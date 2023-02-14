Следует знать каждой семье. Имеют ли право многодетные родители на досрочное назначение пенсии по возрасту 14 февраля, 14:43 Имеют ли право досрочного назначения пенсии по возрасту многодетные родители (Фото:mary_smn/depositphotos)

Украинское законодательство предусматривает возможность досрочного назначения пенсии по возрасту отдельным категориям граждан. Имеют ли право на пенсию на льготных условиях многодетные родители?

Согласно статье 115 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

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Таким образом, для назначения многодетной матери льготной пенсии должны выполняться следующие условия:

женщина родила пятерых или более детей; воспитала их до шестилетнего возраста; имеет не менее 15 лет страхового стажа.

В таком случае женщина получит право выйти на пенсию по достижении 50 лет.

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Может ли рассчитывать на льготные условия при уходе на пенсию многодетный отец

Относительно многодетного отца должны выполняться следующие условия:

мужчина является отцом пятерых или более детей; воспитывал их до шестилетнего возраста; имеет не менее 20 лет страхового стажа; по выбору матери ( т.е. если мать не воспользовалась своим правом на досрочный уход на пенсию); или в случае отсутствия матери ( при наличии свидетельства о смерти матери детей/решении суда о лишении матери родительских прав/признании безвести отсутствующей).



В таком случае мужчина получит право выйти на пенсию по достижении 55 лет.

Обратите внимание, многодетная семья — это семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей, в том числе каждого из супругов, или одного отца (одна мать), который (которая) проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает. Из приведенного следует, что для получения права на досрочное назначение пенсии по возрасту быть многодетным отцом или матерью недостаточно - должны выполняться условия, исследованные выше.