

Украина потратит всего $50 на взыскание с Газпрома $6 млрд штрафа за рубежом. Как говорится в тендерной документации Министерства юстиции, Украина заплатила $50 французской фирме Shearman & Sterling LLP за юридическое консультирование в вопросе взыскания с российского монополиста 172 млрд грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины. Юрфирма отказалась от стандартной схемы почасовой оплаты и сама попросила "фиксированный гонорар". Ведомство оштрафовало Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины еще в 2016 году. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Новости компаний и рынков

АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов. Как сообщила государственный уполномоченный Мария Процишин, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по итогам изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – расчетного периода в тарифных планах с месяца на 28 дней. По мнению АМКУ, установленый операторами 4-х недельный (28 дней) расчетный период является "спорным".

Курс евро к доллару упал до минимума за год, опустившись ниже отметки $1,13. Причиной такого падения стали опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии. Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit. В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза. Эксперты прогнозируют, что если уровень $1,13 будет пробит, "первой целью внизу" будет $1,118, а затем и $1,1.

США заинтересовались добычей газа в Украине, стало известно после встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с министром энергетики США Риком Перри, который прибыл с визитом в Киев. Штаты готовы обсудить с Украиной кооперацию в сфере газодобычи. В свою очередь Кабинет министров Украины предлагает американской стороне активно участвовать в обсуждении возможностей совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС), в приватизации энергообъектов, в модернизации угольной отрасли. США сейчас являются страной номер один по добыче нефти и газа, подчеркнули в правительстве.

Французская Alstom предлагает Укрзализныце свои электровозы Prima, сообщил старший вице-президент представительства Alstom в Европе Жан Лука Ербаччи. Свое предложение по обновлению электровозного парка Alstom готова представить в ближайшие недели. Оно будет включать не только локомотивы – как грузовые, так и пассажирские, – но и программу локализации с поэтапным увеличением ее уровня, а также финансирование. Локомотивы Prima T8 могут тянуть до 9000 тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч. По данным Укрзализныци, к настоящему времени ее эксплуатационный парк электровозов составляет около 800 единиц. Их средний возраст – 39,2 года, износ – 92%.

Госкомпания Сумыхимпром купила газ у компании Дмитрия Фирташа без проведения аукциона, говорится в документации ProZorro. Госпредприятие заключило соглашение с компанией Статус-Трейд о поставках природного газа на 95,8 млн грн по цене, меньшей чем октябрьский промышленный тариф Нафтогаза. Закупку Сумыхимпром провело без аукциона в ProZorro, обнародовав лишь отчет о заключенной сделке. Всего с сентября 2016 года завод таким образом подписал договоров на 2,1 млрд грн из общей суммы сделок в 2,9 млрд грн. Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в 200 тыс. грн, после которого нужно проводить открытые торги на одной из авторизованных в ProZorro площадках. При этом параллельно предприятие все же проводило другие закупки путем аукциона в ProZorro.

Суд запретил компаниям Северного потока платить Газпрому, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций российского монополиста. Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream и Nord Stream 2 совершать любые выплаты Газпрому в рамках обеспечительных мер по иску Нафтогаза Украины. С учетом запрета, все выплаты от этих компаний Газпрому будут перенаправлены швейцарским приставам. Также сообщается, что США не исключают введение санкций против компаний, связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

Беларусь задумалась о строительстве порта на границе с Украиной, заявил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Сейчас рассматривается возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной для выхода Беларуси в Черное море. Проектом уже заинтересовался турецкий инвестор – компания Derin Shipping & Trading Co. Благодаря речному порту Беларусь сможет транспортировать калийные соли, нефтепродукты, гранит с глушкевичского месторождения, мясо-молочную продукцию, машиностроительную технику. Украина уже подтвердила техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары в Гомельской области.

На украинские дороги потратили рекордные 50 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его данным, за текущий год было инвестировано 32,6 млрд грн в дорожное строительство напрямую с Дорожного фонда, а с учетом других источников финансирования – почти 50 млрд грн. Госбюджет-2018 год предусматривает на государственный дорожный фонд объем расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. В 2017 году в Украине было реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог.

ДТЭК сократил производство электроэнергии, но увеличил ее экспорт за рубеж, говорится в сообщении энергохолдинга на Ирландской фондовой бирже (ISE). По итогам первых 9 месяцев этого года производство (отпуск) электроэнергии сократилось на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 25,1 млрд кВт-час. В то же время ее экспорт за рубеж увеличился на 6,7%, до 4,3 млрд кВт-час. На показателях выработки электроэнергии отразилось снижение производства электроэнергии ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго на 10,9%, или почти 2,2 млрд кВт-ч. Изменение вызвано прекращением с марта 2017 года управления Зуевская ТЭС, окончанием с 31 июля 2018 года действия договора на управление киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Цифра дня

$1 млрд

Заработал китайский интернет-ритейлер Alibaba за первые 85 секунд распродажи 11 ноября – в День холостяков. В общей сложности за этот день покупатели потратили $30,8 млрд.

Цитата дня

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул условия для подписания госбюджета-2019:

"Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается. И это не просто мой призыв, а это принципиальная позиция относительно формирования бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркну отдельно: если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу – сделаю то, чего никогда не делал".