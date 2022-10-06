«Сражается за ценности союзников». Украине требуется не менее $12 млрд международной помощи до конца года — Тимоти Эш 6 октября, 15:24 Тимоти Эш, британский экономист, эксперт Chatham House (Фото:T24 / Twitter)

До конца 2022 года Украине потребуется свыше $12 млрд международной финансовой помощи, чтобы избежать экономического кризиса, который нанесет огромный ущерб ее военным успехам.

Об этом в статье для Chatham House пишет Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по вопросам Украины.

Он обращает внимание, что несмотря на войну, которая охватила четверть территории Украины, ее экономика все еще справляется с трудностями: гривня обесценилась на треть, но не рухнула; банковская система устояла; НБУ смог создать резервы в размере около $29 млрд.

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В то же время, обращает внимание Эш, ВВП Украины только за второй квартал сократился на 40%, прямой ущерб физическим активам составил $349 млрд (вдвое больше довоенного ВВП), расходы на оборону выросли впятеро — до $17 млрд, а дефицит бюджета по итогам года может превысить $40 млрд (эквивалент 30−40% ВВП).

«Финансирование такого огромного бюджетного дефицита оказало огромное давление на Украину. Война фактически закрыла рыночные каналы финансирования, и в первые месяцы войны международные доноры не спешили брать на себя обязательства и еще медленнее выделяли средства. Только $7−8 млрд, около трети потребности бюджета, поступило за первые пять месяцев», — пишет Эш.

Эксперт указывает, что за период с 24 февраля по 20 сентября 2022 года Министерство финансов Украины обеспечило финансирование в размере $33,9 млрд, но только $19 млрд из этой суммы было предоставлено международными донорами.

«Совершенно очевидно, что это бремя непропорционально ложится на плечи США, которые предоставили Украине $8,5 млрд финансирования, в основном в виде грантов. Евросоюз и отдельные европейские кредиторы на данный момент предоставили чуть более $5 млрд — ЕС обещал выделить 9 млрд евро в виде финансирования, но выделил только около 2,4 млрд», — говорится в статье Эша.

Он обращает внимание и на то, что более половины из предоставленного на сегодняшний день международного финансирования в размере $19 млрд было предоставлено в виде займов.

«Если так будет продолжаться, Украина будет обременена непосильным долгом после окончания войны и может в конечном итоге пройти через еще одну деструктивную реструктуризацию долга как раз тогда, когда ей потребуется быстрый доступ к рынку, чтобы обеспечить полное участие частного сектора в огромных потребностях страны в восстановлении», — считает эксперт.

По его мнению, если война продлится до конца 2022 года, потребности Украины во внешней помощи превысят $12 млрд, но пока нет ясности, как будет осуществлено это финансирование. Несмотря на существующие обязательства доноров, если средства не поступят вовремя, это приведет к эмиссии, давлению на обменный курс гривни, инфляции и подрыву макрофинансовой стабильности.

«Украина должна сосредоточиться на ведении войны. Ее международным союзникам нужно устранить хотя бы одну головную боль политиков в Киеве, финансируя военный бюджет и поддерживая макрофинансовую стабильность. Украина ведет эту войну в том числе, защищая ценности своих союзников, и тем не менее ей приходится платить за все свои усилия. Это неправильно и не должно продолжаться», — резюмирует Тимоти Эш.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия пообещала до конца года предоставить Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Так же сообщалось, что из-за сокращения международной помощи в сентябре в Украине резко вырос дефицит бюджета.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что ежемесячная потребность в финансировании госбюджета из-за войны составляет около $5 млрд.