Помогать Украине выгодно. Как военная поддержка Украины влияет на экономику стран-партнеров — Нацбанк 5 августа, 14:10 Тратя средства на помощь Украине партнеры, на самом деле, подталкивают рост собственного ВВП (Фото:Прес-центр НБУ)

Россия распространяет нарратив, что партнеры якобы тратят много средств на помощь Украине. Однако, экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.

Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете НБУ.



В НБУ рассказали, что в рамках информационной войны Россия распространяет нарратив, что партнеры якобы тратят много средств на военную поддержку Украины, тогда как их экономики страдают от ускорения инфляции и замедления экономического роста. Однако имеющиеся исследования предоставляют убедительные доказательства, что экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.

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То есть тратя средства на помощь Украине партнеры, на самом деле, подталкивают рост собственного ВВП.

Как свидетельствуют предварительные результаты исследования Chebanova, Faryna, Sheremirov (2023), один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 0,79−0,87 долл. США к ВВП этих стран. В целом положительный эффект не исчезает даже через пять лет.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, таких, как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности благодаря дополнительным инвестициям в исследования и разработки.