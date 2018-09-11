Картина делового дня 11 сентября: первый локомотив General Electric, препятствия для инвесторов и шаг к возврату горячей воды Киеву

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 11 сентября.

Главное

Кабмин сделал прогноз роста цен в 2019 году. Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, правительство считает, что инфляция в следующем году будет ниже 10%. По его словам, также планируется уменьшить предельный дефицит с 2,4% до 2,2%. Гройсман заверил, что проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября Кабмин передаст на рассмотрение Верховной Рады.

Инвесторы рассказали, почему им трудно работать в Украине. Согласно опросу, проведенного украинской инвесткомпанией Dragon Capital и ЕБА, широкомасштабная коррупция и отсутствие доверия к судебной системе третий год подряд являются основными преградами для инвестирования в Украину. Среди других препятствий – нестабильная валюта и финансовая система, монополизация власти олигархами и конфликт интересов между политиками и бизнесом, а также военный конфликт с Россией. В первую очередь бизнес ожидает от власти более активной борьбы с коррупцией.

Первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск, сообщил и. о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов. Также в Украину 7 сентября был отправлен второй локомотив TЭ33AC. По словам Кравцова, его прибытие ожидается 25 сентября. Отметим, что соглашение между Укрзализныцей и американской корпорацией на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка Укрзализныце 30-ти магистральных тепловозов.

Совет Нацбанка утвердил основы денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу, сообщил член совета Василий Фурман. Текст основ денежно-кредитной политики пока не обнародован. Прошлогодняя денежно-кредитная политика предусматривала, что среднесрочная цель по инфляции (прирост индекса потребительских цен в годовом измерении) составит 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п. и будет достигаться в течение 2018-2020 годов.

Киев примет долги Киевэнерго перед Нафтогазом для того, чтобы вернуть горячую воду жителям города. За такое решение проголосовало 76 депутатов. Киевтеплоэнерго примет долги Киевэнерго при условии, если последняя передаст коммунальному предприятию источники для компенсации этого долга. Новый поставщик тепла столицы сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства, а основную сумму – за счет передачи долгов потребителей перед Киевэнерго.

Компании и рынки

В Украине восстановил работу мусоросжигательный завод Энергия, сообщили в Киевской городской госадминистрации. Завод снова начал принимать твердые бытовые отходы. После ежегодного планового ремонта оборудование готово к работе зимой – превращать отходы на полезную энергию для обеспечения киевлян теплом и горячей водой.

Ин Тайм открыла новый сортировочный терминал во Львове, сообщили в пресс-службе службы доставки. Терминал площадью 1,8 тыс. кв. м. обладает высокой пропускной способностью – более 200 тонн в сутки. В компании отмечают, что его открытие поможет сократить сроки доставки не только в западном регионе, но и по всей Украине. Пропускная способность терминала составляет более 60 автомобилей в сутки. Это первый крупный проект компании на Западной Украине.

PGNiG продлила договор с Укртрансгазом на хранение газа в подземных хранилищах, сообщила пресс-служба украинской компании. Изначально договор с польской энергетической компанией был подписан в 2017 году. Как отметили в Укртрансгазе, его продление свидетельствует о "заинтересованности польской компании в присутствии на рынке газа Украины. До конца 2018 года ожидается подписание контрактов с рядом ведущих немецких трейдеров на хранение газа в ПХГ Украины.

Завод Коблево построит собственный цех для шампанизации вин, сообщила председатель правления Коблево Вера Козливская. Строительство цеха по производству игристых вин началось еще в 2013 году, однако процесс пришлось отложить из-за сложной экономической ситуации. Группа компаний Баядера Групп оценивает в €7 млн инвестиции в завершение строительства цеха. Завершить строительство компания рассчитывает не ранее, чем через два года. На данный момент игристые вина компании производятся на арендованных мощностях в Одессе.

Украинский экспорт зерна упал впервые за пять лет, сообщили эксперты аналитического центра Украгроконсалт. В 2017/18 сезоне экспорт уменьшился на 9,6% в сравнении с сезоном ранее. Причиной является сокращение урожая. Экспорт пшеницы, который показывал неуклонно растущий тренд на протяжении прошедших 6 лет, снизился на 2% с рекордного показателя в 2016/17 сезоне. Закупки ячменя остались на уровне прошлого года. Однако Украина не смогла в полной мере реализовать экспортный потенциал кукурудзы из-за конкуренции с южноамериканским предложением.

IKEA откроет первый магазин в киевском ТРЦ Ocean Mall, пишет liga.net, ссылаясь на трех собеседников на столичном рынке коммерческой недвижимости. Согласно их информации, шведская компания по производству товаров для дома уже договорилась о партнерстве с компанией Вагифа Алиева. IKEA арендовала около 4 тыс. кв. м в ТРЦ, который в следующем году откроется рядом с Ocean Plaza. Кроме того, переговоры продолжаются еще с несколькими ТРЦ.

Nordica прекратит полеты из Таллинна в аэропорт Киев в Жулянах, передает отраслевой портал avianews. Последний рейс из аэропорта Киев в Таллинн будет выполнен 17 сентября. После этой даты эстонская авиакомпания продолжит совершать рейсы только в аэропорт Борисполь. Nordica пока никак не прокомментировала решение о прекращении полетов в аэропорт Жуляны. Также с 28 октября в аэропорт Борисполь решила перейти арабская flydubai, выполняющая рейсы из Дубая в аэропорт Киев им. Сикорского.

Starbucks отказался заходить в Украину из-за достаточно дорогой продукции для потребителя, заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в эфире Радио НВ. По ее словам, на сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет. “Если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", - сказала она

Emirates Airlines повысит цены на билеты с вылетом из Украины, сообщили в авиакомпании. С 12 сентября цены на билеты на все свои международные направления подорожают из-за роста цен на нефть. Тарифы с вылетом из Украины будут повышены на $30 в обе стороны для эконом-класса и на $200 в обе стороны для бизнес- и первого класса. Фактическим перевозчиком на маршрутах Киев-Дубай и Одесса-Дубай выступает авиакомпания flydubai, которая подвозит пассажиров в Дубай для дальнейшей пересадки на рейсы Emirates.

Саудовская Salic близка к приобретению украинского агрохолдинга Мрия, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой. По данным агентства, арабский инвестиционный фонд в Украине обрабатывает около 45 тыс. га, которые прилегают к землям Мрии. Вследствие поглощение земельного банка Salic в Украине может возрасти более чем до 200 тыс. га. Генеральный директор украинского агрохолдинга Саймон Чернявский отказался от комментариев.

Цифра дня

63,1 млн тонн

Такой новый прогноз урожая зерновых культур сделало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на 2018 год, повысив его на 5%, что является рекордом.

Цитата дня

Мэр Киева Виталий Кличко о принятии городом долгов Киевэнерго перед Нафтогазом:

"Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам – исполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Сегодня мы говорим об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации, а также о списании всех штрафов".