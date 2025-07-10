«Достаточно назвать одну цифру». Туск рассказал, сколько потратила Польша из-за российской агрессии против Украины

Дональд Туск, премьер-министр Польши, рассказал, сколько его страна потратила в ответ на российскую агрессию против Украины (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Страна надеется, что общими усилиями удастся прекратить эту войну, и тогда Польша готова играть особую роль в процессе восстановления. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сейчас не время перечислять все, что мы сделали. Думаю, достаточно назвать одну цифру — 25 млрд евро. Это то, что Польша уже потратила в ответ на агрессию России, предоставляя гуманитарную помощь, поддержку беженцам и военную помощь», — сказал Туск

По его словам, инвестиции Польши в поддержку Украины также были сделаны в собственную инфраструктуру: дороги, железные дороги и логистику, которые могут быть использованы для помощи Украине.

Туск отметил, что через Польшу в Украину поступает 90% военной и гуманитарной помощи, а также 30% импорта.

«Польский и украинский бизнес уже пользуется преимуществами специальных инструментов страхования и финансирования, которые вызвали огромный интерес у наших партнеров. Транспорт, торговля, инвестиции — это треугольник, на котором мы строим восстановление. Потому что восстановление Украины также означает ее соединение с Европой», — сказал премьер Польши.

«Вот почему я должен подчеркнуть, что мы сейчас находимся в решающий момент. То, что мы делаем сейчас, определит, где мы будем через год», — подытожил Туск и выразил надежду, что через год война уже прекратится.

Ранее сообщалось, что Польша модернизирует инфраструктуру логистического узла Славков (Euroterminal Slawkow) на юго-западе страны, что позволит значительно увеличить его перевалочные мощности и тем самым сделает хаб крупнейшим в ЕС.