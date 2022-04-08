Деньги на борьбу с Россией. Канада может выделить украине более миллиарда долларов помощи и кредитов 8 апреля, 03:25 Цей матеріал також доступний українською Канада может выделить Украине дополнительную помощь (Фото:Jason Hafso/Unsplash)

Канада может выделить Украине еще 1 млрд канадских долларов кредитов и 500 млн канадских долларов военной помощи. Это предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год.

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Проект федерального бюджета Канады на 2022 год, который стартует с 1 июля, предполагает выделение Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов, передает Интерфакс-Украина.

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«Канадцы поддерживают храбрый народ Украины, который борется за свою жизнь, за свой суверенитет, за свою и за нашу собственную демократию», — отмечается в преамбуле бюджета.

Канада предложит Украине кредиты на 1 млрд канадских долларов через новый управляемый счет в МВФ, чтобы правительство могло продолжать свою деятельность.

Согласно документу, в начале этого года Канада объявила о расширении операции UNIFIER — миссии канадских вооруженных сил по обеспечению военной подготовки украинских сил, а также о предоставлении военной помощи на сумму более 90 млн канадских долларов.

«В бюджете на 2022 год предлагается выделить дополнительно CAD500 млн в 2022—2023 годах для оказания дополнительной военной помощи Украине», — указывается в проекте.

Канада уже предоставляет военную помощь Украине — как летальную, так и нелетальную. В партнерстве с союзниками Канада также делится разведывательными данными и оказывает поддержку в повышении кибербезопасности Украины.

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Также в проекте бюджета на 2022 год объявлено о намерении правительства Канады уточнить полномочия министра иностранных дел по конфискации и распоряжению активами, принадлежащими физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.

Ранее канадским компаниям запретили заключать какие-либо договоры на страхование российских и белорусских летательных средств.

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