Поддержка не словом, а делом. Канада предоставит Украине кредит на $1,8 млрд и профинансирует гуманитарную помощь

29 марта, 10:24
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Новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Канада в 2023 финансовом году намерена предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда.

Об этом говорится в проекте бюджета страны.

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Новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ. Эта сумма предназначена для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и профинансировать социальные, в том числе медицинские услуги.

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Кроме того, как сообщает CBC, отдельно анонсировано выделение 84 млн канадских долларов (около $62 млн) на дополнительную прямую гуманитарную помощь Украине в следующем финансовом году. Деньги будут взяты из текущего бюджета министерства иностранных дел и международной торговли Канады и пойдут на оказание психологической помощи, обезвреживание мин и другие мероприятия.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил Канаду за поддержку.

«Финансовый вклад Канады поможет нам поддерживать экономическую стабильность и помогать украинцам, пострадавшим от развязанной Россией войны. Вместе к победе!», — заявил премьер.

В пятницу, 24 марта, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещали продолжать поддержку Украины и договорились углубить сотрудничество.

«Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада и дальше будет твердо стоять на стороне Украины, чего бы это стоило. Вместе мы — партнеры, на которых Украина — и мир — могут рассчитывать», — сказал Трюдо.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Кредиты Кредит МВФ Канада Гуманитарная помощь

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