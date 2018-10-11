Картина делового дня 11 октября: повышение тарифов на тепло, лучшие регионы для бизнеса и массовые обыски СБУ

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 11 октября.

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В Украине назвали самые комфортные регионы для ведения бизнеса. Так, согласно рейтингу Regional Doing Business 2018, первое место заняла Винницкая область, которая набрала 334 балла, с небольшим отрывом от нее Ивано-Франковская - 332 балла. Третье место досталось Житомирщине – 313 баллов. Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600. Рейтинг проводился по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей. Оценивались 6 направлений взаимодействия бизнеса с властью: создание предприятия, уплата местных налогов, получение разрешений на строительство, оформление земельного участка под объект недвижимости, присоединение к электросетям, качество электронных сервисов.

В Украине поднимут тарифы на тепло и горячую воду, сообщила глава Нацкомиссии по энергетике Оксана Кривенко. Новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабмином цены на газ для населения. То есть, если решение о повышении цены на газ примут в октябре, то тарифы будут установлены с 1 декабря. Соответственно счета будут выставлены в январе 2019 года, добавила Кривенко.

Инфляция в Украине в сентябре оказалась выше прогноза Нацбанка. Как отметили в пресс-службе регулятора, инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках.

Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов и отменил книги учета, свидетельствует опубликованный в Официальном вестнике приказ №773. Теперь регистрация и перерегистрация РРО разрешена по одному заявлению. Также документ устанавливает электронный обмен информацией между ГФС и Центром сервисного обслуживания при регистрации РРО. Использование книг учета предусматривается только в случае неисправности РРО. Приказ вступил в действие с 1 октября 2018 года.

Компании и рынки

СБУ проводит обыски в офисах фондовых компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. Как пишет профильный портал StockWorld со ссылкой на несколько источников, обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как Арт-Капитал, УНИВЕР, Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа. По данным СБУ, компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета". Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

Нацбанк готовится создать условия для перехода небанковских учреждений в категорию банков, сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова. "Компании растут: мы сегодня видим кредитные союзы, которые уже больше, чем некоторые небольшие банки, поэтому для них такую возможность нужно предусмотреть", - сказала Рожкова. По ее словам, для тех учреждений, которые захотят развиваться и перерегистрироваться в банки, будет действовать переходной период. Также отмечается, что уставный капитал нового банка должен составлять минимум 500 млн грн.

Нацбанк упростит надзор за некоторыми финкомпаниями, сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова. Так, на ломбарды, лизинговые компании, факторинговые и финансовые компании не будут распространяться жесткие пруденциальные требования относительно капитала и ликвидности. По словам Рожковой, основным законом для них будет закон о защите прав потребителей.

СБУ и прокуратура разоблачили махинации топ-менеджмента известной финкомпании, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным правоохранителей, топ-менеджмент частной кредитной компании использовал персональные данные граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний. В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Банки в сентябре стали активнее кредитовать население, свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины. Кредиты активно предоставляли корпоративному сектору – их объем в гривне вырос на 1,1% – до 485,7 млрд грн, а в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 1,3%, до $14,7 мдрд. Объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% – до 127,4 млрд грн. В целом, кредитный портфель банков в нацвалюте увеличился на 1,1% - до 614,6 млрд грн.

МВФ выступил против повышения гарантий по вкладам, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. По его словам, Фонд гарантирования вкладов планирует в 2019 году увеличить гарантированную сумму выплат с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн, однако не все поддерживают это.

Aegean Airlines приостановит регулярные полеты в Украину, свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика. Регулярные рейсы по единственному маршруту авиакомпании в Украину Киев-Афины не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года. Ожидается, что в дальнейшем греческая авиакомпания возобновит полеты с текущей частотой два раза в неделю. Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году.

Приватбанк решил сократить сеть отделений до 2 тыс. до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе банка. При этом, банк планирует до конца года увеличить сеть банкоматов на 125 единиц – до 7 263, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 2 000 и составит в целом 170 000 устройств. По состоянию на 1 октября сеть отделений Приватбанка составила 2 038.

Цифра дня

$927 млн

Такая сумма была украдена с криптобирж в ходе кибератак за 9 месяцев 2018 года, свидетельствуют данные отчета аналитической компании Cipher Traceв. Это на 250% больше, чем за весь 2017 год.

Цитата дня

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью ЭП рассказала о том, почему наша страна не может себе позволить сойти с пути реформ:

“Украина еще не отошла от кризиса 2014-2015 годов. Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов. Если рост ВВП страны будет на том же уровне, то чтобы догнать соседние европейские страны, например Польшу, Украине понадобится еще сто лет. Для того, чтобы ВВП рос, нужны реформы в экономике. За последние четыре года было сделано очень много и сейчас не время останавливаться”.