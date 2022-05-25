«ЕС набивает карманы Путина деньгами». Кулеба в Давосе предложил простые шаги, которые задушат российскую экономику
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via Reuters)
Российская экономика задохнется, если сырье из РФ перестанут перевозить морским транспортом, а ЕС прекратит покупать российские нефть и газ.
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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на дискуссии в Украинском доме в Давосе 25 мая, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы ценим санкции, которые уже были введены. Некоторые из них особенно помогают, поскольку стратегически подрывают российскую стабильность или уже сделали невозможным для России производить больше современного оружия из-за санкций. Но пока ЕС будет продолжать покупать российские нефть и газ, карманы Путина будут полны», — сказал Кулеба.
Министр указал на необходимость прекращения покупок нефти и газа у РФ и введения санкций против морской индустрии, которая перевозит российские нефть и газ.
Кулеба подчеркнул, что, если морская индустрия получит четкий сигнал, о том, что перевозки российского сырья и товаров не должны происходить, «российская экономика задохнется».
«И потом Путин почувствует разницу. Это просто. И мировая экономика не пострадает настолько, насколько некоторые утверждают. Но это единственный способ действительно поставить Путина в экономически уязвимую позицию. На данный момент он чувствует себя достаточно безопасно, потому что его карманы полны денег, а цены на нефть продолжают расти», — сказал Кулеба.
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