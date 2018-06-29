Канада введет таможенный налог на американскую продукцию

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Министр иностранных дел Канади Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канади Христя Фриланд

В июле Канада введет пошлины на импорт некоторых товаров из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Канади Христю Фриланд.

Сообщается, что пошлины будут введены на йогурты, кофе, туалетную бумагу и спальные мешки. Ставка новых ввозных пошлин на некоторые американские товары составит 15% и 25%. Отмечается, что общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 12,6 млрд долларов.

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", – заявила Фриланд.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). 

Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации.

Позже Белый дом отменил пошлины на сталь и алюминий для ряда стран.

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