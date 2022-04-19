Меняет бизнес-модели и переезжает. Как выживает бизнес после 50 дней войны — исследование AmCham, инфографика 19 апреля, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине (Фото:Александр Медведев / НВ)

После 50 дней войны продолжает полностью функционировать 41% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, полностью прекратили деятельность только 2% компаний.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

29% компаний провели релокацию внутри Украины и 19% провели релокацию за пределы Украины, 15% пришлось закрыть офисы в некоторых регионах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ведение бизнеса во время войны в Украине. Неделя 8, проведенная Американской торговой палатой*.

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Ответы на вопрос, претерпела ли компания операционные изменения деятельности во время войны, распределились следующим образом:

— 52% компаний отметили, что им пришлось сменить бизнес-модели

— 40% - произвели сокращение расходов

— 20% - запустили новые бизнес-направления или услуги

— 17% - взяли проекты из офисов компании в других странах

— 13% - провели поиск новых клиентов за пределами Украины

— 9% - провели поиск финансирования в других странах

— 2% компаний пришлось продать активы

— только 17% компаний не претерпели изменений.

Относительно выплаты зарплат:

— 72% компаний продолжают выплачивать заработную плату и оказывают дополнительную помощь во время войны

— 16% выплачивают заработную плату в полном объеме

— 6% частично сократили заработную плату

— 6% компаний выплачивают 50% заработной платы.

Компании-члены Палаты отметили, что их организации продолжают поддерживать гуманитарное движение. Среди наиболее распространенных способов помощи — финансовая поддержка (76%), волонтерское движение среди сотрудников компаний (75%), предоставление необходимых товаров (44%), предоставление услуг (41%), предоставление медикаментов (24%), предоставление средств защиты (17) %).

Также бизнес продолжает поддерживать украинские подразделения территориальной обороны и вооруженные силы: 71% компаний-членов отметили, что часть их сотрудников присоединилась к подразделениям территориальной обороны, 35% компаний-членов предоставляют продукты и медикаменты, остальные 34% - финансовую помощь, 22% - услуги и средства защиты

Представителей бизнес-сообщества попросили указать самые большие вызовы, с которыми сталкиваются их организации после 50 дней войны. Безопасность и защита сотрудников (79%), логистика и транспорт (50%), отсутствие клиентов и заказов (36%) были определены представителями бизнеса как ТОП-3 наибольших вызовов. Среди других — экспортно-импортные операции (26%), релокация (14%) и поврежденные активы и имущество (10%).

* В опросе, который проводился с 11 по 18 апреля 2022 года, приняли участие 103 руководителя и топ-менеджера компаний-членов Палаты. 71% респондентов опроса — руководители компаний. С подробными результатами исследования можно ознакомиться здесь.

Американская торговая палата в Украине — международная бизнес-ассоциация, основанная в 1992 году. С тех пор американские, международные и украинские компании-члены Палаты инвестировали в Украину более $50 млрд.

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