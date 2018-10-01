Картина делового дня 1 октября: стабильная валюта, прибыль госкомпаний и ограничения от Укрзализныци

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 1октября.

Главное

Нацбанк заявил о стабилизации на валютном рынке. Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора, стабилизация стала результатом снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке, где возобновилось преобладание предложения наличной валюты со стороны населения над спросом.

ТОП-100 крупнейших госкомпаний Украины по итогам 2017 года получили 44,4 млрд грн прибыли, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это на 38,5% больше показателя 2016 года. Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила более 1,5 трлн грн, что почти на 5% больше, чем на конец 2016 года. Наиболее прибыльными компаниями стали Нафтогаз Украины с чистой прибылью 39,3 млрд грн, Администрация морских портов – 3,6 млрд грн, Центрэнерго – 1,9 млрд грн, Укрэнерго – 1,6 млрд грн и аэропорт Борисполь – 1,7 млрд грн.

Иностранные инвесторы смогут выйти на украинский рынок госзаймов в первом квартале 2019-го. Как сообщила пресс-служба Нацбанка, регулятор и международная расчетно-клиринговая организация Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг. Это повысит ликвидность госбумаг и их привлекательность на международных рынках. Отметим, что еще в феврале этого года предполагалось, что выход Clearstream на украинский рынок госзаймов может произойти “в ближайшие месяцы”.

Украина сократила дефицит платежного баланса, сообщила пресс-служба Нацбанка. Так, дефицит текущего счета платежного баланса в августе уменьшился до $601 млн. В июле этот показатель составлял $1,1 млрд. Этому способствовало прежде всего существенное замедление годовых темпов роста импорта товаров, которое было более существенным в сравнении с замедлением роста экспорта, отметили в регуляторе. В январе-августе дефицит текущего счета составил $2,1 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года дефицит составлял $833 млн. При этом, платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне $27 млн.

Остатки средств на Едином казначейском счете сократились, сообщили в Госказначействе. Так, к началу октября они составили 21,4 млрд грн против 27 млрд грн на начало сентября. Год назад на ЕКС было в 2,8 раза больше средств – 60 млрд грн. За сентябрь 2017-го они сократились на 3,1 млрд грн. Согласно данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в сентябре этого года увеличились на 3,7 млрд грн и составили 52,9 млрд грн.

Компании и рынки

В Борисполе построили платформы для скоростной ж/д линии из Киева, сообщил профильный портал avianews. В аэропорту уже построены две высокие платформы с пандусами для приема поездов. Конечная остановка экспрессов будет находиться примерно в 200 метрах от входа в терминал D. Пока неизвестно, будет ли построен переход между платформами и крытым аэровокзальным комплексом. Запустить поезда на маршруте планируется до конца 2018 года.

Из Польши стали переводить больше денег в Украину, свидетельствуют данные Нацбанка. В апреле-июне этого года переводы из этой страны выросли на 13,8% – до $890 млн. Польша является лидером денежных переводов в Украину. Второе место занимает Россия – объем переводов оттуда составил $346 млн против $357 млн за тот же период 2017-го. Тройку лидеров замыкает США – объем переводов вырос на 29,9% – до $213 млн. Всего за отчетный период объем частных денежных переводов в Украину вырос на 24,6% – до $2,8 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Украина увеличила запасы газа в хранилищах почти в 2,2 раза, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы – компании Укртрансгаз.Так, с момента начала закачки 8 апреля запасы природного газа в подземных хранилищах выросли 7,4 млрд куб. м до 16,2 млрд куб. м. По состоянию на 29 сентября заполнение хранилищ оставляет 52%. Кабинет министров ожидает, что запасы газа в хранилищах к 1 ноября составят 17 млрд куб. м.

Укроборонпром решил избавиться от части активов, сообщила пресс-служба госконцерна. Уже сформирован перечень предприятий, которые будут передаваться в Фонд государственного имущества Украины. В список попали непрофильные предприятия, которые занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили всякое производство. На первом этапе планируется передать около десяти предприятий, на которых суммарно в штате находится около 300 работников.

Укрзализныця запретила поставки лома для ArcelorMittal Кривой Рог, сообщили в пресс-службе компании. Запрет обусловлен необходимостью минимизировать потери Укрзализныци от неэффективного использования вагонов меткомбинатом. По данным компании, ArcelorMittal сверхурочно задерживает на своих подъездных путях в ожидании выгрузки свыше 2 тыс. вагонов, в том числе более 600 вагонов Центра транспортной логистики, из-за чего Укрзализныця теряет значительные доходы.

Нацбанк подозревает банк Сергея Тигипко в нарушении законодательства, сообщили в регуляторе. НБУ решил, что руководители ТАСкомбанка не соответствуют требованиям законодательства из-за осуществления банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Регулятор обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами в наличной форме 3,9 млрд грн со своих текущих счетов на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц. При этом банк установил этим клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом финучреждения.

Украина почти вдвое нарастила экспорт грецких орехов, сообщила замминистра агрополитики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева. За семь месяцев этого года экспорт ореха составил $67,1 млн, что на 83% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В прошлом году Украина экспортировала грецкий орех на $100,8 млн, что на 27,5% больше, чем в 2016 году. Больше всего украинских орехов в 2017 году покупали страны ЕС ($61,7 млн) и Азии ($23,2 млн).

Интернет-магазин Rozetka откроет новый магазин в Одессе, свидетельствуют данные консалтинговой компании Colliers International Украина. Rozetka арендовала 1,8 тыс. кв. м в ТРЦ FontanSky. Первый магазин интернет-магазина в Одессе открыли в конце августа этого года на территории крупнейшего жилмасива Поселок Котовского. Прежде две офлайновые точки у магазина были только в Киеве.

США, Канада и Мексика заключили новое соглашение вместо NAFTA, заявили торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Новый торговый договор – USMCA – заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле. Он предоставит рабочим, фермерам и предприятиям соглашение высоких стандартов, что приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в регионе.

Цифра дня

1,5 тыс. предприятий

Станут крупными налогоплательщиками в 2019 году, что на 136 компаний больше, чем в текущем.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о госбюджете-2019:

“Проект Государственного бюджета на 2019 сохраняет приоритеты и программы, которые уже реализуются. Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. [...] Единственный вопрос, который беспокоит, – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение”.