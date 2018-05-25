Капитальные инвестиции в Украину выросли более чем на треть

В первом квартале 2018 года (январь-март) капитальные инвестиции в Украину увеличились на 37,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 89 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,2% общего объема.

Весомые доли капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства - 49,3% всех инвестиций, в здания и сооружения - 38,2%.

На капитальный ремонт активов направлено 5 млрд грн капитальных инвестиций, что составило 5,7% от общего объема.

Напомним, что капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 22,1% в сравнении с 18% в 2016 году - до 412,8 млрд грн.

Капитальные инвестиции - затраты на приобретение новых (а также тех, которые были использованы), изготовленных собственными силами для собственного использования материальных и нематериальных активов, затраты на капитальный ремонт и модернизацию.