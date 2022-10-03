Комиссия, фонд, спецтрибунал. Какие механизмы предлагает Украина, чтобы заставить РФ заплатить за агрессию — Минюст 3 октября, 17:11 Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции (Фото:Министерство юстиции Украины / Facebook)

Концепция конфискационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, построена на примере механизма, созданного для компенсации убытков после оккупации Кувейта Ираком в 1991 году.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Эта концепция был разработана и утверждена рабочей группой под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака.

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«Концепция строится на примере компенсационного механизма, созданного для компенсации убытков после оккупации Ираком Кувейта в 1991 году. Мы взяли за основу этот пример. Механизм должен быть разработан ключевыми государствами, на территории которых находятся российские активы. Он должен быть прописан в многостороннем международном договоре, по которому будет создана международная компенсационная комиссия. Она будет рассматривать заявления на компенсацию от граждан, бизнеса и государства. Ее решение должно выполняться в первую очередь за счет активов РФ», — завила Мудрая.

По ее словам, члены рабочей группы провели встречи с руководством министерств иностранных дел, юстиции, экономики Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии, а также с руководством ЕС, Совета Европы и США.

«Это — те страны, которые, как мы считаем, являются основными участниками этого международного многостороннего договора и, собственно, там находятся активы РФ», — объяснила замминистра.

Она добавила, что Украина ищет поддержку компенсационного механизма как на двустороннем уровне, так и в международных организациях, таких как ООН, Совет Европы и ЕС.

«Предполагается создание комиссии и фонда, пополняемого активами РФ. И спецтрибунала в отношении агрессии», — заявила Мудрая.

Она предполагает, что формирование фонда может начаться в первой половине 2023 года.

Полную версию интервью с Ириной Мудрой Как Украине получить компенсацию от России читайте здесь.