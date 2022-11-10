«Вы очень талантливы». Нобелевский лауреат дает простой совет, как восстановить украинскую экономику — эксклюзивное интервью НВ 10 ноября, 16:19 Эксклюзив НВ Оливер Гарт, нобелевский лауреат по экономике отмечает, что Европа уже не так стабильна, как принято считать (Фото:Keiko Hiromi/AFLO via Reuters)

Нобелевский лауреат по экономике Оливер Гарт называет составляющие успешного восстановления Украины после войны — это высокий уровень доверия в обществе, свобода бизнеса от государственной зарегулированости и помощь Запада.



Британский экономист Оливер Гарт, в 2016 году получивший Нобелевскую премию по теории контрактов, внимательно следит за происходящим в Украине. Этой осенью он вместе с ведущими мыслителями мира стал спикером OneMinuteConference, чтобы поделиться своими мыслями о превращении послевоенной Украины в новое экономическое чудо. Сама конференция состоялась при поддержке ЕБРР и правительства США.

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О восстановлении Украины после войны и общем эффекте от российской агрессии Гарт говорил с НВ.

— Как война в Украине влияет на мир, какие риски создает в глобальном измерении, и к чему следует готовиться Европе и США, если эта война затянется?

— Риски действительно велики, но больше всего рискуют и объективно страдают от этой войны украинцы, об этом важно помнить. Да, мир тоже ощущает на себе влияние этой войны, резкое сокращение экспорта украинского зерна, санкции, наложенные на Россию и российские ответные шаги, ограничивающие поставки газа в Европу — это все безусловно влияет глобально на занятость, на эффективность экономик и на инфляцию, рост которой точно продолжится.