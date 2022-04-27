Канцлер Австрии опроверг «фейки российской пропаганды»: OMV продолжит платить за газ в евро 27 апреля, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер, канцлер Австрии (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжит платить за газ в евро, несмотря на требования российского диктатора Владимира Путина об оплате в рублях.

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Сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями российской пропаганды».

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«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», — написал Нехаммер в Twitter.

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

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